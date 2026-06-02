¡®±Ø°ú ±Ø¡¯ ùÛ¡¤ìí ³ëÁ¶¡¦ »ïÀü ¼º°ú±Þ ´ÙÅø ¶§ Åä¿äÅ¸´Â Çõ½Å ¿ÜÃÄ

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¹Ú»óÀº ±âÀÚ pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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