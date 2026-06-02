MB가 말한 “나쁜 사람” 두고 동상이몽… 박측 “한동훈” 한측 “민주당”

국힘의 풍향계 부산 북갑

한동훈 “李·張 아바타와의 싸움”

박민식 “韓, 지지율 엄청난 거품”

나란히 기자회견 거친 감정싸움

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 후보들이 선거를 이틀 앞둔 1일 각각 기자회견을 열고 지지를 호소하고 있다. 하정우(왼쪽) 더불어민주당 후보와 박민식(가운데) 국민의힘 후보는 최근 지지율 상승 추세에 있는 한동훈 무소속 후보를 일제히 견제했다. 연합뉴스, 뉴시스

6·3 지방선거 최대 격전지인 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 두 보수 후보는 선거를 이틀 앞둔 1일 나란히 기자회견을 열고 진흙탕 네거티브를 이어갔다. 하정우 더불어민주당 후보도 기자회견을 열고 “한 후보 당선 시 북구는 방치될 것”이라며 한 후보 견제에 가세했다.



한 후보는 기자회견에서 “지금 거대 양당은 체면 같은 것은 버리고 혈혈단신 무소속 한동훈만을 공격하고 있다”며 “이재명 대통령의 아바타 하정우와 장동혁 당권파의 아바타 박민식 두 가지를 모두 극복해야 대한민국의 미래가 있다”고 주장했다. 그러면서 “박 후보에게 가는 표는 결과적으로 하 후보를 돕는 결과가 될 수 있다”며 자신에게 표를 몰아 달라고 호소했다.



반면 박 후보는 한 후보가 각종 여론조사에서 오차범위 내 지지율 선두를 달리는 데 대해 “엄청난 거품이 끼어 있다는 것을 거의 매일 체감한다”고 깎아내렸다. 이어 “한 후보는 정치적 야심을 위해선 보수고 나발이고 북구를 일회용 불쏘시개로 쓰고 내팽개칠 사람”이라고 비난했다.



양측은 지난 31일 이명박 전 대통령의 부산 지원 유세와 관련해서도 감정싸움을 이어갔다. 이 전 대통령은 박 후보에게 “끝까지 싸워라. 선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면 이겨야지. 반드시 이길 것”이라고 격려한 것으로 전해졌다. 박 후보는 이를 인용해 “국민의힘이 어려운 시간을 보내게 하고, 민주당에 환희를 안겨준 사람을 심판받도록 하라는 간절한 바람”이라며 공세를 폈다. 그러자 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원은 “이 전 대통령 측 확인 결과 ‘나쁜 사람’은 한 후보가 아닌 민주당을 뜻한다. 아무리 다급해도 너무 ‘쪽팔리지’ 않느냐”고 맞받았다.



박 후보는 이에 대해 “치졸하고 유치한 주장”이라며 “이 전 대통령이든 박근혜 전 대통령이든 본인은 부를 수 없으니 그런 식으로 음해하는 것”이라고 반격했다. 한 후보는 재차 “끼워주지도 않는데 사진 한 번 찍어보려고 하시는 분의 말을 무게감 있게 들을 필요는 없다”고 비꼬았다. 하 후보는 한 후보의 연이은 이재명정부 비판 발언에 대해 “무소속 국회의원이 정부·여당과 정쟁하려면 서울로 올라가 상주하며 싸워야 한다. 북구는 자연스럽게 방치될 것”이라고 지적했다. 민주당 부산시당은 “한 후보 지지자들의 조직적 위장전입 모의 정황까지 포착됐다”며 한 후보 측 불법 선거운동 의혹에 대한 신속 수사를 촉구했다.







GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 최대 격전지인 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 두 보수 후보는 선거를 이틀 앞둔 1일 나란히 기자회견을 열고 진흙탕 네거티브를 이어갔다. 하정우 더불어민주당 후보도 기자회견을 열고 “한 후보 당선 시 북구는 방치될 것”이라며 한 후보 견제에 가세했다.한 후보는 기자회견에서 “지금 거대 양당은 체면 같은 것은 버리고 혈혈단신 무소속 한동훈만을 공격하고 있다”며 “이재명 대통령의 아바타 하정우와 장동혁 당권파의 아바타 박민식 두 가지를 모두 극복해야 대한민국의 미래가 있다”고 주장했다. 그러면서 “박 후보에게 가는 표는 결과적으로 하 후보를 돕는 결과가 될 수 있다”며 자신에게 표를 몰아 달라고 호소했다.반면 박 후보는 한 후보가 각종 여론조사에서 오차범위 내 지지율 선두를 달리는 데 대해 “엄청난 거품이 끼어 있다는 것을 거의 매일 체감한다”고 깎아내렸다. 이어 “한 후보는 정치적 야심을 위해선 보수고 나발이고 북구를 일회용 불쏘시개로 쓰고 내팽개칠 사람”이라고 비난했다.양측은 지난 31일 이명박 전 대통령의 부산 지원 유세와 관련해서도 감정싸움을 이어갔다. 이 전 대통령은 박 후보에게 “끝까지 싸워라. 선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면 이겨야지. 반드시 이길 것”이라고 격려한 것으로 전해졌다. 박 후보는 이를 인용해 “국민의힘이 어려운 시간을 보내게 하고, 민주당에 환희를 안겨준 사람을 심판받도록 하라는 간절한 바람”이라며 공세를 폈다. 그러자 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원은 “이 전 대통령 측 확인 결과 ‘나쁜 사람’은 한 후보가 아닌 민주당을 뜻한다. 아무리 다급해도 너무 ‘쪽팔리지’ 않느냐”고 맞받았다.박 후보는 이에 대해 “치졸하고 유치한 주장”이라며 “이 전 대통령이든 박근혜 전 대통령이든 본인은 부를 수 없으니 그런 식으로 음해하는 것”이라고 반격했다. 한 후보는 재차 “끼워주지도 않는데 사진 한 번 찍어보려고 하시는 분의 말을 무게감 있게 들을 필요는 없다”고 비꼬았다. 하 후보는 한 후보의 연이은 이재명정부 비판 발언에 대해 “무소속 국회의원이 정부·여당과 정쟁하려면 서울로 올라가 상주하며 싸워야 한다. 북구는 자연스럽게 방치될 것”이라고 지적했다. 민주당 부산시당은 “한 후보 지지자들의 조직적 위장전입 모의 정황까지 포착됐다”며 한 후보 측 불법 선거운동 의혹에 대한 신속 수사를 촉구했다.이형민 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지