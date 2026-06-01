2018·2019년 사고로 8명 잃고도… 손 놓은 안전관리 도마에

3건 모두 고체연료 작업 과정 사고

“보안 시설 핑계 점검 소홀” 지적도

사측 “위험성 크지 않은 공정… 당혹”

손재일(왼쪽 두 번째) 한화에어로스페이스 대표와 임직원이 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고에 대한 브리핑을 마친 뒤 고개를 숙이고 있다. 이 사업장의 사망 사고는 2018년, 2019년에 이어 세 번째로 발생한 것이다. 뉴시스

한화에어로스페이스 대전사업장에서 세 번째 대형 폭발 사고가 발생하면서 안전 관리 문제가 또다시 도마에 올랐다. 무기체계를 개발하는 보안 시설이라는 핑계로 안전 점검을 소홀히 한 것 아니냐는 지적도 나온다.



폭발에 이은 화재는 1일 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 발생했다. 사망자 5명은 모두 폭발한 사업장 내에서 발견됐으며 생산팀 소속 현장 근로자인 것으로 파악됐다. 이 중 2명은 20대 계약직 근로자였다. 나머지 3명은 정규직 근로자로 50대 2명, 30대 1명이었다.



사고 지점은 로켓 추진체를 만드는 데 쓰이는 공구를 세척하는 곳이다. 정확한 폭발 원인은 확인되지 않았다. 한화에어로스페이스와 소방 당국 등은 공구를 물로 세척하는 과정에서 폭발이 발생했을 것으로 추정했다. 해당 공정에서 쓰이는 화약은 물과 접촉하면 무력화되는 특성이 있기 때문에 물을 많이 쓰는 공정 특성상 위험성이 낮다고 한화에어로스페이스 측은 주장했다.



사고를 당한 현장 근로자들은 이날 오전 8시부터 근무를 시작했으며 모두 규정에 따른 방염복을 입고 있었다고 한화에어로스페이스 측은 설명했다. 가재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 “사고가 난 공정은 평소 위험성이 크지 않다고 인식하고 있었기 때문에 당혹스럽다”고 말했다.



소방 당국은 이 사업장에 대해 지난해와 올해 화재안전 조사를 실시했다. 다만 당시 점검이 본관동 위주로 이뤄진 것으로 전해졌다. 사업장은 연 2차례 자체 소방 점검 결과를 관할 소방서에 제출해야 하는데 이날 사고가 난 건물은 소방서에 보고할 의무가 없는 것으로 전해졌다. 소방 당국 관계자는 “(사고가 난) 건물과 같이 면적이 작은 곳은 자체 점검은 하지만 소방서에 보고할 의무는 없다”고 말했다.







2019년 2월에는 로켓 추진체에서 연료를 제거하는 70동 이형공실에서 폭발 사고가 발생해 3명이 숨졌다. 당시 로켓 추진체에서 연료를 분리하는 이형 작업 과정에서 폭발이 일어난 것으로 조사됐다. 이 사업장에서만 이날 사고를 포함해 3건의 폭발 사고로 모두 13명이 숨진 것이다.



이 사업장은 2018년 폭발 사고 직후 이뤄진 노동청의 특별근로감독에서 법 위반 사항 486건이 적발되는 등 안전 수준은 최하 등급이었다. 당시 국립과학수사연구원 조사 과정에서 정전기 방지 설비 미흡 등 안전관리 문제가 드러나기도 했다.



채진 목원대 소방방재학과 교수는 “로켓 추진체를 만드는 위험한 작업 환경에서 안전장치가 작동하지 않았거나 작업 공정에서 안전 수칙이 지켜지지 않았을 가능성이 크다”며 “사고의 원인과 유형을 파악한 뒤 과거 사고와 유사하다면 근본적인 안전관리 체계를 개선해야 할 것”이라고 말했다.



