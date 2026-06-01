‘윤 체포 방해’ 경호처 박종준 처장·김성훈 차장에 7년 구형
윤석열 전 대통령 체포를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 박종준 전 대통령경호처장과 김성훈 전 경호처 차장에 대해 내란특검이 나란히 징역 7년을 구형했다. 특검은 “경호처 간부들이 윤석열 개인의 형사책임 회피에 조직 전체를 불법 동원했다”며 엄벌이 불가피하다고 강조했다.
특검은 1일 서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경) 심리로 열린 경호처 간부들의 체포방해 혐의 결심공판에서 이같이 선고해 달라고 요청했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 이광우 전 경호본부장에게는 징역 5년, 김신 전 가족경호부장에게는 징역 3년을 구형했다.
이들은 고위공직자범죄수사처와 경찰로 구성된 공조수사본부가 지난해 1월 윤 전 대통령의 체포영장을 집행하려 하자 차량과 인력을 동원해 관저 진입을 막은 혐의를 받는다. 김 전 차장은 내란 수사의 주요 증거인 비화폰 기록 삭제를 지시한 혐의도 있다.
특검은 “대통령경호처는 사적으로 고용된 보디가드 집단이 아니라 헌법과 법률을 준수해야 할 공무원”이라며 “경호처에 부여된 막강한 공권력과 자원을 한낱 범죄자에 불과한 윤석열의 도피를 목적으로 서슴없이 악용했다”고 질타했다. 박 전 처장을 비롯한 피고인들은 체포 방해에 고의가 없었다며 모두 무죄를 주장했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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