시사 전체기사 [포토] 김정은, 주애와 신의주온실농장 시찰 입력:2026-06-01 18:45 수정:2026-06-01 18:46 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김정은 북한 국무위원장이 지난 31일 딸 주애와 함께 평안북도에 있는 신의주온실종합농장을 현지지도했다고 조선중앙TV가 1일 보도했다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “1번만 내리찍어”… 국힘, 기표 내역 공개한 이해식 의원 고발 2 이 대통령 “망국적 부동산 불로소득 공화국 반드시 탈출” 3 박근혜·이명박 잇단 부산행…박형준 부산시장 후보 지원 유세 4 정청래 “尹·李·朴은 ‘감옥 3인방’…역사 속으로 보내야” 5 대내외 악재 속 ‘경제 안보’ 빛났다…‘최초’ 기록들 써 내려간 1년 [이재명정부 1년] 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 빚 내서 자식 집 사주고… 연체 늪 빠진 ‘마처세대’ 2 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 3 “우리도 대출 5억”… 이번엔 ‘삼성 복지’가 하이닉스 흔드나 4 이번엔 LG… 젠슨 황 ‘깐부회동’ 기대에 들썩 5 5점 만점에 1.8점…스벅 직원들이 경영진에 준 성적표 해당분야별 기사 더보기 1 “5명 사망·2명 중경상” 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 2 [영상] 24년 버스기사의 마지막 퇴근길, 몰래 탄 삼 남매 3 백화점 식품관 천장 누수 사고… 고객·직원 150명 대피 4 직장동료와 언쟁한 뒤 뇌출혈로 숨진 공장장…법원 “산재” 5 [단독] 尹, 2023년 ‘관저회동’서 “시키는 것 뭐든 할 수 있나”…계엄모의 앞당길 ‘단초’ 되나 해당분야별 기사 더보기 1 교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문 2 “거울 썼으니 돈 내놔”…중국 유명 관광지 바가지 논란에 사과 3 “이란전쟁은 4~6주” “우크라전 24시 만에 끝낸다”…허세가 된 트럼프의 호언장담 4 “미국은 안 내고, 중국은 늦게 내고”…유엔 ‘파산 위기’ 5 시속 12만㎞ 유성, 美 상공서 폭발… 두 차례 굉음에 건물 흔들렸다 해당분야별 기사 더보기 1 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 2 PSG, 승부차기 끝 UCL 2연패…이강인 또 빅이어 품었다 3 사카구치 겐타로 “한국 인기 감사…‘파이널 피스’ 선보여 영광” 4 “한국 사격, 문턱 더 낮춰야 진짜 황금기 온다” 5 “20승 하고 은퇴하려 했는데…” 루키 시절 꿈 이룬 박민지 “이제 다시 공격 골프” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 저가 커피에 스틱커피까지…고환율에 줄줄이 오르는 커피값 3 [200자 읽기] 1차 세계대전 직전과 닮은 현재 4 [200자 읽기] 신체 부위로 본 서양 패션사 5 [칼럼] 3대 공공 발레단 예술감독 자격, 정치적 ‘코드’ 아닌 ‘전문성’ 먼저 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 5명 숨진 한화에어로…로켓 추진제 ‘세척 공정’ 중 폭발 [단독] 국가 상대 소송 졌다고… 메르스 유족 울린 800만원 청구서 200억 수주를 2조로 공시한 LS… “실수”라니 봐줘야 할까요 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 “노산군에서 복위된 단종처럼…” 박근혜 향한 뜻밖의 비유 “1번만 내리찍어”… 국힘, 기표 내역 공개한 이해식 의원 고발 이번엔 LG… 젠슨 황 ‘깐부회동’ 기대에 들썩 “채원이를 기억해주세요”…광주 여고생 살해 사건 유가족 호소 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요