대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한화에어로스페이스 대전사업장에서 세 번째 대형 폭발 사고가 발생하면서 안전 관리 문제가 또다시 도마에 올랐다. 무기체계를 개발하는 보안 시설이라는 핑계로 안전 점검을 소홀히 한 것 아니냐는 지적도 나온다.폭발에 이은 화재는 1일 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 발생했다. 사망자 5명은 모두 폭발한 사업장 내에서 발견됐으며 생산팀 소속 현장 근로자인 것으로 파악됐다. 이 중 2명은 20대 계약직 근로자였다. 나머지 3명은 정규직 근로자로 50대 2명, 30대 1명이었다.사고 지점은 로켓 추진체를 만드는 데 쓰이는 공구를 세척하는 곳이다. 정확한 폭발 원인은 확인되지 않았다. 한화에어로스페이스와 소방 당국 등은 공구를 물로 세척하는 과정에서 폭발이 발생했을 것으로 추정했다. 해당 공정에서 쓰이는 화약은 물과 접촉하면 무력화되는 특성이 있기 때문에 물을 많이 쓰는 공정 특성상 위험성이 낮다고 한화에어로스페이스 측은 주장했다.사고를 당한 현장 근로자들은 이날 오전 8시부터 근무를 시작했으며 모두 규정에 따른 방염복을 입고 있었다고 한화에어로스페이스 측은 설명했다. 가재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 “사고가 난 공정은 평소 위험성이 크지 않다고 인식하고 있었기 때문에 당혹스럽다”고 말했다.소방 당국은 이 사업장에 대해 지난해와 올해 화재안전 조사를 실시했다. 다만 당시 점검이 본관동 위주로 이뤄진 것으로 전해졌다. 사업장은 연 2차례 자체 소방 점검 결과를 관할 소방서에 제출해야 하는데 이날 사고가 난 건물은 소방서에 보고할 의무가 없는 것으로 전해졌다. 소방 당국 관계자는 “(사고가 난) 건물과 같이 면적이 작은 곳은 자체 점검은 하지만 소방서에 보고할 의무는 없다”고 말했다.로켓 추진체 등의 무기체계를 개발·생산하는 이 사업장은 국가 보호시설로 지정돼 있다. 경찰은 건물 도면 등을 확보해 화재 원인을 조사할 방침이다. 이번 사고는 2018년과 2019년 같은 사업장에서 발생한 사고와 유사하다. 3건의 사고는 모두 고체연료와 관련한 작업 과정에서 발생했다. 2018년 5월에는 로켓 추진 용기에 고체연료를 충전하는 과정에서 폭발 사고가 발생해 현장에 있던 근로자 5명이 숨졌다. 당시 수사 당국 조사 결과에 따르면 정상적으로 작동하지 않던 로켓 충전설비 밸브에 나무막대를 맞대어 이은 뒤 고무망치로 내리치는 과정에서 폭발이 일어났다.2019년 2월에는 로켓 추진체에서 연료를 제거하는 70동 이형공실에서 폭발 사고가 발생해 3명이 숨졌다. 당시 로켓 추진체에서 연료를 분리하는 이형 작업 과정에서 폭발이 일어난 것으로 조사됐다. 이 사업장에서만 이날 사고를 포함해 3건의 폭발 사고로 모두 13명이 숨진 것이다.이 사업장은 2018년 폭발 사고 직후 이뤄진 노동청의 특별근로감독에서 법 위반 사항 486건이 적발되는 등 안전 수준은 최하 등급이었다. 당시 국립과학수사연구원 조사 과정에서 정전기 방지 설비 미흡 등 안전관리 문제가 드러나기도 했다.채진 목원대 소방방재학과 교수는 “로켓 추진체를 만드는 위험한 작업 환경에서 안전장치가 작동하지 않았거나 작업 공정에서 안전 수칙이 지켜지지 않았을 가능성이 크다”며 “사고의 원인과 유형을 파악한 뒤 과거 사고와 유사하다면 근본적인 안전관리 체계를 개선해야 할 것”이라고 말했다.대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지