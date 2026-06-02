¡®Ãµ¹«¡¯ Åº¾à¡¤ÃßÁøÃ¼ ÇÙ½É »ý»ê½Ã¼³¡¦ K¹æ»ê ¼öÃâ Â÷Áú ¿ì·Á

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ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º´Â »ç°í Á÷ÈÄ »ç¾÷ ºÎ¹® ¼ÕÀçÀÏ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÁÖÀç·Î ¼¿ï º»»ç¿¡¼ ´ëÃ¥È¸ÀÇ¸¦ °®°í »ç°í °æÀ§¿Í ÇÇÇØ »óÈ²À» È®ÀÎÇÏ´Â µî ¼ö½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¼Õ ´ëÇ¥´Â È¸ÀÇ µÚ °ð¹Ù·Î »ç°í ÇöÀåÀ¸·Î ÀÌµ¿Çß´Ù. ÇÑÈ´Â »ç°í ÇöÀå¿¡ ´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í ¼Ò¹æ¡¤°æÂû µî °ü°è´ç±¹¿¡ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. »ç¾ÈÀÌ ¾öÁßÇÑ ¸¸Å ±×·ì Â÷¿ø¿¡¼µµ »ç°í ¿øÀÎÀ» Ã¶ÀúÈ÷ ±Ô¸íÇØ Àç¹ß ¹æÁöÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±ÇÁöÇý ÀÌÁÖÀº ±âÀÚ jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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