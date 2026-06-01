[단독] 김명수 “尹, 2023년 11월 관저서 충성 요구”… ‘계엄 모의’ 당겨지나

2차 종합특검, 김명수 진술 확보

관저로 호출“뭐든 할 수 있느냐”

답변에 격노 “내 머리에 총 쏘라”

특검, 계엄 전 군수뇌부 포섭 조사

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검은 윤석열(왼쪽 사진) 전 대통령이 2023년 11월 29일 밤 군 수뇌부와의 관저 회동에서 김명수(오른쪽) 전 합동참모본부의장에게 ‘충성 요구’를 했다는 취지의 진술을 확보했다. 특검은 이런 정황 등을 토대로 윤 전 대통령이 이 시점부터 비상계엄 선포를 준비한 사실을 확인했다고 1일 밝혔다. 연합뉴스, 뉴시스

윤석열 전 대통령이 2023년 11월 29일 밤 군 수뇌부와 가진 ‘관저 회동’에서 김명수 전 합동참모본부의장에게 “시키는 것을 뭐든 할 수 있느냐”며 ‘충성 요구’를 했다는 취지의 진술을 2차 종합특검이 확보했다. 이날은 대한불교조계종 총무원장을 지낸 자승 스님이 분신 입적한 날인데, 윤 전 대통령은 자승 스님 사망과 관련해 ‘대공 혐의점이 있다’는 식의 의구심을 드러낸 것으로 알려졌다. 특검은 이런 정황을 토대로 윤 전 대통령이 이 시점부터 비상계엄을 구상하며 군 수뇌부를 포섭하려 했던 것은 아닌지 들여다보고 있다.



1일 법조계에 따르면 특검은 지난 27일 김 전 의장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 조사하며 “2023년 11월 29일 관저 회동에서 윤 전 대통령이 ‘내가 시키는 건 무엇이든 할 수 있느냐’고 물었고, 답변에 만족하지 못하자 책상을 치고 격노하며 ‘그럴 거면 총을 가져와 내 머리에 쏘라’고 말했다”는 취지의 진술을 확보했다. 김 전 의장은 2023년 11월 25일 합참의장에 취임했는데, 그로부터 나흘 뒤 대통령실 호출을 받고 관저 회동에 참석했다.



김 전 의장은 당시 윤 전 대통령의 물음에 ‘합법적이고 정당한 명령이면 충성하겠다’는 취지의 원론적 답변을 한 것으로 전해졌다. 윤 전 대통령은 ‘대통령이 임명했으면 뭐든 시킬 수 있는 것 아니냐’는 취지로 김 전 의장을 1시간가량 질타했고, ‘사퇴하라’는 격한 언사까지 나왔다고 한다. 당시 신원식 전 국가안보실장(당시 국방부 장관)이 만류에 나서고 나서야 상황이 마무리된 것으로 알려졌다.



관저 회동이 있던 날은 경기도 안성 칠장사 화재로 자승 스님이 분신 입적한 날이기도 했다. 이날 밤 윤 전 대통령은 김 전 의장과 신 전 실장, 김용현 전 국방부 장관(당시 대통령 경호처장), 조태용 전 국가정보원장(당시 국가안보실장), 여인형 전 방첩사령관 등을 관저로 불렀던 것으로 알려졌다. 당시 윤 전 대통령은 자승 스님 사망에 대해 ‘대공 혐의점이 있다’ ‘좌파들의 소행일 수 있다’는 취지로 말한 것으로 조사됐다.



특검은 이날 정례 브리핑에서 “김 전 의장 조사를 통해 비상계엄이 2023년 11월쯤부터 준비됐음을 확인했다”고 밝혔다. 관저 회동에서 윤 전 대통령이 ‘대공 혐의점’을 언급하고, 군 수뇌부에 ‘충성 요구’를 한 것은 계엄을 준비한 정황이라는 게 특검의 시각이다. 특히 특검은 신임 합참의장을 관저로 불러 충성을 요구한 것은 비상계엄을 앞두고 군 수뇌부를 포섭하려는 시도라고 의심하고 있다. 특검은 여 전 사령관이 2023년 11월 방첩사령관에 임명되며 방첩사가 비상계엄 사전 준비에 착수한 정황도 확보한 것으로 전해졌다.







