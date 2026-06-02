¡®Ãµ¹«¡¯ Åº¾à¡¤ÃßÁøÃ¼ ÇÙ½É »ý»ê½Ã¼³¡¦ K¹æ»ê ¼öÃâ Â÷Áú ¿ì·Á

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ÀÔ·Â:2026-06-02 00:02
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1ÀÏ Æø¹ß »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º ´ëÀü»ç¾÷ÀåÀº ÇÑ±¹Çü ´Ù¿¬Àå ¹Ì»çÀÏÃ¼°è ¡®Ãµ¹«¡¯ ¾È¿¡ µé¾î°¡´Â Åº¾à°ú ÃßÁøÃ¼¸¦ »ý»êÇÏ´Â ÇÙ½É ½Ã¼³ÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø »ç°í·Î °øÀå Àç°¡µ¿¿¡ »ó´ç ½ÃÀÏÀÌ ¼Ò¿äµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ¸é¼­ K¹æ»êÀÇ ´ëÇ¥ ¼öÃâ »óÇ°ÀÎ Ãµ¹« °ø±Þ¿¡µµ Â÷ÁúÀÌ ºú¾îÁö´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·Á°¡ Á¦±âµÈ´Ù.

´ëÀü À¯¼º±¸ ¿Ü»ïµ¿ ´ëÀü»ç¾÷Àå¿¡¼± Åº¾à°ú Åº¾àÀÌ ¸Ö¸® ³¯¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ð¾îÁÖ´Â ÃßÁøÃ¼¸¦ ÁÖ·Î »ý»êÇÑ´Ù. È­¾àÀ» ´Ù·ç´Â °øÁ¤ÀÌ ¸¹´Ù º¸´Ï Ãæ°Ý¡¤¸¶Âû¡¤¿­¿¡ ÀÇÇÑ Æø¹ß »ç°í³ª È­Àç À§ÇèÀÌ »óÁ¸ÇÏ°í »ç°í ½Ã ´ëÇü ÀÎ¸íÇÇÇØ·Î ÀÌ¾îÁö´Â ±¸Á¶Àû Ãë¾à¼ºÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù. ´ëÀü»ç¾÷Àå¿¡¼± ¹ß»çÃ¼ ¾ÈÀÇ ¿£Áø µî ´ëÇüÃßÁø±â°ü °³¹ß ¹× »ý»ê, Àü¼úÁö´ëÁöÃ¼°è °³¹ß¡¤»ý»êµµ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. Ãµ¹«´Â ¹ß»ç´ë¿Í Åº¾à¿î¹ÝÂ÷°¡ ÇÑ ¼¼Æ®·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Âµ¥ ¹ß»ç´ë´Â Ã¢¿ø2»ç¾÷Àå¿¡¼­ »ý»êµÈ´Ù.

¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°»ç°í ¿øÀÎÀ» ±Ô¸íÇÏ±â À§ÇÑ ¼ö»ç°¡ ½ÃÀÛ ´Ü°èÀÌ°í »ç¾÷ÀåÀÌ ¾ðÁ¦ Á¤»ó °¡µ¿µÉÁö ºÒºÐ¸íÇÑ »óÈ²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Ãµ¹« ¼öÃâ¿¡ ¿µÇâÀÌ ÀÖÀ»Áö´Â Á¶±Ý ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.


ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º´Â ÇÑÈ­±×·ìÀÇ ÇÙ½É °è¿­»çÀÌÀÚ K¹æ»êÀÇ ´ëÇ¥ ±â¾÷À¸·Î ²ÅÈù´Ù. ÇÑÈ­°¡ 2015³â ÀÎ¼öÇÑ »ï¼ºÅ×Å©À©ÀÌ Àü½ÅÀ¸·Î, ÆíÀÔ µÚ ¿©·¯ Â÷·Ê »ç¾÷ ºÐÇÒÀ» °ÅÃÄ 2018³â Áö±ÝÀÇ »ç¸íÀ¸·Î º¯°æµÆ´Ù. ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º´Â ÀÌÈÄ ÇÑÈ­µðÆæ½º(2022³â), ¢ßÇÑÈ­ ¹æ»êºÎ¹®(2023³â)À» Â÷·Ê·Î Èí¼öÇÕº´ÇÏ¸ç ¹æ»ê °è¿­»ç¸¦ ÅëÇÕÇß°í ÇØ¾ç ¹æ»ê ºÐ¾ßÀÇ ÇÑÈ­¿À¼ÇÀ» ÀÚÈ¸»ç·Î ÆíÀÔÇÏ¸ç ¿ìÁÖ¡¤Ç×°ø°ú À°¡¤ÇØ¡¤°ø ¹æÀ§»ê¾÷À» ¾Æ¿ì¸£´Â ±â¾÷À¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù. ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½ºÀÇ Áö³­ÇØ ¿¬°á ±âÁØ ¸ÅÃâÀº 26Á¶6078¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 136.7%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3Á¶345¾ï¿øÀ¸·Î 75.2% Áõ°¡Çß´Ù. Æú¶õµå È£ÁÖ ·ç¸¶´Ï¾Æ µî°úÀÇ ¿¬ÀÌÀº °è¾à Ã¼°á·Î ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ±âÁØ ¼öÁÖÀÜ°í´Â ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡ÀÎ ¾à 39Á¶7000¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ½Â°è ±¸µµ¸¦ ±»Èù ±è½Â¿¬ È¸ÀåÀÇ Àå³² ±èµ¿°ü ºÎÈ¸ÀåÀÌ Àü·« ºÎ¹® ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º´Â »ç°í Á÷ÈÄ »ç¾÷ ºÎ¹® ¼ÕÀçÀÏ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÁÖÀç·Î ¼­¿ï º»»ç¿¡¼­ ´ëÃ¥È¸ÀÇ¸¦ °®°í »ç°í °æÀ§¿Í ÇÇÇØ »óÈ²À» È®ÀÎÇÏ´Â µî ¼ö½À¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¼Õ ´ëÇ¥´Â È¸ÀÇ µÚ °ð¹Ù·Î »ç°í ÇöÀåÀ¸·Î ÀÌµ¿Çß´Ù. ÇÑÈ­´Â »ç°í ÇöÀå¿¡ ´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í ¼Ò¹æ¡¤°æÂû µî °ü°è´ç±¹¿¡ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. »ç¾ÈÀÌ ¾öÁßÇÑ ¸¸Å­ ±×·ì Â÷¿ø¿¡¼­µµ »ç°í ¿øÀÎÀ» Ã¶ÀúÈ÷ ±Ô¸íÇØ Àç¹ß ¹æÁöÃ¥À» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±ÇÁöÇý ÀÌÁÖÀº ±âÀÚ jhk@kmib.co.kr


GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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