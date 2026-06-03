얼룩덜룩 피노키오, 낙서같은 시 회화… 그 안에 투영한 자화상

[And 문화]

현대미술 교과서 짐 다인 개인전

나무 조각이 소년이 되는 피노키오처럼

연필로 무언가를 표현하는 예술과 닮아

난독증으로 썼다 지우며 ‘시 회화’ 탄생

91세 현역 미술가 짐 다인이 서울 종로구 피비갤러리에서 본인의 시그니처가 된 피노키오 회화와 시를 쓴 벽면 드로잉 앞에서 전시에 대해 설명하고 있다.

살아 있는 미술 교과서로 불리는 미국의 현대미술가 짐 다인이 작업실이 있는 프랑스 파리에서 한국으로 날아 왔다. 시차 적응도 끝난 듯, 5월 28일 서울 종로구 북촌로 피비갤러리 개인전 개막 기자간담회에서 한국 언론과 만난 그는 걷는 데 전혀 문제가 없어 보였고, 표정에는 활기가 넘쳤다. 91세라는 나이가 믿기지 않을 정도였다.



미국 오리건주 신시내티 출신의 짐 다인은 20대 초반이던 1958년 현대미술의 심장 뉴욕으로 이주하며 현대미술사를 쓴 중요 인물과 교유했다. 앨런 캐프로를 만나 해프닝(퍼포먼스 장르의 출발)을 이끌었고, 로버트 라우센버그 등과 어울리며 아상블라주(일상의 물건을 결합해 만든 작품) 장르를 함께 개척했다. 이어 1960년대 초반부터는 욕실 가운, 팔레트, 양복, 하트 등 자전적 기억을 가진 대상을 캔버스 위에 붓으로 표현하며 회화로 돌아왔다. 비평계는 팝아트로 해석했지만 작가는 표현주의에 영향을 받은 작품이라고 했다.



한국 개인전은 2010년, 2013년에 이어 세 번째다. 이번 전시 제목은 ‘짐 다인: 나의 언어들 그리고 피노키오’. 전시의 두 축도 캔버스와 벽면을 가득 채운 ‘글자 회화’와 그림과 조각으로 형상화한 피노키오다.



“여섯 살 때 어머니가 데려다 준 극장에서 월트 디즈니 만화 영화 ‘피노키오’(1940)를 봤습니다. 까맣게 잊고 지내다 성인이 된 어느 날 중고 가게에서 당시 디즈니가 제작한 피노키오 인형을 발견하곤 반가워 구입해 오랫동안 선반에 두고 봤습니다. 그러곤 어느 날부터 그걸 그리기 시작했지요.”



짐 다인 개인전에 나온 피노키오 조각과 ‘시 회화’ 작품들.

작가는 피노키오 이야기가 예술에 대한 은유라고 했다. 그는 “처음에는 나무 조각이었던 게 마침내 소년이 된 과정은 우리가 연필을 들고 무언가를 그리고 표현을 하는 것과 마찬가지”라고 설명했다. 그러면서 “피노키오는 또 고통에 관한 은유라고 생각한다. 더 높은 경지에 이르기 위해 거쳐야 하는 고통에 관한 이야기”라며 “피노키오도 발이 불에 타고, 거짓말을 할 때 코가 길어지는 등 여러 역경을 겪지 않냐”고 되물었다.







작가의 인생 역시 순탄한 건 아니었다. 그는 디즈니 애니메이션 피노키오를 보여준 어머니를 12세 때 잃었다. 그러니 피노키오 인형은 어머니를 상기시키는 물건이었을 것이다. 그는 한때 정신과 치료를 받았는데, 욕실 가운 연작은 정신 분석 치료의 결과로 탄생했다. 또 난독증으로 어려움을 겪었다. 역설적이게도 난독증의 결과로 작가의 표현대로 ‘선물’처럼 탄생한 것이 이번 전시장에도 나온 ‘시 회화’다.



“학교에서 좋은 성적을 내지는 못했습니다. 난독증으로 글을 잘 읽고 쓰지 못하게 태어났기 때문입니다. 처음에 읽고 쓸 때 모든 게 다 거꾸로 보였습니다 .한 번도 소설을 완독한 적이 없습니다. 저한테 소설은 너무 길었기 때문이지요. 그래서 시를 읽기 시작했습니다 .어느 날부터 시를 쓰기 시작을 했는데 벽에다 썼습니다. 난독증 때문에 위에서 아래로 각각의 글자를 굉장히 크게 썼습니다.”



전시장에는 그가 문장을 적은 뒤 곧바로 지우기도 하고, 종이를 찢어 붙이며 재배열한 시를 만날 수 있다. 캔버스 속 문장은 시이면서 동시에 회화인 셈이다. 그걸 ‘자라는 드로잉’이라고 표현했다. 그가 쓴 캔버스에 쓴 시는 조수들의 타이핑 작업을 거쳐 최종 시집으로 발간된다. 그렇게 그는 지난 12년간 12권 이상의 시집을 낸 시인이기도 하다. “내 지갑은 기쁨으로 열려 있다. 결코 기침을 멈추지 않는다. 그리고 이따금 길을 가로질러 간다.”( ‘기억-버전 2’의 일부)



시를 캔버스에 쓰는 화가 짐 다인은 확신에 차서 말했다. “그러니 나는 예술가로 태어난 것입니다.”



