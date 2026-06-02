¡°¿¬±¸ ÅëÇØ ÀÎ·ùÀÇ ¸ðÇè¿¡ ÀÛÀº µîºÒÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±
Á¦36È¸ »ï¼ºÈ£¾Ï»ó ½Ã»ó½Ä °³ÃÖ
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Á¶¼ö¹Ì¡¤¿Àµ¿Âù µî ºÎ¹®º° 6ÀÎ ¼ö»ó
È£¾Ï(ûÉäÜ) ÀÌº´Ã¶ »ï¼º Ã¢¾÷È¸ÀåÀÇ ÀÎÀçÁ¦ÀÏ°ú »çÈ¸°øÀÍ Á¤½ÅÀ» ±â¸®±â À§ÇØ Á¦Á¤µÈ Á¦36È¸ »ï¼ºÈ£¾Ï»ó ½Ã»ó½ÄÀÌ 1ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ ½Å¶óÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿·È´Ù. °úÇÐ»ó ¹°¸®¡¤¼öÇÐºÎ¹® ¿À¼ºÁø ¹Ì UC¹öÅ¬¸® ±³¼ö, °úÇÐ»ó ÈÇÐ¡¤»ý¸í°úÇÐºÎ¹® À±ÅÂ½Ä ¹Ì À§½ºÄÜ½Å´ë ¸Åµð½¼ ±³¼ö, °øÇÐ»ó ±è¹ü¸¸ Æ÷½ºÅØ ¸í¿¹±³¼ö, ÀÇÇÐ»ó ¿¡¹Ù È£ÇÁ¸¸ ÄÚÆæÇÏ°Õ´ë ±³¼ö, ¿¹¼ú»ó Á¶¼ö¹Ì ¼º¾Ç°¡, »çÈ¸ºÀ»ç»ó ¿Àµ¿Âù ±¹¸³¼Ò·Ïµµº´¿ø ÀÇ·áºÎÀå µî 6¸íÀÌ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
½Ã»ó½Ä¿¡´Â ¼ö»óÀÚ¿Í °¡Á·¡¤ÁöÀÎ, ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ È¸Àå ¹× »ï¼º »çÀå´Ü µî 270¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¿À ±³¼ö´Â ¡°20³â Àü ¼öÇÐÀÚ°¡ ¹ºÁöµµ ¸ô¶ú´ø Á¦°Ô ÀÌ¹ø ¼ö»óÀº »ó»óÄ¡ ¸øÇÑ ²ÞÀÇ ¹«´ë¡±¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¼ø¼ö ¼öÇÐ ¿¬±¸¸¦ °è¼ÓÇÏ¸ç ´Ù¸¥ ÀÌÀÇ »õ·Î¿î ¸ðÇè¿¡ ÀÛÀº µîºÒÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
±è ±³¼ö´Â ¡°±â¼ú °³¹ßÀÌ ´õ ³ªÀº ¼¼»óÀ» ¸¸µå´Â ÈûÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¹ÏÀ½À¸·Î Á¤ÁøÇØ ¿Ô´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ÈÄ¹è ÀÎÀçµé¿¡°Ô ¿µ°¨À» ÁÖ°í »çÈ¸¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ ±â¿©¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿À ÀÇ·áºÎÀåÀº ¡°¡®¾ö¸¶ ´ëÇÏµíÀÌ µû¶æÇÏ°Ô ÀßÇØ µå¸®¶ó¡¯´ø ¾î¸Ó´ÏÀÇ À¯¾ðÀ» ±â¾ïÇÏ¸ç ÇÑ¼¾ÀÎ Áø·á¿¡ º¯ÇÔ¾øÀÌ Èû¾²°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù. ¼ö»óÀÚµéÀº »óÀå°ú ¸Þ´Þ, »ó±Ý 3¾ï¿øÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
»ï¼ºÈ£¾Ï»óÀº °í(Íº) ÀÌ°ÇÈñ ¼±´ëÈ¸ÀåÀÌ ¼±Ä£ÀÇ ¶æÀ» ÀÌ¾î ¹Þ¾Æ 1990³â Á¦Á¤Çß°í ÀÌµëÇØ Ã¹ ½Ã»óÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù. Ã³À½¿£ °úÇÐ¡¤°øÇÐ¡¤ÀÇÇÐ¡¤¿¹¼ú¡¤»çÈ¸°øÇå µî 5°³ ºÎ¹®ÀÌ¾ú´Ù°¡ ±âÃÊ°úÇÐ ºÐ¾ß Áö¿øÀ» È®´ëÇÏÀÚ´Â ÀÌÀç¿ë È¸Àå Á¦¾È¿¡ µû¶ó 2021³âºÎÅÍ °úÇÐ»óÀÌ ¹°¸®¡¤¼öÇÐ, ÈÇÐ¡¤»ý¸í°úÇÐ 2°³ ºÎºÐÀ¸·Î È®´ëÇß´Ù. ¿ÃÇØ±îÁö ¸ðµÎ 188¸íÀÌ ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆ°í ÃÑ 379¾ï¿øÀÇ »ó±ÝÀÌ ¼ö¿©µÆ´Ù. È£¾ÏÀç´ÜÀº ³ëº§»ó ¼ö»óÀÚ¿Í È£¾Ï»ó ¼ö»óÀÚ¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ´ÙÀ½ ´Þ 4ÀÏ ´ëÀüÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ Ã»¼Ò³âÀ» À§ÇÑ Æ¯º° °¿¬È¸¸¦ ¿ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ È¸ÀåÀº 2002³âºÎÅÍ 5³â ¿¬¼Ó Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇØ ¼ö»óÀÚ¸¦ °Ý·ÁÇß´Ù. ±×´Â È£¾ÏÀç´Ü¿¡ 2021³â 4¾ï¿øÀ» °³ÀÎ ÀÚ°ÝÀ¸·Î ±âºÎÇÑ µ¥ ÀÌ¾î 2022³â°ú 2023³â¿¡ °¢°¢ 2¾ï¿ø, 2024³â¿¡´Â 10¾ï¿øÀ» ±âºÎÇß´Ù.
±ÇÁöÇý ±âÀÚ jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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