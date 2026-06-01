여야 지도부 동선 보니… 대표 ‘충청 잡기’, 원내대표 ‘텃밭 관리’

민주, 중원 표심 확보·전북 민심 관리 과제

정청래, 전체 유세 중 3분의 1 충청권 할당

막판엔 안동·김천·구미·울산 등 험지 돌아

한병도는 전북에 집중… 공천 후폭풍 정리



국힘, ‘접전’ 수도권·충청권 승부처로 꼽아

충남 출신 장동혁, 충청권 16회 ‘중도 공략’

송언석은 TK·PK에 집중 ‘집토끼 단속’

박근혜·이명박 전 대통령, 보수 결집 나서

