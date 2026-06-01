‘N% 성과급’ 교섭 여부 놓고 한국노총-경총 팽팽한 대립
최종 판단은 사법부로
삼성전자 노사의 ‘영업이익 N% 성과급’ 합의를 계기로 성과급을 노사 교섭 대상으로 볼 것인지에 대해 경영계와 노동계의 주장이 엇갈렸다.
한국노동조합총연맹(한국노총)은 1일 논평을 내고 “기업의 미래를 위해 투자해야 한다는 주장과 노동자가 성과를 공유해야 한다는 요구는 양립 불가능한 것이 아니다”며 “성과 공유 논의를 원천 봉쇄하려는 것은 시대착오적 권고”라고 지적했다. 영업이익에 연동해 성과급을 나누자는 노동계의 논의는 기업 투자를 가로막는 것이 아니라는 취지다.
전날 한국경영자총협회(경총)가 회원사에 배포한 권고에 대해서도 반박했다. 앞서 경총은 “기업의 영업이익 등 경영 성과를 배분하는 성격의 금품은 임금에 해당하지 않는다”며 “기업의 이익을 배분하는 기준을 제도화하는 것은 기업의 고유한 경영 판단에 속하는 사항으로 단체교섭의 대상으로 삼을 수 없다”고 지적했다. 삼성전자 노사 합의는 어디까지나 자율 합의에 기댄 것이므로 다른 사업장 노조의 요구로 확산해서는 안 된다는 것이다.
이런 경총의 주장에 대해 한국노총은 “노사 간 합의로 각종 성과급, 복지제도, 주식보상제도 등이 운영되고 있는 현실을 외면한 것”이라며 “노동자의 경제적·사회적 지위와 처우에 영향을 미치는 사항은 노사 간 협의와 교섭의 대상이 될 수 있다”고 강조했다.
노동계와 경영계가 평행선을 달리면서 성과급을 노사 교섭 대상으로 볼 수 있을지는 사법부의 판단에 맡겨지게 됐다. 한국노총은 “어떤 판례도 성과급 자체가 노사 교섭 대상이 아니라고 판결한 적이 없다”고 주장했다. 이에 반해 경총은 대법원이 ‘성과급은 임금에 해당하지 않는다’고 판시한 것을 근거로 삼고 있다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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