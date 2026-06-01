로고송 끄고 ‘조용한 유세’ 전환… ‘한 표가 급한데…’ 애타는 후보들
한화 사고에 48시간 총력전 차질
한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고에 여야 후보들이 일제히 ‘조용한 유세’로 선거운동 방식을 전환했다. 선거를 이틀 앞두고 막판 표심잡기 총력전을 펼치려던 계획이 어그러지면서 선두와 추격자 모두 속을 태우는 모습이다.
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 1일 오후 전국 후보 유세 중단을 지시한 뒤 대전 사고 현장으로 향했다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 로고송 사용과 선거 율동 자제를 긴급 지시한 뒤 이날 예정된 공개 일정을 전면 취소하고 대전을 찾았다.
최대 격전지로 꼽히는 서울시장 후보들은 리스크 관리에 돌입했다. 정원오 민주당 후보 측은 “시민 간담회나 도보 유세 위주로 조용하게 선거운동을 진행할 것”이라고 밝혔다. 오세훈 국민의힘 후보 측도 “로고송과 율동을 배제한 채 차분한 방식으로 유세를 이어가겠다”고 설명했다. 사고가 발생한 대전에 출마한 여야 후보 역시 선거운동을 전면 중단하고 사고 수습과 애도에 집중했다.
애초 여야는 48시간 총력전을 계획한 상태였다. 선거 초반 여당 압승 구도가 흔들리고 접전 지역이 확대된 상황에서 지난 26일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 애도 기간이 겹치며 당력 총동원 유세의 공백이 생겼기 때문이다. 그런데 다시 대형 사고가 발생하자 여야는 선거에 미칠 영향에 촉각을 세우고 있다. 특히 지지층 결집과 부동층 흡수로 막판 뒤집기에 나서려 했던 추격 후보들은 그간의 지지율 상승 동력이 떨어질까 우려하는 모습이다. 살얼음 판세에서 우위를 유지하던 선두 후보들도 불안하기는 매한가지다.
전문가들은 다만 선거 직전의 ‘로키’ 유세가 판세에 미칠 영향은 크지 않다고 봤다. 박동원 폴리컴 대표는 “최근 서소문 고가차도 사고에서도 봤듯 안전사고를 정치적 공세로 이용하는 것을 용납하지 않는 게 국민 정서”라며 “쫓아가는 후보로서는 조급하겠지만 사고라는 게 집권당에 불리하게 작용하기 때문에 양쪽 다 좋은 상황은 아니다. 선거에 영향을 미칠 정도는 아니라고 본다”고 말했다.
최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.kr
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