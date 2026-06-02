[ÇöÀå±âÀÚ] ¿¬Ã¼´Ë ºüÁø ¡®¸¶Ã³¼¼´ë¡¯ ¹æÄ¡ÇØ¼± ¾ÈµÈ´Ù
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¡°¾óÃß ÀÌ Á¤µµ ¹ý´Ï´Ù.¡± °æ±âµµ¿¡¼ ½ÄÇ°Á¦Á¶¾÷Ã¼¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â ÇÑ 60´ë »çÀåÀº °ËÁö¸¦ µé¾î º¸¿´´Ù. 1³â¿¡ 1¾ï¿øÀº ¹ø´Ù´Â ¶æÀÌ¾ú´Ù. ³²ºÎ·´Áö ¾Ê¾Æ º¸ÀÌ´Â ¼öÀÔÀÌÁö¸¸, ±×ÀÇ ÇüÆíÀÌ ³Ë³ËÇÏ´Ù°í º¸±â´Â ¾î·Á¿ü´Ù. ¿Üµ¿¾Æµé ÁýÀ» »çÁÖ´Â µ¥ ¼ö¾ï¿øÀ» ½è°í, ¸Å´Þ °æºÏ¿¡ »ç´Â ³ë¸ð¿Í ´©ÀÌ¿¡°Ô º´¿øºñ¿Í »ýÈ°ºñ¸¦ ºÎÃÄÁØ´Ù. Á¤ÀÛ ±×´Â Àü¼ÂÁý¿¡ »ê´Ù.
¿¬ ¼Òµæ 6000¸¸¿øÀÌ ³Ñ´Â 60´ë ÀÌ»óÀÇ °¡°è´ëÃâ ¿¬Ã¼À²Àº 2021³âºÎÅÍ ÇÑ ¹øµµ ²ªÀÌÁö ¾Ê°í »ó½ÂÇß´Ù. ¿¬Ã¼À²Àº ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀÇ µ·À» ¹ö´Â 30´ëÀÇ 4¹è ÀÌ»óÀÌ´Ù. ´ëÃâ ÀÜ¾×ÀÌ 5³â ¸¸¿¡ 41.6% ´Ã¾ú´Ù. °°Àº ±â°£ 30´ëÀÇ ¿¬Ã¼À²Àº ³·¾ÆÁ³´Ù. ¼¿ï ÁýÇÕ°Ç¹° »ý¾Ö ÃÖÃÊ ¸Å¼öÀÚ Áß 30´ë ºñÁßÀº Àý¹ÝÀ» ³Ñ¾î¼¸ç ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
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¹Ú¼º¿µ °æÁ¦ºÎ ±âÀÚ psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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