º° ¸ðÀ¸´ø Ãæ¼º°í°´ ¡®½º¹÷Ä«µå¡¯ ¾Æ¼º¡¦ ½ÃÇè´ë ¿Ã¶ú´Ù
[½ºÅä¸®ÅÚ¸µ °æÁ¦]
ºê·£µå È®Àå¡¤Èñ¼Ò¼º Àâ´Âµ¥ ¿ªÇÒ
»çÀÌ·»¿À´õ µî MZ¼¼´ë °¨¼º ±¸Çö
¡®ÅÊÅ©µ¥ÀÌ¡¯ ÀÌº¥Æ®·Î ÀÌÁ¦ ¡®½ÃÇè´ë¡¯
¼±ºÒÄ«µå È¯ºÒ Á¶°Ç ¾îÁ¦ºÎÅÍ ¿ÏÈ
¼±ºÒÃæÀü Ä«µå°¡ ÈçÈ÷ ¾²ÀÌ´Â Ä«Æä ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¾÷°è¿¡¼µµ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µåÀÇ À§»óÀº ³²´Ù¸£´Ù. ±¹¹Î °æÇ°À¸·Î ºÒ¸± ¸¸Å »ç¶û¹Þ´Â ±âÇÁÆ®Ä«µåºÎÅÍ ¶§¸¶´Ù °í°´µéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ´Â e-ÇÁ¸®Äö½Ã, ÆÐ½ºÆ® ¼ºê ±â´É±îÁö Å¾ÀçÇÏ°í ÁøÈÇÑ »çÀÌ·»¿À´õ(¸ð¹ÙÀÏ ÁÖ¹®)¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö. ÀÌ¸¥¹Ù ½ºÅ¸¹÷½º »ýÅÂ°è°¡ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î È°¼ºÈµÅ ÀÖ´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º±Û·Î¹ú°ú ½Å¼¼°è±×·ìÀÌ 1999³â ÇÕÀÛ¹ýÀÎÀ» ¸¸µé°í 1È£Á¡(ÀÌ´ëÁ¡)À» °³Á¡ÇßÀ» ¶§¸¸ ÇØµµ ½ºÅ¸¹÷½º´Â Çã¿µ°ú »çÄ¡ÀÇ »óÂ¡Ã³·³ ¿©°ÜÁ³´Ù. È£ÀÇÀûÀÌÁö¸¸Àº ¾ÊÀº ¿©·Ð ¼Ó¿¡¼ ½ºÅ¸¹÷½º´Â È®Àå¼º°ú Èñ¼Ò¼ºÀ» µ¿½Ã¿¡ °Å¸ÓÁà¾ß ÇÏ´Â ¿ª¼³ÀûÀÎ »óÈ²¿¡ Ã³Çß´Ù. Áö±Ýµµ ¼ö¸¹Àº ÇØ¿Ü À¯¸í ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¾÷Ã¼µéÀÌ ÀÌ ´ë¸ñ¿¡¼ ÇÑ±¹ ½ÃÀå ÁøÃâ¿¡ ½ÇÆÐÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀÇ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ¹®È¿¡ ¸ÂÃç È®ÀåÀ» ²ÒÇÏ´Ù°¡, ºê·£µåÀÇ Èñ¼Ò¼º°ú ¸Å·ÂÀ» ÀÒ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ½ºÅ¸¹÷½º´Â µÎ °¡Áö ¿ª¼³ÀûÀÎ ¸ñÇ¥¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ´Þ¼ºÇß´Ù. ¿©±â¿¡ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå°¡ Å« ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. 2003³â¿¡ Ãâ½ÃµÈ ÇÁ¸®Äö½Ã ÇÁ·Î¸ð¼Ç°ú 2009³â¿¡ Ãâ½ÃÇÑ ¼±ºÒ½Ä ÃæÀü Ä«µå, 2011³â ½ºÅ¸¹÷½º ¸®¿öµå, 2012³â ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç, 2014³â ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î µµÀÔÇÑ ¡®ÄÝ ¸¶ÀÌ ³×ÀÓ¡¯ µîÀÇ ¼ºñ½º°¡ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå¸¦ ¸Å°³·Î Ãß°¡µÆ´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º ÇÑÁ¤ÆÇ ±ÂÁî¸¦ ¾ò±â À§ÇØ ½ÃÁð À½·á¸¦ ±¸¸ÅÇØ ÇÁ¸®Äö½Ã¸¦ ¸ðÀ¸°í, ºü¸¥ ÁÖ¹®À» À§ÇØ »çÀÌ·»¿À´õ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¸ç ¸®¿öµå¿¡ °¡ÀÔÇØ ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» ¹Þ´Â Ãæ¼º °í°´µéÀº ÀÌ·¸°Ô »ý°Ü³µ´Ù. ¶ÇÇÑ MZ¼¼´ëÀÇ °¨¼ºÀ» Àß ±¸ÇöÇØ Çõ½ÅÀÇ ¾ÆÀÌÄÜÀ¸·Îµµ ºÒ·È´Ù.
