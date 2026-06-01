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[포토] 김정은, 주애와 신의주온실농장 시찰

입력:2026-06-01 18:45
수정:2026-06-01 18:46
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김정은 북한 국무위원장이 지난 31일 딸 주애와 함께 평안북도에 있는 신의주온실종합농장을 현지지도했다고 조선중앙TV가 1일 보도했다.

연합뉴스

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