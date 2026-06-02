진보도 보수도 단일화 접고 막판까지 난타전

5자구도 반집승부 평택을

민주 현역의원 대거투입 총력전

혁신당은 與후보 철새이력 공세

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 후보들이 1일 평택시 안중시장에서 선거유세를 펼치고 있다. 왼쪽부터 김용남 더불어민주당, 유의동 국민의힘, 조국 조국혁신당 후보. 뉴시스

여야 후보가 대거 출마한 경기 평택을 6·3 국회의원 재선거는 결국 단일화 없는 5자 구도로 치러질 전망이다. 더불어민주당과 조국혁신당은 선거 막판까지 거친 공방을 이어갔고, 범보수 진영에서도 후보 단일화가 사실상 무산되면서 다자 대결이 굳어지는 분위기다.



조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 1일 국회 기자간담회에서 평택을 판세와 관련해 “김용남 민주당 후보가 혁신당 네거티브, 언론 검증, 국민의힘 공세 등 삼중 공격을 견디면서 지지세를 유지하고 있다. 오히려 민주당 지지층이 확신을 갖고 결집하는 양상”이라고 평가했다. 단일화의 명분이 없고, 단독 승리도 가능하다는 것이다. 민주당은 경기 지역 현역 의원을 대거 투입해 김 후보를 지원하고 있다. 선거운동 기간 김 후보와 조국 혁신당 후보 간 공방이 격해진 만큼 막판 단일화의 효과 자체가 크지 않다는 평가도 있다.



혁신당도 김 후보의 잦은 당적 변경 이력을 문제 삼으며 공세 수위를 끌어올렸다. 이해민 혁신당 선대위 총괄본부장은 기자간담회에서 “김 후보가 ‘가짜 민주당’에 이어 ‘가면’ 타령을 하고 있다”며 “국민의힘이었다가, 개혁신당이었다가, 힘을 좇아 당적 쇼핑을 하던 카멜레온 같은 검사 출신 후보에게 가장 어울리는 표현”이라고 비판했다. 평택을 재선거에 출마한 김재연 진보당 후보도 이날 국민일보에 “당연히 끝까지 완주할 것”이라고 밝혔다.



보수 진영 단일화도 사실상 무산 수순이다. 황교안 자유와혁신 후보는 유의동 국민의힘 후보를 향해 “박근혜 전 대통령의 탄핵에 결정적 역할을 한 사람”이라고 지적하는 글을 페이스북에 올렸다. 자신의 지지층이 유 후보 측으로 넘어가지 않도록 단속에 나선 것으로 풀이된다. 유 후보도 황 후보가 주장하는 부정선거 의혹에 선을 그으면서 좀처럼 단일화 접점을 찾지 못하고 있다. 다만 유 후보는 한 라디오에서 “흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 한다는 열망을 따라 마지막 순간까지 노력하겠다”고 말했다.



진보 진영 간 대결 구도인 전북지사 선거는 이원택 민주당 후보의 막판 뒤집기가 관건이다. 조 본부장은 “상황이 호전되고 있다는 판단”이라며 처음 승산 가능성을 내비쳤다. 김관영 무소속 후보는 정청래 민주당 대표 책임론을 제기하며 맞불을 놨다. 김 후보는 라디오에서 “제가 당선되면 정 대표가 사퇴해야 맞는다. 곧 전당대회가 있기 때문에 지도부가 바뀌도록 노력할 것”이라며 “그러고 나서 복당을 신청할 생각”이라고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 여야 후보가 대거 출마한 경기 평택을 6·3 국회의원 재선거는 결국 단일화 없는 5자 구도로 치러질 전망이다. 더불어민주당과 조국혁신당은 선거 막판까지 거친 공방을 이어갔고, 범보수 진영에서도 후보 단일화가 사실상 무산되면서 다자 대결이 굳어지는 분위기다.조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 1일 국회 기자간담회에서 평택을 판세와 관련해 “김용남 민주당 후보가 혁신당 네거티브, 언론 검증, 국민의힘 공세 등 삼중 공격을 견디면서 지지세를 유지하고 있다. 오히려 민주당 지지층이 확신을 갖고 결집하는 양상”이라고 평가했다. 단일화의 명분이 없고, 단독 승리도 가능하다는 것이다. 민주당은 경기 지역 현역 의원을 대거 투입해 김 후보를 지원하고 있다. 선거운동 기간 김 후보와 조국 혁신당 후보 간 공방이 격해진 만큼 막판 단일화의 효과 자체가 크지 않다는 평가도 있다.혁신당도 김 후보의 잦은 당적 변경 이력을 문제 삼으며 공세 수위를 끌어올렸다. 이해민 혁신당 선대위 총괄본부장은 기자간담회에서 “김 후보가 ‘가짜 민주당’에 이어 ‘가면’ 타령을 하고 있다”며 “국민의힘이었다가, 개혁신당이었다가, 힘을 좇아 당적 쇼핑을 하던 카멜레온 같은 검사 출신 후보에게 가장 어울리는 표현”이라고 비판했다. 평택을 재선거에 출마한 김재연 진보당 후보도 이날 국민일보에 “당연히 끝까지 완주할 것”이라고 밝혔다.보수 진영 단일화도 사실상 무산 수순이다. 황교안 자유와혁신 후보는 유의동 국민의힘 후보를 향해 “박근혜 전 대통령의 탄핵에 결정적 역할을 한 사람”이라고 지적하는 글을 페이스북에 올렸다. 자신의 지지층이 유 후보 측으로 넘어가지 않도록 단속에 나선 것으로 풀이된다. 유 후보도 황 후보가 주장하는 부정선거 의혹에 선을 그으면서 좀처럼 단일화 접점을 찾지 못하고 있다. 다만 유 후보는 한 라디오에서 “흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 한다는 열망을 따라 마지막 순간까지 노력하겠다”고 말했다.진보 진영 간 대결 구도인 전북지사 선거는 이원택 민주당 후보의 막판 뒤집기가 관건이다. 조 본부장은 “상황이 호전되고 있다는 판단”이라며 처음 승산 가능성을 내비쳤다. 김관영 무소속 후보는 정청래 민주당 대표 책임론을 제기하며 맞불을 놨다. 김 후보는 라디오에서 “제가 당선되면 정 대표가 사퇴해야 맞는다. 곧 전당대회가 있기 때문에 지도부가 바뀌도록 노력할 것”이라며 “그러고 나서 복당을 신청할 생각”이라고 말했다.김혜원 이형민 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지