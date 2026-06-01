민주 “부울경 두 개 이상 지면 진 것”… 李·朴 때리며 고지전

여야의 운명 걸린 영남권

李·朴 등판에 과거권력 견제구

김부겸 “특검법 못하게 막겠다”

추경호 “朴 비판은 초조함 반증”

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 1일 대구 북구 연경동 아파트 단지 일대에서 시민과 악수를 하고 있다(왼쪽 사진). 추경호 국민의힘 대구시장 후보는 대구 동구 반야월시장을 방문해 선거 유세를 펼쳤다. 연합뉴스

6·3 지방선거 공식 유세기간을 하루 남긴 1일 더불어민주당은 영남권 수복을 위한 막판 동진 전략에 매진했다. 당 내부에선 부산·울산·경남 중 2곳 이상 승리하지 못하면 사실상 전체 선거에서 패배한 것이란 위기감도 감지된다. 영남권 주자들은 이명박·박근혜 전 대통령의 선거 지원을 ‘과거 권력 대 미래 권력’ 구도로 규정하고 공세를 집중했다.



민주당은 부산과 경남은 석권할 수 있을 것으로 판단하고 있다. 전재수 부산시장 후보가 안정적으로 우위를 보이고 있고, 김경수 경남지사 후보 지지율이 여론조사 공표금지 기간 직전 박완수 국민의힘 후보를 추월한 점을 고무적으로 본다. 울산시장은 김상욱 후보가 김종훈 진보당 후보와 무리하게 단일화를 추진한 과정에 대한 유권자층 반발이 변수다. 민주당 한 재선 의원은 국민일보에 “부·울·경 중 두 곳 이상 지면 사실상 선거에서 진 것”이라고 말했다.



민주당 최초의 대구시장에 도전하는 김부겸 후보는 막판 총력 유세를 펼치는 중이다. 이날 “(공소취소)특검법, 앞으로도 못하게 막겠다”는 내용의 문자를 지역 유권자들에게 보내며 ‘민주당 견제론’을 꺼내들었다. 보수 진영의 민주당에 대한 반발감을 본인의 선거 캠페인으로 바꿔 활용하는 전략이다. 역풍을 의식한 정청래 민주당 총괄상임선대위원장도 공식 유세 기간 대구를 찾지 않았다.



김 후보 측은 이·박 전 대통령의 등판을 ‘과거 권력’으로 규정했다. 백수범 대변인은 이날 “지금 대구에 필요한 건 과거 권력에 기대는 정치가 아니라 미래를 책임지고 준비하는 정치”라며 “전직 대통령과 사진 몇 장 찍는다고 대구경제가 살아나지 않는다”고 비판했다. 김 후보 캠프는 여당 후보로서 ‘미래 권력’의 우위를 강조하기도 했다. 한정애 민주당 정책위의장은 이날 국회 기자회견에서 김 후보를 두고 “집권여당의 압도적 지원 아래 대구를 위해 일할 준비가 되어 있는 사람” “법정에 갈 일도 없고, 예산 확보를 위해 대통령과도 소통할 수 있는 유일한 후보”라고 추켜세웠다.



추경호 국민의힘 대구시장 후보도 이에 맞서 “박 전 대통령의 서문시장·수성못 방문과 시민의 뜨거운 호응을 평가절하하는 건 오만한 인식이자 초조함의 발로”라고 맞받았다. 추 후보 캠프의 최은석 대변인은 이날 논평에서 “시장에 모인 시민이 박 전 대통령을 환대한 건 단순한 정치적 해석으로 설명할 수 없다”며 “민주당과 이재명 정권의 일방적 독주를 견제해 달라는 간절한 열망”이라고 주장했다.







GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 712 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 6·3 지방선거 공식 유세기간을 하루 남긴 1일 더불어민주당은 영남권 수복을 위한 막판 동진 전략에 매진했다. 당 내부에선 부산·울산·경남 중 2곳 이상 승리하지 못하면 사실상 전체 선거에서 패배한 것이란 위기감도 감지된다. 영남권 주자들은 이명박·박근혜 전 대통령의 선거 지원을 ‘과거 권력 대 미래 권력’ 구도로 규정하고 공세를 집중했다.민주당은 부산과 경남은 석권할 수 있을 것으로 판단하고 있다. 전재수 부산시장 후보가 안정적으로 우위를 보이고 있고, 김경수 경남지사 후보 지지율이 여론조사 공표금지 기간 직전 박완수 국민의힘 후보를 추월한 점을 고무적으로 본다. 울산시장은 김상욱 후보가 김종훈 진보당 후보와 무리하게 단일화를 추진한 과정에 대한 유권자층 반발이 변수다. 민주당 한 재선 의원은 국민일보에 “부·울·경 중 두 곳 이상 지면 사실상 선거에서 진 것”이라고 말했다.민주당 최초의 대구시장에 도전하는 김부겸 후보는 막판 총력 유세를 펼치는 중이다. 이날 “(공소취소)특검법, 앞으로도 못하게 막겠다”는 내용의 문자를 지역 유권자들에게 보내며 ‘민주당 견제론’을 꺼내들었다. 보수 진영의 민주당에 대한 반발감을 본인의 선거 캠페인으로 바꿔 활용하는 전략이다. 역풍을 의식한 정청래 민주당 총괄상임선대위원장도 공식 유세 기간 대구를 찾지 않았다.김 후보 측은 이·박 전 대통령의 등판을 ‘과거 권력’으로 규정했다. 백수범 대변인은 이날 “지금 대구에 필요한 건 과거 권력에 기대는 정치가 아니라 미래를 책임지고 준비하는 정치”라며 “전직 대통령과 사진 몇 장 찍는다고 대구경제가 살아나지 않는다”고 비판했다. 김 후보 캠프는 여당 후보로서 ‘미래 권력’의 우위를 강조하기도 했다. 한정애 민주당 정책위의장은 이날 국회 기자회견에서 김 후보를 두고 “집권여당의 압도적 지원 아래 대구를 위해 일할 준비가 되어 있는 사람” “법정에 갈 일도 없고, 예산 확보를 위해 대통령과도 소통할 수 있는 유일한 후보”라고 추켜세웠다.추경호 국민의힘 대구시장 후보도 이에 맞서 “박 전 대통령의 서문시장·수성못 방문과 시민의 뜨거운 호응을 평가절하하는 건 오만한 인식이자 초조함의 발로”라고 맞받았다. 추 후보 캠프의 최은석 대변인은 이날 논평에서 “시장에 모인 시민이 박 전 대통령을 환대한 건 단순한 정치적 해석으로 설명할 수 없다”며 “민주당과 이재명 정권의 일방적 독주를 견제해 달라는 간절한 열망”이라고 주장했다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지