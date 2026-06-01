여야 지도부 동선 보니… 대표 ‘충청 잡기’, 원내대표 ‘텃밭 관리’

민주, 중원 표심 확보·전북 민심 관리 과제
정청래, 전체 유세 중 3분의 1 충청권 할당
막판엔 안동·김천·구미·울산 등 험지 돌아
한병도는 전북에 집중… 공천 후폭풍 정리
정청래, 전체 유세 중 3분의 1 충청권 할당
막판엔 안동·김천·구미·울산 등 험지 돌아
한병도는 전북에 집중… 공천 후폭풍 정리
공식 선거운동 기간 더불어민주당 지도부의 유세 동선이 충청과 전북에 집중된 것으로 나타났다. 정청래 총괄상임선대위원장이 충청권과 영남 험지를 돌며 외연 확장에 주력했다면 한병도 공동상임선대위원장은 전북을 집중 방문하며 텃밭 관리에 나섰다. 민주당이 선거 막판 중원 표심을 확보하고, 공천 갈등 후유증이 남아 있는 전북 민심을 관리해야 한다는 두 가지 과제를 동시에 염두에 둔 결과라는 해석이 나온다.
1일 국민일보가 지난 21일부터 시작된 민주당 선거대책위원회의 공식 선거운동 일정을 분석한 결과 정 위원장은 모두 54차례 공개 일정을 소화했다. 이 가운데 충남 11회, 충북 7회로 충청권 일정만 18회에 달했다. 전체 일정의 3분의 1 수준이다. 전남도 10차례 방문했지만 민주당 핵심 지지기반인 전북 방문은 정읍과 전주 등 두 차례에 그쳤다.
정 위원장은 충남 공주·천안·서산·홍성·당진·보령·서천·금산 등을 잇달아 방문했고 충북에서도 청주·충주·제천·영동·보은·괴산 등을 돌며 지원 유세를 이어갔다. 선거 막판에는 경북 안동·김천·구미와 울산까지 찾으며 험지를 공략했다. 특히 충남에서는 박수현 충남지사 후보 지원 유세를 위해 천안과 공주를 여러 차례 찾았고, 신용한 충북지사 후보와 맹정섭 충주시장 후보 등 주요 후보 지원에 집중했다. 당 내부에서는 이를 중원 표심 집중 전략의 일환으로 보고 있다. 충청권은 역대 선거 때마다 캐스팅보트 역할을 해온 데다 현재 충남지사 선거와 다수 기초단체장 선거가 접전 양상을 보이는 상황이기 때문이다. 충남은 정 위원장의 고향이기도 하다.
반면 한 위원장의 동선은 전북에 집중됐다. 한 위원장은 공식선거운동 첫날 전북도의회에서 열린 이원택 후보의 1호 공약 발표 기자회견에 참석한 데 이어 진안·완주·전주·익산·남원·김제 등을 잇달아 방문했다. 특히 지난 28일 익산 차량유세와 집중유세, 29일 전주 풍남문광장 유세와 한옥마을 도보유세 등 이 후보 지원 일정에 반복적으로 나서며 전북 선거 지원에 공을 들였다. 충남과 경기는 각각 8회, 전남은 7회 방문했다.
한 위원장이 전북 지역에 공을 들인 건 전북지사 공천 후폭풍을 정리하기 위한 행보로 해석하는 시선이 많다. 민주당이 김관영 전 지사를 공천에서 배제한 뒤 무소속 출마한 김 전 지사와 이 후보가 접전 양상이다. 한 민주당 수도권 의원은 “정 위원장은 전국 단위 판세를 관리하고, 한 위원장은 민심을 관리하는 역할을 맡은 것”이라며 “정 위원장이 전북에 가는 것은 김관영 후보 측의 결속만 강화시키는 부작용이 발생한다는 판단이 있었을 것”이라고 말했다.
국힘, ‘접전’ 수도권·충청권 승부처로 꼽아
충남 출신 장동혁, 충청권 16회 ‘중도 공략’
송언석은 TK·PK에 집중 ‘집토끼 단속’
박근혜·이명박 전 대통령, 보수 결집 나서
충남 출신 장동혁, 충청권 16회 ‘중도 공략’
송언석은 TK·PK에 집중 ‘집토끼 단속’
박근혜·이명박 전 대통령, 보수 결집 나서
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 공식 선거운동 기간 선거 풍향계로 꼽히는 충남 뒤집기에 주로 매진했다. 열세인 수도권에도 자주 모습을 드러냈다. 반면 보수 강세 지역인 대구·경북(TK)과 부산·경남(PK)에는 고정 팬층을 유지한 이명박·박근혜 두 전직 대통령과 송언석 공동선대위원장에게 맡기는 투트랙 전략을 폈다.
국민일보가 1일 국민의힘 선대위 일정을 분석한 결과 장 위원장은 지난 21일부터 총 41차례 공개 지원 유세 일정을 진행했다. 권역별로는 충남 8회, 대전 7회, 세종 1회 등 충남·대전 일정이 16회로 집계됐다. 충남 보령 출신인 장 위원장이 상대적으로 우호적인 분위기에서 지원 유세에 매진할 수 있는 점이 고려된 것으로 풀이된다. 서울과 인천, 경기 등 수도권 방문도 16차례 가졌다. 반면 TK 일정은 3회에 그쳤고, PK 일정은 선거운동 기간 한 차례도 없었다.
국민의힘 선대위는 중원을 이번 선거의 판세를 바꿀 핵심 승부처로 꼽는 분위기다. 충청의 표심 결집이 시작되면 그 기운이 수도권과 TK·PK로도 확산될 수 있다는 의미다. 국민의힘 지도부 관계자는 “충청에서는 장 위원장이 소구력이 있다. 특히 충남이 접전으로 붙으면서 분위기가 수도권과 영남으로 퍼진 게 사실”이라며 “충청을 중심으로 바람을 일으킨 게 긍정적으로 작용한 게 맞는다”고 말했다.
또 다른 사령탑인 송 위원장은 집토끼가 밀집한 영남 공략에 열을 올렸다. 송 위원장은 선거 유세 기간 32회의 공개 일정 중 TK(13회)와 PK(4회)에 절반가량을 할애했다. 사실상 충청권(6회)과 수도권(5회)은 장 위원장에게 일임하다시피 한 셈이다.
두 전직 대통령도 보수 민심 다지기에 힘을 실었다. 박 전 대통령은 지난 23일에 이어 전날에도 대구 거리에 모습을 드러냈다. 지난 27일에는 부산과 울산, 경남 진주를 차례로 찾아 보수 결집을 호소했다. 이 전 대통령도 전날 부산을 찾아 국민의힘 주자들을 응원했다. 이 전 대통령과 박 전 대통령은 한때 계파로 나뉜 각각의 지지층을 보유했던 만큼 분열된 보수 표심을 결집하기 위한 전략으로 풀이된다. 이들 대통령은 절윤(윤석열 절연) 논란에서 상대적으로 자유롭다는 이점도 있다.
두 전직 대통령의 가세가 영남에서 막판 보수 결집의 효과를 거뒀다는 평가도 나온다. 박동원 폴리컴 대표는 “전직 대통령의 등장은 지지층 결집으로 승부가 나는 지방선거에서 효과적이었다고 볼 수 있다”고 평가했다. 장예찬 전 여의도연구원 부원장도 “투표할 의향이 없었던 지지층을 투표장으로 끌어내는 데에 분명한 효과가 있을 것”이라고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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