협력사 8500곳 현대차 노봉법 시험대… 원하청 교섭 둑 터질까

울산지노위 2차 심판도 결론 못내

하청 근로조건에 영향력 행사 관건

그룹 내 타 기업들도 교섭 요구 확산

제조업 전반 영향… 15일 심리 재개

울산지방노동위원회가 1일 전국금속노동조합이 현대자동차를 상대로 제기한 원청교섭 요구와 관련해 현대차의 사용자성 여부를 심리했으나 지난 20일에 이어 또다시 결론을 내리지 못했다. 사진은 금속노조 조합원들이 지난 4월 15일 서울 서초구 현대차그룹 본사 인근에서 원청교섭 쟁취 결의대회를 하는 모습. 뉴시스

노동위원회가 8500여개 협력사를 둔 현대차의 사용자성에 관해 1일 두 번째 심판회의를 열었지만 결론을 내리지 못했다. 국내 최대 완성차 업체인 현대차의 사용자성에 대한 판단이 제조업 전반에 영향을 미칠 수 있는 만큼 최대한 신중을 기하는 것으로 해석된다. 현대차가 노동자들의 ‘진짜 사장’인지는 ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노조법 시행 이후 산업계 핵심 쟁점이다.



노동계에 따르면 울산지방노동위원회는 1일 금속노조 산하 현대차 관련 하청노조가 제기한 교섭요구 사실공고 시정신청 사건 심판회의를 열었으나 오는 15일 한 차례 더 심리하기로 했다. 울산지노위는 지난 20일 1차 심판회의에 이어 이날 2차 회의에서 결론을 내릴 계획이었다.



앞서 금속노조 소속 하청노동자들은 현대차가 자신들의 근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 원청 사용자라며 교섭을 요구했다. 그러나 현대차는 직접 고용 관계가 없는 하청 노동자들에 대한 사용자성을 부정하며 교섭요구 사실을 공고하지 않았다. 이에 노조는 울산지노위에 시정신청을 냈다.



이번 사건의 당사자는 민주노총 금속노조 소속 현대차 하청 노동자 1675명이다. 울산·아산·전주공장의 구내식당, 보안업체, 차량 판매대리점 등에서 조리, 경비, 영업 등 업무를 하는 이들이다. 시정신청을 낸 노동자들의 업무 형태가 다양한 만큼 노동위가 현대차의 사용자성을 직군별·의제별로 나눠 판단하게 됐다.



핵심은 현대차가 하청노동자들의 근무 방식이나 업무 범위, 안전관리, 근무시간 등 구체적 근로조건에 영향력을 행사했는지다. 개정 노조법은 근로계약을 직접 맺은 사용자가 아니더라도 근로자의 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으면 폭넓게 사용자로 규정하고 있다. 노동위가 직군과 근로조건을 각각 달리 판단해 현대차의 지배력을 인정하는지가 파장의 규모와 범위를 가를 전망이다.







현대차 원청의 사용자성이 인정되면 교섭요구 사실 공고와 교섭단위 분리 등 후속 절차를 밟게 된다. 현대차 정규직 노조와의 임단협에 더해 하청노조와의 별도 교섭 요구까지 병행되면 사측의 교섭 부담과 노무관리 불확실성이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 금속노조 산하 현대차그룹 계열사 노조들은 원·하청을 묶은 공동투쟁을 논의하고 있다.



반대로 사용자성이 인정되지 않으면 하청노조들은 직군·의제별로 원청의 실질적 지배·결정성을 더 구체적으로 입증해야 하는 부담을 안게 된다. 다만 불인정 판단이 나오더라도 양측 모두 중앙노동위원회 재심이나 행정소송으로 대응하면서 분쟁이 장기화할 가능성도 있다.



박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “삼성전자 노사 합의가 성과급이라는 이슈를 산업계에 던졌다면 본격적인 노란봉투법의 영향은 현대차가 상징성 차원에서 시금석이 될 것”이라고 말했다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 노동위원회가 8500여개 협력사를 둔 현대차의 사용자성에 관해 1일 두 번째 심판회의를 열었지만 결론을 내리지 못했다. 국내 최대 완성차 업체인 현대차의 사용자성에 대한 판단이 제조업 전반에 영향을 미칠 수 있는 만큼 최대한 신중을 기하는 것으로 해석된다. 현대차가 노동자들의 ‘진짜 사장’인지는 ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노조법 시행 이후 산업계 핵심 쟁점이다.노동계에 따르면 울산지방노동위원회는 1일 금속노조 산하 현대차 관련 하청노조가 제기한 교섭요구 사실공고 시정신청 사건 심판회의를 열었으나 오는 15일 한 차례 더 심리하기로 했다. 울산지노위는 지난 20일 1차 심판회의에 이어 이날 2차 회의에서 결론을 내릴 계획이었다.앞서 금속노조 소속 하청노동자들은 현대차가 자신들의 근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 원청 사용자라며 교섭을 요구했다. 그러나 현대차는 직접 고용 관계가 없는 하청 노동자들에 대한 사용자성을 부정하며 교섭요구 사실을 공고하지 않았다. 이에 노조는 울산지노위에 시정신청을 냈다.이번 사건의 당사자는 민주노총 금속노조 소속 현대차 하청 노동자 1675명이다. 울산·아산·전주공장의 구내식당, 보안업체, 차량 판매대리점 등에서 조리, 경비, 영업 등 업무를 하는 이들이다. 시정신청을 낸 노동자들의 업무 형태가 다양한 만큼 노동위가 현대차의 사용자성을 직군별·의제별로 나눠 판단하게 됐다.핵심은 현대차가 하청노동자들의 근무 방식이나 업무 범위, 안전관리, 근무시간 등 구체적 근로조건에 영향력을 행사했는지다. 개정 노조법은 근로계약을 직접 맺은 사용자가 아니더라도 근로자의 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으면 폭넓게 사용자로 규정하고 있다. 노동위가 직군과 근로조건을 각각 달리 판단해 현대차의 지배력을 인정하는지가 파장의 규모와 범위를 가를 전망이다.현대차의 사용자성 판단은 완성차를 정점으로 부품·철강·물류 계열사로 이어지는 현대차그룹 내 교섭 질서 전반에 영향을 미칠 것으로 보인다. 현대제철은 지난 4월 인천지방노동위원회에서 현대차그룹 계열사 가운데 처음으로 원청 사용자성이 인정됐다. 현대모비스 현대위아 현대글로비스 등에도 하청노조의 원청교섭 요구가 제기된 상태다.현대차 원청의 사용자성이 인정되면 교섭요구 사실 공고와 교섭단위 분리 등 후속 절차를 밟게 된다. 현대차 정규직 노조와의 임단협에 더해 하청노조와의 별도 교섭 요구까지 병행되면 사측의 교섭 부담과 노무관리 불확실성이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 금속노조 산하 현대차그룹 계열사 노조들은 원·하청을 묶은 공동투쟁을 논의하고 있다.반대로 사용자성이 인정되지 않으면 하청노조들은 직군·의제별로 원청의 실질적 지배·결정성을 더 구체적으로 입증해야 하는 부담을 안게 된다. 다만 불인정 판단이 나오더라도 양측 모두 중앙노동위원회 재심이나 행정소송으로 대응하면서 분쟁이 장기화할 가능성도 있다.박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “삼성전자 노사 합의가 성과급이라는 이슈를 산업계에 던졌다면 본격적인 노란봉투법의 영향은 현대차가 상징성 차원에서 시금석이 될 것”이라고 말했다.세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지