Á¨½¼ È², AI ³ëÆ®ºÏ ÁøÃâ ¼±¾ð¡¦ ÀÌ¹ø¿£ ¡®»ï°ã»ì ¼Ò¸Æ¡¯ È¸µ¿ ¿¹°í

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Á¨½¼ È² ¿£ºñµð¾Æ ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)°¡ ÀÚ»çÀÇ Ã¹ ÀÎ°øÁö´É(AI) PC¿ë Ä¨ ¡®N1 X¡¯¸¦ Àü°Ý °ø°³ÇÏ¸ç AI ³ëÆ®ºÏ ½ÃÀå ÁøÃâÀ» °ø½ÄÈÇß´Ù. ÇØ´ç Ä¨¿¡´Â ±¹³» ¹ÝµµÃ¼ ¡®ÅõÅé¡¯ÀÎ »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½ºÀÇ ÀúÀü·Â D·¥ LPDDR5X°¡ µé¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù. È² CEO´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º, ¹Ì±¹ ¸¶ÀÌÅ©·ÐÀÇ 6¼¼´ë °í´ë¿ªÆø¸Þ¸ð¸®(HBM4)¸¦ Å¾ÀçÇÑ Â÷¼¼´ë AI °¡¼Ó±â ¡®º£¶ó ·çºó¡¯ÀÌ º»°Ý ¾ç»ê¿¡ µé¾î°£ »ç½Çµµ °ø°³Çß´Ù.
2ÀÏºÎÅÍ ³ªÈê ÀÏÁ¤À¸·Î ¿¸®´Â ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ´ë IT Àü½ÃÈ¸ ¡®ÄÄÇ»ÅØ½º 2026¡¯ Âü¼®Â÷ ´ë¸¸À» ¹æ¹®ÇÑ È² CEO´Â 1ÀÏ Å¸ÀÌº£ÀÌ ¹ÂÁ÷¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ¡®GTC Å¸ÀÌº£ÀÌ¡¯ ±âÁ¶¿¬¼³¿¡¼ ÀÌ·± »ç½ÇÀ» °ø°³Çß´Ù. ¡®AI Åõ°Ô´õ¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ³»°Ç ¿ÃÇØ ÄÄÇ»ÅØ½º´Â Àü ¼¼°è 30¿©°³±¹¿¡¼ 1500°³ ÀÌ»óÀÇ ±â¾÷ÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â µî ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù
È² CEO´Â ¡°¿ì¸®´Â Ã¢ÀÛ°ú °ÔÀÌ¹Ö, ±×¸®°í ¿¡ÀÌÀüÆ®¸¦ À§ÇØ °³ÀÎ¿ë PC¸¦ Àç¹ß¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°»õ·Î¿î °³ÀÎ¿ë ÄÄÇ»ÆÃ Çõ¸íÀÇ ½ÃÀÛÀº ¹Ù·Î ¡®¿£ºñµð¾Æ RTX ½ºÆÄÅ©¡¯¡±¶ó°í ¼Ò°³Çß´Ù. RTX ½ºÆÄÅ©´Â ¿£ºñµð¾Æ°¡ ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®(MS)¿Í Çù¾÷ÇØ ¼±º¸ÀÎ ³ëÆ®ºÏ ¶óÀÎ¾÷ÀÌ´Ù. ¿£ºñµð¾Æ°¡ AI ³ëÆ®ºÏ ½ÃÀåÀ» °Ü³ÉÇØ ³»³õÀº N1 X¸¦ ÀåÂøÇß´Ù.
N1 X´Â ¿£ºñµð¾Æ°¡ ´ë¸¸ ¹ÝµµÃ¼ ±â¾÷ ¹Ìµð¾îÅØ°ú °øµ¿ °³¹ßÇÑ Á¦Ç°À¸·Î, ¿£ºñµð¾Æ°¡ ³»³õÀº »ç½Ç»ó Ã¹ PC¿ë Ä¨ÀÌ´Ù. 128GB ¿ë·®ÀÇ ¸Þ¸ð¸®°¡ Å¾ÀçµÇ¸ç, »ï¼ºÀüÀÚ¡¤SKÇÏÀÌ´Ð½ºÀÇ 16GB LPDDR5X ¸Þ¸ð¸® 8°³·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. °í¿ë·® ¸Þ¸ð¸® ¼ö¿ä¸¦ Èí¼öÇÏ¸ç ½ÃÀå ¼ºÀåÀ» ÀÌ²ö AI µ¥ÀÌÅÍ¼¾ÅÍ¿ë HBM¿¡ ÀÌ¾î AI PC ½ÃÀåÀÌ ±¹³» ¹ÝµµÃ¼ ¾÷°èÀÇ »õ·Î¿î ¼ö¿äÃ³·Î ºÎ»óÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÃÖÅÂ¿ø SK±×·ì È¸ÀåÀÌ ÀÌ³¯ È² CEO ±âÁ¶¿¬¼³ ÇöÀåÀ» Á÷Á¢ Ã£Àº °Íµµ ÀÌ·± ½ÃÀåÀ» °¨¾ÈÇÑ Çàº¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.