ÀÌ¿¡ 2001³â 251¾ï¿øÀÌ¾ú´ø ½ºÅ¸¹÷½º ¸ÅÃâÀº ´ÙÀ½ÇØ¿¡ 436¾ï¿øÀ¸·Î ¼öÁ÷»ó½ÂÇß´Ù. »ç¾÷ÀÌ ¾ÈÁ¤ ±¹¸é¿¡ Á¢¾îµç 2010³â´ë¿¡µµ ¸ÅÃâÀÌ ¿¬°£ 10~30%¾¿ »ó½ÂÇÏ¸ç ±¹¹Î ±â¾÷À¸·Î ¹ßµ¸¿òÇß´Ù. 2024³â¿¡´Â 3Á¶1001¾ï¿øÀ¸·Î ¸ÅÃâ 3Á¶ ½Ã´ë¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ °°Àº ½ºÅ¸¹÷½º »ýÅÂ°èÀÇ ÇÙ½ÉÀÎ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå°¡ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¸ÅÃâ °¨¼Ò´Â ¹°·Ð ÀÚÄ© ½ºÅ¸¹÷½º Á¸Æó À§±â·Î±îÁö ³»¸ô¸± °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù. 5¡¤18 ±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿°ú ¹ÚÁ¾Ã¶ ¿»ç¸¦ ÆïÈÑÇÑ ¡®ÅÊÅ©µ¥ÀÌ¡¯ ÀÌº¥Æ® ¿©ÆÄ·Î ½ºÅ¸¹÷½º ¼±ºÒÄ«µå È¯ºÒ Á¶°ÇÀÌ 1ÀÏºÎÅÍ ¿ÏÈµÆ´Ù. ÃÖÁ¾ ÃæÀü ÈÄ ÀÜ¾×ÀÇ 60% ÀÌ»óÀ» »ç¿ëÇØ¾ß¸¸ È¯ºÒÀÌ °¡´ÉÇßÀ¸³ª, ¿À´Â 14ÀÏ±îÁö´Â ±Ý¾×°ú »ó°ü¾øÀÌ Àü¾× È¯ºÒÀ» º¸ÀåÇÏ±â·Î ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
½ÇÁ¦·Î ½ºÅ¸¹÷½º ¼±ºÒ ÃæÀü±Ý È¯ºÒÀ» º°·¯¿Ô´ø °í°´µéÀÌ ÀÌ³¯ ¿ÀÀüºÎÅÍ ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¿¡ ¡°½ºÅ¸¹÷½º ¼±ºÒ ÃæÀü±ÝÀ» È¯ºÒ¹Þ¾Ò´Ù¡±´Â ¡®ÀÎÁõ±Û¡¯À» ¿Ã·È´Ù. ¹«±â¸í ½Ç¹° Ä«µå¿Í È¯ºÒ ¿µ¼öÁõ, È¯ºÒ¹ÞÀº Çö±Ý »çÁøÀÌ³ª ¾ÛÀÇ È¯ºÒ Ã³¸®°úÁ¤À» ÀÎÁõÇÑ ±ÛµéÀÌ ÁÙÀ» ÀÌ¾ú´Ù. ÄíÆÎ ºÒ¸Å ¿îµ¿ÀÎ ¡®Å»ÆÎ¡¯ ÀÇÁö¸¦ ¿Í¿ì ¸â¹ö½Ê Å»Åð·Î ÀÎÁõÇßµí, ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå È¯ºÒÀº ¸â¹ö½Ê(½ºÅ¸¹÷½º ¸®¿öµå)¿¡ °¡ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀº °í°´ÀÌ ºÒ¸Å ÀÇ»ç¸¦ °¡Àå ºÐ¸íÇÏ°Ô µå·¯³»´Â ÀåÄ¡´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÀÌ³¯ È¯ºÒ ÀÎÁõ±Û »çÀÌ¿¡´Â È¸¿ø Å»Åð¿Í ÇÑ»êÇÑ ¸ÅÀåÀ» ÃÔ¿µÇØ ¿Ã¸° »çÁøµµ ÇÔ²² °ÔÀçµÆ´Ù.
