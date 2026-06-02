»ï¼ºÀüÀÚ ½ÃÃÑ Ã¹ 2000Á¶ µ¹ÆÄ
¾÷È² °¼¼¡¦ ¸ñÇ¥°¡ 61¸¸¿øÀ¸·Î »óÇâ
»ï¼ºÀüÀÚ°¡ Ã³À½À¸·Î ½Ã°¡ÃÑ¾× 2000Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù. SKÇÏÀÌ´Ð½º°¡ ¹ÙÂ¦ Ãß°ÝÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸³ª ´Ù½Ã ¹Ð¾î³»¸ç ¡®ÄÚ½ºÇÇ 1µî¡¯À» ÁöÄ×´Ù.
ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é 1ÀÏ »ï¼ºÀüÀÚ´Â Àü °Å·¡ÀÏº¸´Ù 10.09% ¿À¸¥ 34¸¸9000¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ½ÃÃÑÀº 2040Á¶¿øÀ¸·Î ¸¶°¨Çß´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³´Þ 6ÀÏ ¡®½ÃÃÑ 1Á¶ ´Þ·¯ Å¬·´¡¯¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼´Â ´ë¸¸ÀÇ TSMC¿¡ ÀÌ¾î µÎ ¹øÂ°, ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â Ã¹ ÁøÀÔÀÌ¾ú´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ÇÑ ´Þµµ µÇÁö ¾Ê¾Æ ½ÃÃÑÀÌ ¾à 500¾ï¿ø°¡·® Áõ°¡Çß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³ 1¿ù 2ÀÏ ¿ÃÇØ Ã¹ °Å·¡ÀÏ¿¡ ½ÃÃÑ 760Á¶¿øÀ¸·Î ½ÃÀÛÇß´Ù. 5°³¿ù ¸¸¿¡ ½ÃÃÑÀÌ 3¹è °¡±îÀÌ ºÒ¾î³µ´Ù. ÇÑ ´Þ Àü ½ÃÃÑÀÌ 1359Á¶¿´´ø °Í°ú ºñ±³ÇØµµ 1.5¹è ´Ã¾ú´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â ÀÌ³¯ ÇÏ·ç¿¡¸¸ 10%°¡·® ±ÞµîÇÏ¸é¼ ¸öÁýÀ» Å°¿ü´Ù. 1Á¶ ´Þ·¯ Å¬·´¿¡ µé¾î°£ Áö³´Þ 6ÀÏ¿¡´Â »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ°¡°¡ 14.41% ±ÞµîÇß´Ù. ÄÚ½ºÇÇ ½Ã°¡ÃÑ¾× 1À§ ±â¾÷ÀÌ ÇÏ·ç¿¡ 10%´ë »ó½ÂÀ» ÇÏ´Â °ÍÀº ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÏÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ°¡ ±ÞµîÀº ¼¼°è ÃÖÃÊ HBM(°í´ë¿ªÆø¸Þ¸ð¸®)4E 12´Ü »ùÇÃ ÃâÇÏ ¼Ò½Ä¿¡ µû¸¥ ±â´ë°¨À¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. Áö³ 2¿ù ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î HBM4¸¦ ¾ç»êÇÑ µÚ ¾à 3°³¿ù ¸¸ÀÌ´Ù. ÀüÀÛ HBM4º¸´Ù ¼Óµµ´Â 20% ºü¸£°í ¿ë·®Àº 30% °³¼±µÆ´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÎ°øÁö´É(AI) ¹ÝµµÃ¼ ½ÃÀå ¼ºÀå ±â´ë°¨±îÁö ´õÇØÁö¸ç °ÇÑ »ó½Â¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ¡®¹ÝµµÃ¼ ÅõÅé¡¯ SKÇÏÀÌ´Ð½º¿Í ½ÃÃÑ °ÝÂ÷¸¦ ¹ú·È´Ù. ÀÌ³¯ SKÇÏÀÌ´Ð½º ÁÖ°¡´Â 1%´ë »ó½ÂÇÏ¸ç ½ÃÃÑ 1684Á¶¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áõ±Ç¾÷°è ¾ÈÆÆ¿¡¼´Â ÃÖ±Ù SKÇÏÀÌ´Ð½º »ó½Â¼¼¸¦ º¸¸é ÄÚ½ºÇÇ 1À§ ÀÚ¸®°¡ ¹Ù²î´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÌ¾ß±âµµ Èê·¯³ª¿Ô´Ù. ±×·¯³ª 200Á¶¿ø ÀÌ³»·Î Á¼Çû´ø µÎ ±â¾÷ÀÇ ½ÃÃÑÀº ÀÌ³¯ ´Ù½Ã 350¾ï¿ø ÀÌ»óÀ¸·Î ¹ú¾îÁ³´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º ¸ñÇ¥ÁÖ°¡µµ ¿À¸£°í ÀÖ´Ù. SKÁõ±ÇÀº »ï¼ºÀüÀÚ 61¸¸¿ø, SKÇÏÀÌ´Ð½º 400¸¸¿øÀ¸·Î ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ »óÇâÇß´Ù. ÇÑµ¿Èñ SKÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°À¯·Ê¾ø´Â ±¸Á¶Àû ¾÷È² °¼¼·Î ¹Ì·¡ ½ÇÀû °¡½Ã¼ºÀÌ È®´ëµÆ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
±èÁØÈñ ±âÀÚ zunii@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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