È² CEO´Â ¶Ç ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â Ãâ½Ã¸¦ ¾ÕµÐ º£¶ó ·çºó ¾ç»êÀÌ º»°Ý ±Ëµµ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â ¡°ÇöÀç º£¶ó ·çºóÀº ¿ÏÀüÈ÷ »ý»ê Áß¡±ÀÌ¶ó¸ç º£¶ó ·çºó¿¡ »ï¼ºÀüÀÚ SKÇÏÀÌ´Ð½º ¸¶ÀÌÅ©·ÐÀÌ ¸¸µç HBM4°¡ µé¾î°¬´Ù°í ¸»Çß´Ù. ¾÷°è´Â Áß¾ÓÃ³¸®ÀåÄ¡(CPU) º£¶ó¿¡µµ »ï¼ºÀüÀÚ¡¤SKÇÏÀÌ´Ð½ºÀÇ LPDDR5X°¡ ÀåÂøµÈ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Àú³á ¿£ºñµð¾Æ ÁÖ°üÀ¸·Î Å¸ÀÌº£ÀÌ ÇÑ ½Ä´ç¿¡¼ ¿¸° ¡®ÄÚ¸®¾Æ ÆÄÆ®³Ê ³ªÀÕ¡¯ Çà»ç¿¡´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½º, Çö´ëÂ÷±×·ì, LGÀüÀÚ, ³×ÀÌ¹ö, µÎ»ê µî ±¹³» ÁÖ¿ä ±â¾÷ ÃÖ°í°æ¿µÁøÀÌ ´ë°Å Ãâµ¿Çß´Ù.
È² CEO´Â ¡®ÇÑ±¹ ÅõÀÚ¸¦ °ËÅäÇÏ°í ÀÖ³ª¡¯¶ó´Â ÃëÀçÁø Áú¹®¿¡ ¡°¿ì¸®´Â Ç×»ó ÇÑ±¹ ÅõÀÚ¸¦ °ËÅäÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÑ±¹Àº ÈÇ¸¢ÇÑ »ýÅÂ°è¸¦ °®°í ÀÖ°í ±â¾÷µéµµ ¸Å¿ì ¶Ù¾î³ª´Ù¡±°í ´äÇß´Ù. ±×´Â ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÅõÀÚ ºÐ¾ß·Î ·Îº¸Æ½½º¸¦ ²ÅÀº µÚ ¡°ÇÑ±¹Àº »ó»ó·Â°ú Ã¢ÀÇ·Â, ¾ß¸Á(²Þ)Àº ¸Å¿ì Å©Áö¸¸ ¼Õ¹ß(³ëµ¿ ÀÎ±¸)ÀÌ ºÎÁ·ÇØÁö´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°AI¿Í ·Îº¿ÀÌ ÇÑ±¹ÀÇ ÀáÀç·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
È² CEO´Â ¿À´Â 4ÀÏ Àú³á ¹æÇÑÇØ ÀÌÆ±³¯ºÎÅÍ ±¹³» ÁÖ¿ä ±â¾÷ ÃÑ¼öµé°ú ¿¬¼âÀûÀ¸·Î ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 5ÀÏ ¼¿ï ¼º¼öµ¿ ÇÑ »ï°ã»ìÁý¿¡¼ ±¹³» ±â¾÷ÀÎµé°ú ½Ä»ç¸¦ ÇÏ¸ç ÀÌ¸¥¹Ù ¡®Á¦2ÀÇ ±ñºÎ È¸µ¿¡¯µµ °¡Áú °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÃÖ È¸Àå°ú ±¸±¤¸ð LG±×·ì È¸Àå, ÀÌÇØÁø ³×ÀÌ¹ö ÀÇÀå µîÀÌ Âü¼®ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. È² CEO´Â ¹æÇÑ ±â°£ °æ±âµµ ¼º³² ºÐ´ç±¸ ³×ÀÌ¹ö 1784 »ç¿ÁÀ» Ã£´Â ¹æ¾Èµµ ³×ÀÌ¹ö Ãø°ú Á¶À² ÁßÀÌ´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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