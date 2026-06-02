하반기에도 ‘트럼프식 마이웨이’ 가시밭길 예고

“세계가 상시 위험의 시대 직면

다각도 위기 대응체제 갖춰야”

로이터연합뉴스

하반기 국제 정세도 ‘트럼프식 마이웨이’로 인한 가시밭길이 예고되고 있다. 전문가들은 한국을 비롯한 세계가 ‘상시 위험의 시대’에 직면했다며 다각도의 위기 대응체제를 갖춰야 한다고 조언했다.



미국에 정통한 소식통은 1일 “트럼프 2기 행정부는 극단적 성향의 인사가 다수”라며 “제대로 된 의사결정 구조라 보기 어렵다”고 비판했다. 트럼프 행정부의 예측 불가능성은 올해 들어 베네수엘라 공습, 이란 전쟁을 거치며 더욱 커졌다는 평가다. 하반기에도 트럼프발 지뢰밭은 산재해 있다. 우선 다음 타깃인 쿠바에서 또 다른 무력 사태를 벌일 수 있다는 우려가 제기된다. 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리 군대는 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다”고 으름장을 놨다. 그는 중동에 투입된 항공모함 에이브러햄 링컨호를 언급하며 “이란에서 돌아오는 길에 쿠바 해안 100야드 앞에 세우면 (쿠바가) 항복할 것”이라고 말했다.



관세전쟁도 끝나지 않았다. 미 무역대표부(USTR)가 진행 중인 무역법 301조 조사는 미국이 쥐고 흔들 수 있는 압박 카드 중 하나다. 이 법은 무역 상대국의 부당하거나 비합리·차별적인 법·제도로 미국 기업 등이 피해를 볼 때 관세나 수입 규제 등으로 보복할 수 있는 권한을 담고 있다. 트럼프 행정부는 경제와 안보를 하나의 협상 틀에서 다루는 경향이 있는 만큼 안보 분야의 동맹 기여도를 따져 무역 보복을 가할 가능성도 배제할 수 없다. 또 이란 전쟁이 끝나더라도 호르무즈 해협의 자유 항행이 가능할지 예단할 수 없다. 이란 전쟁 기간 트럼프 대통령은 동맹국이 도움을 주지 않았다며 강한 불만을 표시한 바 있다. 미국 주도의 해양자유구상(MFC)에 동맹국의 역할 기여를 본격적으로 요구할 전망이다. 이상현 세종연구소 명예연구위원은 “트럼프의 변덕으로 어떤 돌발 변수가 나올지 예측할 수 없다”며 “북한 등으로 지정학적 리스크가 큰 한국은 미국의 요구를 들어주면서도 지켜야 할 것은 지키는 태세를 유지해야 한다”고 주문했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 하반기 국제 정세도 ‘트럼프식 마이웨이’로 인한 가시밭길이 예고되고 있다. 전문가들은 한국을 비롯한 세계가 ‘상시 위험의 시대’에 직면했다며 다각도의 위기 대응체제를 갖춰야 한다고 조언했다.미국에 정통한 소식통은 1일 “트럼프 2기 행정부는 극단적 성향의 인사가 다수”라며 “제대로 된 의사결정 구조라 보기 어렵다”고 비판했다. 트럼프 행정부의 예측 불가능성은 올해 들어 베네수엘라 공습, 이란 전쟁을 거치며 더욱 커졌다는 평가다. 하반기에도 트럼프발 지뢰밭은 산재해 있다. 우선 다음 타깃인 쿠바에서 또 다른 무력 사태를 벌일 수 있다는 우려가 제기된다. 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리 군대는 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다”고 으름장을 놨다. 그는 중동에 투입된 항공모함 에이브러햄 링컨호를 언급하며 “이란에서 돌아오는 길에 쿠바 해안 100야드 앞에 세우면 (쿠바가) 항복할 것”이라고 말했다.관세전쟁도 끝나지 않았다. 미 무역대표부(USTR)가 진행 중인 무역법 301조 조사는 미국이 쥐고 흔들 수 있는 압박 카드 중 하나다. 이 법은 무역 상대국의 부당하거나 비합리·차별적인 법·제도로 미국 기업 등이 피해를 볼 때 관세나 수입 규제 등으로 보복할 수 있는 권한을 담고 있다. 트럼프 행정부는 경제와 안보를 하나의 협상 틀에서 다루는 경향이 있는 만큼 안보 분야의 동맹 기여도를 따져 무역 보복을 가할 가능성도 배제할 수 없다. 또 이란 전쟁이 끝나더라도 호르무즈 해협의 자유 항행이 가능할지 예단할 수 없다. 이란 전쟁 기간 트럼프 대통령은 동맹국이 도움을 주지 않았다며 강한 불만을 표시한 바 있다. 미국 주도의 해양자유구상(MFC)에 동맹국의 역할 기여를 본격적으로 요구할 전망이다. 이상현 세종연구소 명예연구위원은 “트럼프의 변덕으로 어떤 돌발 변수가 나올지 예측할 수 없다”며 “북한 등으로 지정학적 리스크가 큰 한국은 미국의 요구를 들어주면서도 지켜야 할 것은 지키는 태세를 유지해야 한다”고 주문했다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지