글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 살아 있는 미술 교과서로 불리는 미국의 현대미술가 짐 다인이 작업실이 있는 프랑스 파리에서 한국으로 날아 왔다. 시차 적응도 끝난 듯, 5월 28일 서울 종로구 북촌로 피비갤러리 개인전 개막 기자간담회에서 한국 언론과 만난 그는 걷는 데 전혀 문제가 없어 보였고, 표정에는 활기가 넘쳤다. 91세라는 나이가 믿기지 않을 정도였다.미국 오리건주 신시내티 출신의 짐 다인은 20대 초반이던 1958년 현대미술의 심장 뉴욕으로 이주하며 현대미술사를 쓴 중요 인물과 교유했다. 앨런 캐프로를 만나 해프닝(퍼포먼스 장르의 출발)을 이끌었고, 로버트 라우센버그 등과 어울리며 아상블라주(일상의 물건을 결합해 만든 작품) 장르를 함께 개척했다. 이어 1960년대 초반부터는 욕실 가운, 팔레트, 양복, 하트 등 자전적 기억을 가진 대상을 캔버스 위에 붓으로 표현하며 회화로 돌아왔다. 비평계는 팝아트로 해석했지만 작가는 표현주의에 영향을 받은 작품이라고 했다.한국 개인전은 2010년, 2013년에 이어 세 번째다. 이번 전시 제목은 ‘짐 다인: 나의 언어들 그리고 피노키오’. 전시의 두 축도 캔버스와 벽면을 가득 채운 ‘글자 회화’와 그림과 조각으로 형상화한 피노키오다.“여섯 살 때 어머니가 데려다 준 극장에서 월트 디즈니 만화 영화 ‘피노키오’(1940)를 봤습니다. 까맣게 잊고 지내다 성인이 된 어느 날 중고 가게에서 당시 디즈니가 제작한 피노키오 인형을 발견하곤 반가워 구입해 오랫동안 선반에 두고 봤습니다. 그러곤 어느 날부터 그걸 그리기 시작했지요.”작가는 피노키오 이야기가 예술에 대한 은유라고 했다. 그는 “처음에는 나무 조각이었던 게 마침내 소년이 된 과정은 우리가 연필을 들고 무언가를 그리고 표현을 하는 것과 마찬가지”라고 설명했다. 그러면서 “피노키오는 또 고통에 관한 은유라고 생각한다. 더 높은 경지에 이르기 위해 거쳐야 하는 고통에 관한 이야기”라며 “피노키오도 발이 불에 타고, 거짓말을 할 때 코가 길어지는 등 여러 역경을 겪지 않냐”고 되물었다.피노키오는 1990년대 후반부터 짐 다인의 캔버스 안에 들어오기 시작했다. 이번 전시장에 나온 피노키오는 붉은 옷에 노란 모자를 쓴 채 어떤 배경도 없이 혼자 큰 공간을 차지하고 있다. 배경은 어둡고, 한쪽 손은 지워져 있기도 하고, 또 다른 손은 지워진 뒤 윤곽선이 새로 생겨나기도 한다. 마치 그가 겪어온 고통을 상징하는 것처럼 말이다. 전시장 벽면에는 작가가 손으로 쓴 시가 이렇게 적혀 있다. “피노키오, 나는 긴 인생을 그와 함께 걸어 왔다.”작가의 인생 역시 순탄한 건 아니었다. 그는 디즈니 애니메이션 피노키오를 보여준 어머니를 12세 때 잃었다. 그러니 피노키오 인형은 어머니를 상기시키는 물건이었을 것이다. 그는 한때 정신과 치료를 받았는데, 욕실 가운 연작은 정신 분석 치료의 결과로 탄생했다. 또 난독증으로 어려움을 겪었다. 역설적이게도 난독증의 결과로 작가의 표현대로 ‘선물’처럼 탄생한 것이 이번 전시장에도 나온 ‘시 회화’다.“학교에서 좋은 성적을 내지는 못했습니다. 난독증으로 글을 잘 읽고 쓰지 못하게 태어났기 때문입니다. 처음에 읽고 쓸 때 모든 게 다 거꾸로 보였습니다 .한 번도 소설을 완독한 적이 없습니다. 저한테 소설은 너무 길었기 때문이지요. 그래서 시를 읽기 시작했습니다 .어느 날부터 시를 쓰기 시작을 했는데 벽에다 썼습니다. 난독증 때문에 위에서 아래로 각각의 글자를 굉장히 크게 썼습니다.”전시장에는 그가 문장을 적은 뒤 곧바로 지우기도 하고, 종이를 찢어 붙이며 재배열한 시를 만날 수 있다. 캔버스 속 문장은 시이면서 동시에 회화인 셈이다. 그걸 ‘자라는 드로잉’이라고 표현했다. 그가 쓴 캔버스에 쓴 시는 조수들의 타이핑 작업을 거쳐 최종 시집으로 발간된다. 그렇게 그는 지난 12년간 12권 이상의 시집을 낸 시인이기도 하다. “내 지갑은 기쁨으로 열려 있다. 결코 기침을 멈추지 않는다. 그리고 이따금 길을 가로질러 간다.”( ‘기억-버전 2’의 일부)시를 캔버스에 쓰는 화가 짐 다인은 확신에 차서 말했다. “그러니 나는 예술가로 태어난 것입니다.”글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지