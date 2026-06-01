“‘노딜’도 대비”… 포성 주고받으며 MOU 힘겨루는 미·이란
美, 이란 드론·레이더 시설 타격
이란, 공격 원점 美 기지에 반격
이란 ‘온건파 대통령’ 사임설 변수
미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 문안을 두고 힘겨루기를 이어가는 가운데 양측이 서로 공격을 주고받으며 군사적 긴장이 고조되고 있다. 이란 내 대표적 협상파로 꼽히는 마수드 페제시키안 대통령 사임설까지 불거지는 등 향후 협상 동력이 약해지는 것 아니냐는 우려도 나온다.
미국 중부사령부(CENTCOM)는 1일(현지시간) 엑스(옛 트위터)를 통해 “지난 30일부터 이틀간 이란 남동부 해안도시 게루크와 호르무즈 해협 인근 케슘섬에 위치한 이란의 레이더 및 드론 통제 시설에 대해 자위권 차원의 공습을 수행했다”고 밝혔다. CENTCOM은 “이번 공습은 국제수역 상공에서 작전 중이던 미국의 MQ-1 드론을 격추한 것을 포함해 이란의 공격적 행동에 대응한 신중하고 의도된 공격”이라고 덧붙였다. 앞서 지난 29일 이란 반관영 타스님통신은 이란군이 남부 부셰르주에서 미군 드론 한 대를 격추했다고 보도했다.
이란도 즉각 보복했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 이란 국영방송을 통해 “최근 가해진 미국의 군사 공격에 대항해 IRGC 공군은 그 공격의 원점인 공군기지를 타격했다”고 밝혔다. 쿠웨이트 내 미국 공군기지가 공격 대상이었던 것으로 알려졌다.
군사적 긴장 고조에도 도널드 트럼프 미국 대통령은 협상 동력은 유지되고 있다고 강조했다. MOU 문안을 수정해 이란으로 돌려보낸 트럼프는 이날 트루스소셜에 “이란은 정말로 합의를 원하고 있으며 그 합의는 미국과 우리와 함께하는 국가들에 좋은 합의가 될 것”이라고 강조했다.
트럼프 행정부 인사들도 협상에 힘을 실었다. 스콧 베선트 미 재무장관은 지난 31일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국의 요구 조건과 관련해 “이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 논의를 하려 한 것은 47년 만에 처음”이라며 “금기시되던 주제지만 트럼프 대통령 덕분에 처음으로 협상 테이블에 올라왔다”고 말했다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 ABC방송에 “결국 (트럼프) 대통령이 제시한 조건에 동의하도록 이란에 많은 압박이 가해지고 있다”고 주장했다.
이란은 ‘노딜(no deal)’ 가능성도 거론하고 있다. 이란 IRGC 산하 타스님통신은 같은 날 소식통을 인용해 “양측의 문안 교환이 지속되고 있으며 이란도 당연히 합의문에 자체적인 수정안을 반영할 것”이라며 “합의에 이르지 못하는 상황(노딜)에 대해서도 철저히 대비하고 있다”고 보도했다. 에스마일 바가이 외무부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 “상대방이 끊임없이 입장을 바꾸고, 새롭거나 모순된 요구를 제기하며, 서로 다른 모순된 언론 메시지를 내보낼 때 협상이 장기화하는 것은 당연한 일”이라며 “레바논에서의 휴전이 종전의 핵심 요소라는 걸 (미국 측에) 강조했으며 앞으로도 계속 강조할 것”이라고 말했다.
이란 내부 권력 구도를 둘러싼 이상 기류도 불확실성을 더한다. 이란 반체제 매체 이란인터내셔널은 지난 31일 소식통을 인용해 페제시키안 대통령이 같은 날 모즈타바 하메네이 최고지도자에게 공식 사임서를 제출했다고 보도했다. 보도에 따르면 페제시키안 대통령은 IRGC 내 강경파들이 권력 핵심 기관을 장악해 자신이 주요 의사결정 과정에서 배제되고 있다며 사임 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 반면 타스님통신은 “이란인터내셔널은 거짓말을 생산하는 공장”이라며 사임설을 일축했다.
워싱턴=임성수 특파원, 이가현 기자 joylss@kmib.co.kr
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