ÃÊ´ëÇü ÀÌº¥Æ® ¾ÕµÐ AI¡¦ ½ºÆäÀÌ½ºX¡¤¿ÀÇÂAI¡¤¾ØÆ®·ÎÇÈ ¿¬³» IPO

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½ºÆäÀÌ½ºX¿Í ¿ÀÇÂAI, ¾ØÆ®·ÎÇÈ µî ¹Ì±¹ÀÇ ´ëÇ¥ ÀÎ°øÁö´É(AI) °ü·Ã ±â¾÷µéÀÌ ÀÕµû¶ó ±â¾÷°ø°³(IPO)¸¦ ÃßÁøÇÏ¸é¼ AI ÅõÀÚ ¿Ç³ÀÌ ¿¬¸»±îÁö ÀÌ¾îÁú °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀÌ ³ª¿Â´Ù. ÃÊ´ëÇü AI ±â¾÷µéÀÇ Áõ½Ã ÀÔ¼ºÀÌ °¡½ÃÈµÇÀÚ ±¹³» ÅõÀÚÀÚµéµµ ÇÑ±¹ Áõ½Ã¿¡ ¹ÌÄ¥ ÆÄ±ÞÈ¿°ú¸¦ ÁÖ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
1ÀÏ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ½ºÆäÀÌ½ºX, ¿ÀÇÂAI, ¾ØÆ®·ÎÇÈ µîÀº ¿ÃÇØ ¾È¿¡ IPO¸¦ ÁØºñ ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÏ·Ð ¸Ó½ºÅ©°¡ ÀÌ²ô´Â ¿ìÁÖÇ×°ø±â¾÷ ½ºÆäÀÌ½ºX´Â ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ Áõ±Ç°Å·¡À§¿øÈ¸(SEC)¿¡ IPO µî·Ï ¼·ù¸¦ ºñ°ø°³·Î Á¦ÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ½ºÆäÀÌ½ºX´Â ¿ÃÇØ ÃÊ AI ½ºÅ¸Æ®¾÷ xAI¸¦ ÀÎ¼öÇÏ¸ç AI ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù. »óÀå ¸ñÇ¥ ½Ã±â´Â ÀÌ´Þ ÁßÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
½ºÆäÀÌ½ºXÀÇ ¸ñÇ¥ ±â¾÷°¡Ä¡´Â 1Á¶7500¾ï ´Þ·¯(¾à 2636Á¶¿ø) ¼öÁØÀ¸·Î °Å·ÐµÈ´Ù. ¿¹»ó °ø¸ð Á¶´Þ ±Ô¸ðµµ 400¾ï~800¾ï ´Þ·¯¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ÀÌ´ë·Î¸é »óÀå Á÷ÈÄ ¹Ì±¹ Áõ½Ã ½Ã°¡ÃÑ¾× 6À§ ¼öÁØÀ¸·Î ÁøÀÔÇÑ´Ù. ±Û·Î¹ú ÆÝµå½ÃÀå¿¡¼´Â ½ºÆäÀÌ½ºX ÆíÀÔ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ÆÝµå¿¡ ÀÌ¹Ì ÅõÀÚ ¼ö¿ä°¡ ¸ô¸®°í ÀÖ´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ ÀÌ¹Ì ½ºÆäÀÌ½ºX ¼öÇýÁÖ¿¡ ÅõÀÚÀÚ°¡ ¸ô·È´Ù. ¹Ì·¡¿¡¼Â±×·ìÀÌ ÆÝµå¸¦ ÅëÇØ ½ºÆäÀÌ½ºX¿¡ 8000¾ï¿ø °¡·®À» ÅõÀÚÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸ç ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç°ú ¹Ì·¡¿¡¼Âº¥Ã³ÅõÀÚÀÇ ÁÖ°¡°¡ ¿¬ÃÊ ´ëºñ 3¹è°¡·® ¿Ã¶ú´Ù. ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±ÇÀ» ÅëÇÑ °³ÀÎµéÀÇ °ø¸ðÁÖ Ã»¾àµµ ±â´ë°¨À» ¸ð¾Ò´Ù. ´Ù¸¸ ÇâÈÄ ÀÏÁ¤À» °í·ÁÇÏ¸é »ç½Ç»ó ¾î·Á¿öÁø °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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ÃÊ´ëÇü AI ±â¾÷µéÀÇ IPO´Â ±¹³»¿¡¼µµ Áõ½Ã ±â´ë°¨À» ²ø¾î¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù. ´åÄÄ¹öºí ½Ã±â¿Í ´Þ¸® ¼öÀÍ¼º°ú ½ÃÀå Èå¸§ÀÌ ÁÁÀº AI °ü·Ã ±â¾÷µé¿¡ Ç³ºÎÇÑ À¯µ¿¼ºÀÌ ¸ô¸®¸é¼´Ù. ÀÍ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÑ ÇÑ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â ¡°°ÅÇ°ÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸±ä ¾î·Æ´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ÀúÆò°¡ÀÎ Á¾¸ñµéÀÌ ¸¹´Ù¡±¸é¼µµ ¡°Æ¯Á¤ IPO¿¡ Áõ½ÃÀÚ±ÝÀÌ ¸ô¸®¸é ±¹³» Áõ½Ã¿¡¼µµ ¼ö±Þ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö´Â ÀÖ´Ù¡±°í Áø´ÜÇß´Ù.
ÇØ¿Ü¿¡¼´Â ½ºÆäÀÌ½ºX, ¿ÀÇÂAI, ¾ØÆ®·ÎÇÈ µîÀÇ ±â¾÷°ø°³°¡ »õ·Î¿î ¼öÇýÁÖ¸¦ Ã£´Â Èå¸§À¸·Î ÀÌ¾îÁú °ÍÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®µµ ³ª¿Â´Ù. »óÀåÀ» ÅëÇØ Á¶´ÞÇÑ ÀÚ±ÝÀÌ µ¥ÀÌÅÍ¼¾ÅÍ³ª ¹ÝµµÃ¼, ¼¹ö, ÀüÀÚºÎÇ° µî AI ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ Å©±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ºí·ë¹ö±×Åë½ÅÀº ½ÃÀå Àü¹®°¡µéÀÇ ¸»À» ÀÎ¿ëÇØ ¡°½ºÆäÀÌ½ºX µîÀÌ Á¶´ÞÇÒ ¸·´ëÇÑ ÀÚ±ÝÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ Áõ½Ã¿¡ »õ·Î¿î ÅõÀÚ ºÕÀ» ÀÏÀ¸Å³ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
±èÁØÈñ ±âÀÚ zunii@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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