채해병 순직사건 조사 과정을 두고 군의 ‘복종’을 강조했던 윤 전 대통령이 ‘정당한 명령에 복종하겠다’는 김 전 의장의 원론적 답변을 듣고 또 한 번 격노했다는 것이 특검 시각이다. 특검은 이른바 ‘노상원 수첩’에 박 전 단장의 이름이 적시된 것도 이와 무관하지 않은 것으로 보고 있다.



관저 회동에서 윤 전 대통령의 질책을 받은 김 전 의장이 비상계엄 모의·실행 과정에서 배제됐다고 볼 수 있는지도 특검 수사의 쟁점이 될 전망이다. 김 전 의장 측은 윤 전 대통령의 격노를 계기로 비상계엄 과정에서 ‘패싱’됐다는 입장이다. 김 전 의장은 특검 조사에서 “비상계엄 당시 합참 작전통제실에서 마주친 윤 전 대통령은 ‘합참의장도 왔구나’라고 의아해했다. 계엄 과정에서 존재감이 없었음을 보여주는 장면”이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



반면 특검은 김 전 의장이 관저 회동 등을 통해 일찌감치 윤 전 대통령의 인식을 알 수 있었음에도 비상계엄을 막지 못한 것이 잘못이라고 보고 있다. ‘군 서열 1위’이자 군작전통제권(군령권)을 가지는 김 전 의장이 비상계엄 선포와 국회 군 투입 등을 제지했어야 했다는 것이다. 특검은 그에게 내란중요임무종사와 군형법상 부하범죄부진정 혐의를 적용해 수사 중이다.



특검은 비상계엄 당시 대통령실이 외교부 등을 동원해 우방국에 ‘계엄 정당화 메시지’를 보냈다는 의혹과 관련, 오는 6일 윤 전 대통령에 대한 첫 피의자 조사를 한다. 오는 13일에는 윤 전 대통령의 군형법상 반란우두머리 혐의에 대해 조사한다는 계획이다.



