“붕괴 장면에 트라우마”… 서소문 고가 근로자·상인들 ‘SOS’

두통·수면장애 등 불안·충격 호소

적십자 운영 ‘마음구호차량’ 찾아

상담 꺼리는 60대 남성이 대부분

72시간이 심리 응급조치 골든타임



서울 서소문 고가차도 붕괴사고 현장 인근에서 철도시설 관리 업무를 하는 60대 남성 A씨는 사고 이후 수면장애와 두통에 시달리고 있다. 지난 26일 사고 당일에는 비번이었지만 매일 일하는 현장에서 참사가 발생했다는 사실에 큰 심리적 충격을 받았다고 한다. A씨는 지난 28일 사고 현장 인근 ‘마음구호차량’을 찾아 상담사에게 ‘차도가 무너지는 장면을 자꾸 상상하게 된다’ ‘밤에 잠을 잘 이루지 못한다’며 도움을 요청했다.



마음구호차량을 운영하는 대한적십자사 서울지사에 따르면 도심 한가운데서 발생한 고가차도 붕괴사고 이후 재난 트라우마를 호소하는 상담 요청이 잇따르고 있다. A씨처럼 사고 현장 가까이에서 근무하는 사람들과 시공사 등의 철거 공사 관계자, 인근 상인들이 상담 차량을 찾은 것으로 전해졌다. 대한적십자사 서울지사는 “지난 26일부터 3일간 60대 8명이 마음구호차량에서 심리 상담을 요청했다. 남성이 7명, 여성이 1명이었다”고 밝혔다.



현장에서 상담을 진행한 임수연 적십자사 재난안전센터 담당자는 “내담자 대부분 두통이나 수면장애, 심장박동 증가 등 재난에 따른 신체 반응을 보였다”며 “무너지는 장면이 떠오르고 그 생각이 머릿속을 떠나지 않아 머리가 너무 아프다는 얘기가 많았다”고 말했다.



특히 철거 공사 관계자들이 죄책감이나 상실감에 시달리는 것으로 알려졌다. 이들은 ‘내가 무언가를 했더라면 사람들이 살 수 있지 않았을까’ ‘도와주지 못해 죄책감이 많이 든다’ 등의 얘기를 반복한다고 한다. 주변 상인의 경우 사고 장면을 직접 본 충격과 사고로 인한 영업 중단 등에 대해 불안과 분노를 표출하고 있다.



김기현 적십자사 재난안전센터장은 “중년 남성들은 쉽게 상담소를 찾아오지 않는데 이번에는 내담자 8명 중 7명이 60대 남성이었다”며 “그만큼 괴로우니까 찾아온 거다. 잠을 못 자겠다거나 술이 자꾸 생각난다는 반응도 있었다”고 전했다.







적십자사 차원의 현장 상담 외에 행정안전부도 전국 17곳 재난심리회복지원센터에서 재난 경험자에 대해 상담 등을 지원한다. 소방 당국도 긴급 심리지원 전담 태스크포스(TF)를 구성해 재난 현장 출동 대원들에 대한 심리 진단과 상담을 지원해 왔다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 서소문 고가차도 붕괴사고 현장 인근에서 철도시설 관리 업무를 하는 60대 남성 A씨는 사고 이후 수면장애와 두통에 시달리고 있다. 지난 26일 사고 당일에는 비번이었지만 매일 일하는 현장에서 참사가 발생했다는 사실에 큰 심리적 충격을 받았다고 한다. A씨는 지난 28일 사고 현장 인근 ‘마음구호차량’을 찾아 상담사에게 ‘차도가 무너지는 장면을 자꾸 상상하게 된다’ ‘밤에 잠을 잘 이루지 못한다’며 도움을 요청했다.마음구호차량을 운영하는 대한적십자사 서울지사에 따르면 도심 한가운데서 발생한 고가차도 붕괴사고 이후 재난 트라우마를 호소하는 상담 요청이 잇따르고 있다. A씨처럼 사고 현장 가까이에서 근무하는 사람들과 시공사 등의 철거 공사 관계자, 인근 상인들이 상담 차량을 찾은 것으로 전해졌다. 대한적십자사 서울지사는 “지난 26일부터 3일간 60대 8명이 마음구호차량에서 심리 상담을 요청했다. 남성이 7명, 여성이 1명이었다”고 밝혔다.현장에서 상담을 진행한 임수연 적십자사 재난안전센터 담당자는 “내담자 대부분 두통이나 수면장애, 심장박동 증가 등 재난에 따른 신체 반응을 보였다”며 “무너지는 장면이 떠오르고 그 생각이 머릿속을 떠나지 않아 머리가 너무 아프다는 얘기가 많았다”고 말했다.특히 철거 공사 관계자들이 죄책감이나 상실감에 시달리는 것으로 알려졌다. 이들은 ‘내가 무언가를 했더라면 사람들이 살 수 있지 않았을까’ ‘도와주지 못해 죄책감이 많이 든다’ 등의 얘기를 반복한다고 한다. 주변 상인의 경우 사고 장면을 직접 본 충격과 사고로 인한 영업 중단 등에 대해 불안과 분노를 표출하고 있다.김기현 적십자사 재난안전센터장은 “중년 남성들은 쉽게 상담소를 찾아오지 않는데 이번에는 내담자 8명 중 7명이 60대 남성이었다”며 “그만큼 괴로우니까 찾아온 거다. 잠을 못 자겠다거나 술이 자꾸 생각난다는 반응도 있었다”고 전했다.재난 관련 심리 전문가들은 재난 발생 직후 72시간을 트라우마로 번지는 것을 막는 ‘골든타임’으로 본다. 심리적 응급조치를 취해 수면장애 등과 같은 신체 반응이 우울감 같은 정신 반응으로 확대되는 것을 막아야 한다는 것이다. 임 담당자는 “상담 과정에서 내담자들이 겪는 반응이 재난을 겪은 누구에게나 나타날 수 있는 당연하고 일반적인 모습이라는 점을 강조하고 있다”고 설명했다. 상담 차량을 찾은 8명은 조만간 2차 상담을 앞두고 있다. 적십자사는 부상자들이 입원한 병원 2곳을 방문해 그들의 가족을 대상으로 심리적 응급처치(PFA)도 했다.적십자사 차원의 현장 상담 외에 행정안전부도 전국 17곳 재난심리회복지원센터에서 재난 경험자에 대해 상담 등을 지원한다. 소방 당국도 긴급 심리지원 전담 태스크포스(TF)를 구성해 재난 현장 출동 대원들에 대한 심리 진단과 상담을 지원해 왔다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지