½ºÅ¸¹÷½ºÄÚ¸®¾Æ °¨»çº¸°í¼¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ °í°´ÀÇ ¼±ºÒÃæÀü±Ý(¼±¼ö±Ý)Àº 4275¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù. ½ºÅ¸¹÷½º´Â ÀÌ¸¦ Çö±Ý°ú ´Ü±â ±ÝÀ¶»óÇ°À¸·Î ³ª´² ¿î¿ëÇØ ÀÌÀÚ ¼öÀÍÀ» ³»¿Ô´Ù. ÃæÀü±Ý È¯ºÒ ¿ä±¸°¡ ¸¹¾ÆÁú¼ö·Ï ÀÌ ¼öÀÍ¿¡ Å¸°ÝÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. È¯ºÒ ¿ä±¸¾×ÀÌ ¾ó¸¶³Ä¿¡ µû¶ó ½ºÅ¸¹÷½º°¡ º¸À¯ÇÑ Çö±ÝÀÌ ¹Ù´Ú³¯ °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù. ½ºÅ¸¹÷½ºÄÚ¸®¾Æ´Â ÀÏ´Ü ¿ÀÇÁ¶óÀÎ È¯ºÒ ¼ö¿ä µî¿¡ ´ëÀÀÇÏ±â À§ÇØ ¸ÅÀå ³» Çö±Ý º¸À¯·®À» ´Ã¸®´Â µî ´Ù¾çÇÑ ÁØºñ¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Ù. ½ºÅ¸¹÷½º °ü°èÀÚ´Â ¡°È¯ºÒ ¿ÏÈ °ü·Ã È¯ºÒ °í°´À» ´ëºñÇØ ¸ÅÀå ³» Çö±Ý º¸À¯·®À» ´Ã¸®°í ÀÖ´Â µî ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå ´ëÃ¼Àç¸¦ Ã£´Â °í°´µµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ´ëÃ¼Àç ÈÄº¸´Â ¸¹´Ù. ´çÀå Ä¿ÇÇÇÁ·£Â÷ÀÌÁî 2~3À§±ÇÀ» ´ÙÅõ´Â ¸Þ°¡MGC¿Í Åõ½æÇÃ·¹ÀÌ½ºµµ ±âÇÁÆ®Ä«µå¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù. 30´ë Á÷ÀåÀÎ È«¸ð ¾¾µµ Áö³ÁÖ Åõ½æÇÃ·¹ÀÌ½ºÀÇ ±âÇÁÆ®Ä«µå¸¦ Ã³À½À¸·Î ±¸¸ÅÇß´Ù. ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå¸¦ ¼±¹°ÇÏ´Â °ÍÀÌ ´«Ä¡°¡ º¸ÀÌ±âµµ Çß°í, ½ºÅ¸¹÷½º°¡ ¼±ºÒÃæÀüÄ«µå È¯ºÒ ¿ÏÈ¸¦ ¾ÕµÎ°í Áö³´Þ 28ÀÏºÎÅÍ ½Ç¹° Ä«µå ÆÇ¸Å¸¦ Áß´ÜÇß±â¿¡ ´ë¾ÈÀÌ ¾ø±âµµ Çß´Ù.
