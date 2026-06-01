MB·朴·文,대통령들의 지방선거… 통합은 누가 말하나
존재감 잃은 여야 지도부 대신 등판
선거전 전면 나서 국론 분열 부추겨
6·3 지방선거가 이례적인 ‘대통령들의 전쟁’ 양상으로 흐르고 있다. 이명박·박근혜 전 대통령은 유세 현장에서 마이크를 잡고 아예 국민의힘 선거 전면에 섰다. 조용했던 문재인 전 대통령도 “이재명정부에 힘 실어 달라”며 더불어민주당 지원 사격에 나섰다. 이처럼 대통령들이 선거판에 깊숙이 소환되는 건 여야 지도부가 존재감을 잃었기 때문이란 지적이다. 거대 여야가 중도 확장성을 상실한 채 지지층 결집에만 골몰하면서 정치 양극화만 격화됐다. 국론 통합의 역할을 해야 할 대통령까지 체면과 명분 없이 진영 갈등 전면에 나서게 된 배경이다.
이 전 대통령은 1일 서울 성동구 서울숲을 찾아 “일 잘하는 시장·구청장을 뽑아야 한다”며 국민의힘을 지원했다. 전날 2013년 퇴임 이후 처음 마이크를 잡고 부산 유세에 나선 데 이어 이틀째 지원 유세다. 박 전 대통령은 접전지인 충청·영남·강원에 이어 전날 대구 서문시장을 방문하며 선거 전면에 나섰다. 22대 총선에서 부산·울산·경남 지원에 나섰던 문 전 대통령은 지난 29일 경남 양산에서 사전투표를 한 뒤 “내란 세력을 확실히 심판하고, 부울경 지역 정치를 바꾸는 선거가 되길 바란다”며 여당 지원 메시지를 냈다.
이재명 대통령은 전날 엑스(X)에 “정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에 지배당하는 것”이란 철학자 플라톤의 글을 인용하며 투표를 독려했다. 지난달엔 부산·대구 등을 연달아 찾았다. 국민의힘은 이런 행보를 ‘관권 선거’라고 비판하지만 민주당은 지지율이 높은 이 대통령이 중도층 흡수에 도움이 될 것으로 내심 반기는 분위기다.
김영삼·김대중 전 대통령은 퇴임 후 선거에 직접 개입하길 피했다. ‘국가 어른’인 대통령을 지낸 만큼 국론 분열의 위험성을 경계한 것이다. 상도동계 원로인 김덕룡 김영삼민주센터 이사장은 “퇴임 후 지원 유세가 위법은 아니지만 김영삼 전 대통령은 공개 개입을 피하려 했다. 국민의 지도자로서 정파에 매몰될 수 없었기 때문”이라며 “이명박·박근혜 전 대통령이 지리멸렬한 보수를 두고 볼 수 없다고 봤을 수 있지만, 이런 개입은 보수에 도움이 될지조차 의문”이라고 지적했다. 동교동계 원로인 권노갑 김대중재단 이사장도 “김대중 전 대통령은 퇴임 후 후보가 찾아와도 지방자치 등 민주주의 발전을 위한 조언을 건넨 정도”라며 “정치 양극화는 현실이지만, 국가 어른인 대통령만은 이에 선을 긋고 중화시키려 노력할 필요가 있다”고 지적했다.
전문가들 역시 우려의 목소리가 크다. 최진 대통령리더십연구원장은 “각 당이 양극단 선거운동을 하다 보니 지지층 결집에 신속한 효과를 내는 대통령이 소환되는 것 아니냐”고 지적했고, 양승함 연세대 명예교수는 “한때 국가를 이끌었다면 장래를 위해 보수·진보는 어떻게 가야 하는지 깊은 통찰을 줘야지, 격을 잃고 말초신경만 자극하는 게 눈꼴사납다”고 비판했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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