6월과 함께 온 초여름 더위… 열대야 작년보다 19일 빨라
강릉 32도… 6월 1~3일 최고기록될듯
4일 전국 소나기 후 평년 기온 회복
고기압과 강한 햇볕의 영향으로 낮 최고기온이 30도를 웃도는 ‘땡볕 더위’가 이어지고 있다. 올해 첫 열대야도 지난해보다 19일 앞당겨 발생했다.
1일 기상청에 따르면 이날 서울의 낮 최고기온은 28.7도로 기록됐다. 평년 기온(26.3도) 대비 2.4도 높은 수준이다. 전국 기준으로는 강원도 강릉과 전북 남원, 대구 등의 기온이 32도까지 오르는 등 초여름 더위가 나타났다. 공상민 기상청 예보 분석관은 “이동성 고기압의 영향을 받아 맑은 날씨가 이어진 가운데 강한 햇볕이 더해지면서 전국적으로 기온이 크게 올랐다”고 분석했다.
낮 기온이 30도를 웃도는 더위는 2~3일에도 이어질 전망이다. 2일 서울의 아침 최저기온은 19도, 낮 최고기온은 33도로 예보됐다. 지방선거가 치러지는 3일은 각각 21도와 32도로 예상된다. 예보대로라면 역대 6월 1~3일의 일 최고기온을 경신하게 된다. 이 기간 역대 일 최고기온은 1996년 6월 1일이 32.7도로 가장 높았고, 2022년 6월 3일이 32.6도로, 2004년 6월 3일이 32.5도로 각각 뒤를 이었다.
고기압의 영향으로 밤에도 최저기온이 25도를 넘는 열대야 현상이 평년보다 일찍 나타났다. 지난 30일 강릉과 동해, 속초의 최저기온은 각각 25도를 기록했다. 지난해 첫 열대야(6월 18일)보다 무려 19일이나 앞당겨졌다. 중국 내륙 쪽에 있던 이동성 고기압이 서해상으로 다가오면서 한반도에 따뜻한 서풍을 불어 넣었고 이 서풍이 태백산맥을 넘으며 고온건조해지는 ‘푄 현상’이 열대야의 원인으로 분석된다. 다만 이번 더위는 오래가지는 않을 전망이다. 4일 북쪽에서 기압골이 통과하며 전국 곳곳에 소나기가 내린 뒤 기온이 평년 수준을 회복할 전망이다.
일본 오키나와 남서쪽 해상에서 북상 중인 제6호 태풍 ‘장미’의 영향으로 남해안과 제주도에는 2일까지 비가 내릴 전망이다. 1~2일 예상 강수량은 광주·전남·부산·울산·경남 20~60㎜, 제주도 30~80㎜ 등이다. 태풍 특보가 발효되면 장미는 올해 한반도에 영향을 끼친 첫 번째 태풍으로 기록된다. 비는 2일 오후부터 차차 그치겠다.
장은현 기자
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