È«¾¾´Â ¡°±×µ¿¾È ½ºÅ¸¹÷½º ±âÇÁÆ®Ä«µå¸¸ ¼±¹°ÇÏ°í ¹Þ¾Æ¿Ô±â ¶§¹®¿¡ ´Ù¸¥ °÷¿¡¼´Â »ç·Á´Â ½Ãµµµµ ¾ÈÇØºÃ´Ù¡±¸ç ¡°Åõ½æÇÃ·¹ÀÌ½º´Â ½Ç¹° ±âÇÁÆ® Ä«µå´Â Ãë±ÞÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ¸ÅÀåµµ ¿©·¯ °÷ÀÌ¶ó ±¸¸ÅÇÏ´Âµ¥ ¾Ö¸¦ ¸Ô¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
½ºÅ¸¹÷½º Ä«µåÀÇ À§»óÀº ¸ð¹ÙÀÏ ¼±¹° ÇÃ·§Æû ½ÃÀå¿¡¼µµ ¶Ñ·ÇÇÏ°Ô º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µå´Â Ä«Ä«¿ÀÅå ¼±¹° ±³È¯±Ç ·©Å·¿¡¼ Áö³ 7³â°£ ÃÖ»óÀ§±ÇÀ» ÁöÄ×´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌº¥Æ® Á÷ÈÄºÎÅÍ ½ºÅ¸¹÷½º Ä«µåÀÇ ±¸¸Å ¼øÀ§°¡ ¶³¾îÁ³´Ù. ¼±ºÒÄ«µå È¯ºÒ ±âÁØÀÌ ¿ÏÈµÈ ÀÌ³¯µµ ¹è´ÞÀÇ¹ÎÁ·°ú ¿Ã¸®ºê¿µ µî¿¡ ¹Ð·Á ÈÄ¼øÀ§¸¦ ÁöÅ°°í ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦·Î ¾ÆÀÌÁö¿¡ÀÌ¿÷½ºÀÇ ¸ð¹ÙÀÏÀÎµ¦½º¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ 18ÀÏºÎÅÍ 24ÀÏ±îÁöÀÇ ½ºÅ¸¹÷½º ÁÖ°£ Ä«µå °áÁ¦ ÃßÁ¤¾×Àº ÀüÁÖ ´ëºñ 26.3% °¨¼ÒÇß´Ù. ÀÌ ±â°£ °áÁ¦ ±Ý¾×Àº 236¾ï9000¸¸¿øÀ¸·Î ÀüÁÖ(11~17ÀÏ) 321¾ï6000¸¸¿ø¿¡ ºñÇØ ¾à 84¾ï7000¸¸¿øÀÌ °¨¼ÒÇß´Ù.
ºÒ¸Å ¿îµ¿ ¿±â°¡ ¶ß°Ì°Ô ºÒ°í ÀÖÁö¸¸ Ãæ¼º °í°´µéÀÌ ¹æÆÐ°¡ µÇ¾îÁÙ °ÍÀÌ¶ó´Â Àü¸Áµµ ³ª¿Â´Ù. ÀÌ¼ºÈÆ ¼¼Á¾´ë °æ¿µÀü¹®´ëÇÐ¿ø ±³¼ö´Â ¡°½ºÅ¸¹÷½º ¹®È¿Í °ø°£¿¡ ²ø¸° °í°´µéÀº ½ºÅ¸¹÷½º Á¦Ç°À» ½À°ü¡¤¹Ýº¹ ±¸¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌµéÀº È¯ºÒ°ú »ç°ú µî ½ºÅ¸¹÷½ºÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÏ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
ÀÌÅÃÇö ±âÀÚ alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç