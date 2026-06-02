¡°µþ±â·Î 80¸¸ ´Þ·¯¡±¡¦ º½¹Ù¶÷ ºÎ´Â KÇªµå ¼öÃâ
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¼¼Á¾=½ÅÁØ¼· ±âÀÚ sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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