이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1311 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 윤석열 전 대통령이 2023년 11월 29일 밤 군 수뇌부와 가진 ‘관저 회동’에서 김명수 전 합동참모본부의장에게 “시키는 것을 뭐든 할 수 있느냐”며 ‘충성 요구’를 했다는 취지의 진술을 2차 종합특검이 확보했다. 이날은 대한불교조계종 총무원장을 지낸 자승 스님이 분신 입적한 날인데, 윤 전 대통령은 자승 스님 사망과 관련해 ‘대공 혐의점이 있다’는 식의 의구심을 드러낸 것으로 알려졌다. 특검은 이런 정황을 토대로 윤 전 대통령이 이 시점부터 비상계엄을 구상하며 군 수뇌부를 포섭하려 했던 것은 아닌지 들여다보고 있다.1일 법조계에 따르면 특검은 지난 27일 김 전 의장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 조사하며 “2023년 11월 29일 관저 회동에서 윤 전 대통령이 ‘내가 시키는 건 무엇이든 할 수 있느냐’고 물었고, 답변에 만족하지 못하자 책상을 치고 격노하며 ‘그럴 거면 총을 가져와 내 머리에 쏘라’고 말했다”는 취지의 진술을 확보했다. 김 전 의장은 2023년 11월 25일 합참의장에 취임했는데, 그로부터 나흘 뒤 대통령실 호출을 받고 관저 회동에 참석했다.김 전 의장은 당시 윤 전 대통령의 물음에 ‘합법적이고 정당한 명령이면 충성하겠다’는 취지의 원론적 답변을 한 것으로 전해졌다. 윤 전 대통령은 ‘대통령이 임명했으면 뭐든 시킬 수 있는 것 아니냐’는 취지로 김 전 의장을 1시간가량 질타했고, ‘사퇴하라’는 격한 언사까지 나왔다고 한다. 당시 신원식 전 국가안보실장(당시 국방부 장관)이 만류에 나서고 나서야 상황이 마무리된 것으로 알려졌다.관저 회동이 있던 날은 경기도 안성 칠장사 화재로 자승 스님이 분신 입적한 날이기도 했다. 이날 밤 윤 전 대통령은 김 전 의장과 신 전 실장, 김용현 전 국방부 장관(당시 대통령 경호처장), 조태용 전 국가정보원장(당시 국가안보실장), 여인형 전 방첩사령관 등을 관저로 불렀던 것으로 알려졌다. 당시 윤 전 대통령은 자승 스님 사망에 대해 ‘대공 혐의점이 있다’ ‘좌파들의 소행일 수 있다’는 취지로 말한 것으로 조사됐다.특검은 이날 정례 브리핑에서 “김 전 의장 조사를 통해 비상계엄이 2023년 11월쯤부터 준비됐음을 확인했다”고 밝혔다. 관저 회동에서 윤 전 대통령이 ‘대공 혐의점’을 언급하고, 군 수뇌부에 ‘충성 요구’를 한 것은 계엄을 준비한 정황이라는 게 특검의 시각이다. 특히 특검은 신임 합참의장을 관저로 불러 충성을 요구한 것은 비상계엄을 앞두고 군 수뇌부를 포섭하려는 시도라고 의심하고 있다. 특검은 여 전 사령관이 2023년 11월 방첩사령관에 임명되며 방첩사가 비상계엄 사전 준비에 착수한 정황도 확보한 것으로 전해졌다.김 전 의장 답변에 윤 전 대통령이 이처럼 격노한 데에는 채해병 순직사건을 초동 조사했던 ‘박정훈 전 해병대 수사단장(현 국방부 조사본부장) 항명 사건’이 배경이 됐을 것이란 분석도 있다. 박 전 단장은 2023년 7월 채해병 순직사건을 초동 조사한 뒤 기록을 경찰에 넘기려 했으나 이른바 ‘VIP 격노’ 이후 이첩을 보류하라는 지시를 받았다. 박 전 단장은 이 지시가 부당하다고 판단, 사건을 경찰에 이첩했다. 윤 전 대통령은 이를 두고 ‘군이 어떻게 이럴 수 있느냐’며 이종섭 전 국방부 장관을 질책한 것으로 조사됐다.채해병 순직사건 조사 과정을 두고 군의 ‘복종’을 강조했던 윤 전 대통령이 ‘정당한 명령에 복종하겠다’는 김 전 의장의 원론적 답변을 듣고 또 한 번 격노했다는 것이 특검 시각이다. 특검은 이른바 ‘노상원 수첩’에 박 전 단장의 이름이 적시된 것도 이와 무관하지 않은 것으로 보고 있다.관저 회동에서 윤 전 대통령의 질책을 받은 김 전 의장이 비상계엄 모의·실행 과정에서 배제됐다고 볼 수 있는지도 특검 수사의 쟁점이 될 전망이다. 김 전 의장 측은 윤 전 대통령의 격노를 계기로 비상계엄 과정에서 ‘패싱’됐다는 입장이다. 김 전 의장은 특검 조사에서 “비상계엄 당시 합참 작전통제실에서 마주친 윤 전 대통령은 ‘합참의장도 왔구나’라고 의아해했다. 계엄 과정에서 존재감이 없었음을 보여주는 장면”이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.반면 특검은 김 전 의장이 관저 회동 등을 통해 일찌감치 윤 전 대통령의 인식을 알 수 있었음에도 비상계엄을 막지 못한 것이 잘못이라고 보고 있다. ‘군 서열 1위’이자 군작전통제권(군령권)을 가지는 김 전 의장이 비상계엄 선포와 국회 군 투입 등을 제지했어야 했다는 것이다. 특검은 그에게 내란중요임무종사와 군형법상 부하범죄부진정 혐의를 적용해 수사 중이다.특검은 비상계엄 당시 대통령실이 외교부 등을 동원해 우방국에 ‘계엄 정당화 메시지’를 보냈다는 의혹과 관련, 오는 6일 윤 전 대통령에 대한 첫 피의자 조사를 한다. 오는 13일에는 윤 전 대통령의 군형법상 반란우두머리 혐의에 대해 조사한다는 계획이다.이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지