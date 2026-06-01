정 “MB, 중도보수에 마이너스”… 오 “李대통령의 허수아비”

정원오, 13개 일정 돌며 강행군

“과거세력에게 서울 다시 못 맡겨”

오세훈 48시간 25개 자치구 유세

“함량 미달 후보에 서울 못 맡겨”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 구로디지털단지에서 선거 유세를 하고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 성북구 월곡역 인근에서 시민들에게 지지를 호소했다. 두 후보는 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고 이후 ‘조용한 유세’로 선거운동 방식을 전환했다. 이병주 기자

여야 서울시장 후보들은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 각각 두 자릿수 일정을 소화하며 강행군을 펼쳤다. 정원오 더불어민주당 후보는 8개 자치구를, 오세훈 국민의힘 후보는 12개 자치구를 돌며 마라톤 유세를 이어갔다. 이명박 전 대통령의 서울숲 지원 유세가 주목받자 정 후보 측은 “중도보수에 마이너스가 될 것”이라고 평가절하했지만, 오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 조성 치적의 긍정적 면모를 부각했다.



정 후보는 동대문·용산·종로·금천·구로·강남·동작·중구 등 8개 자치구에서 13개 일정을 소화하며 바닥 민심을 다졌다. 동대문구 청량리청과물시장을 시작으로 용산구 서울역에서 아침 인사를 마친 정 후보는 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문한 뒤 나머지 지역에서 총력전을 이어갔다. 강남 은마아파트와 용산구청장 후보 사무소에서는 재개발·재건축 간담회를 열어 부동산 표심 공략에 주력했다. 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 유세를 잠시 중단했지만 대부분 일정은 예정대로 소화했다.



정 후보는 서울역 앞 기자회견에서 “서울 디스카운트의 핵심은 오세훈 시장 시정”이라며 “안전불감증과 무능·무책임 행정을, 정쟁과 전시행정을 심판해 달라”고 말했다. 이어 “프리미엄 서울로 가야 한다”며 “이재명정부 성공을 서울에서 뒷받침할 정원오에게 힘을 모아 달라”고 역설했다.



정 후보는 최근 이명박·박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보 지원에 적극 나서는 것을 두고 “선거가 불리해지자 국민의힘은 다시 과거를 불러내고 있다”며 “그들을 다시 불러낸 오 후보도 다르지 않다”고 지적했다. 이어 “과거 세력에게 지방정부를, 대한민국의 얼굴인 서울을 다시 맡길 수 없다”고 강조했다. 정 후보 선거대책위원회 전략총괄본부장인 윤건영 의원은 이 전 대통령의 지원 유세를 겨냥해 “선거 전략의 큰 미스(실수)이고 실패작”이라고 날을 세웠다.



오 후보는 48시간 동안 서울 25개 자치구를 모두 방문하는 ‘사생결단 유세’에 돌입했다. 광화문 출근길 유세를 시작으로 첫날 강북권·동북권·강남권 등 12개 자치구를 돌고, 다음날 나머지 13곳을 훑으며 ‘검증된 후보’ 강점을 앞세운다는 구상이다.







오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 지원 유세에 대해선 “지금은 ‘초록초록한’ 공간(서울숲)이 삶의 질을 위한 것이란 공감대가 있지만, 이명박 시장님 시절만 하더라도 극심한 반대가 있었을 것”이라며 “동대문디자인플라자(DDP), 한강 세빛섬, 한강버스, 감사의 정원 등 선제적인 판단을 해왔는데, (이런 판단에는) 늘 비판이 따르기 마련이라는 취지의 말씀을 해준 것”이라고 평가했다.



오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 682 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 여야 서울시장 후보들은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 각각 두 자릿수 일정을 소화하며 강행군을 펼쳤다. 정원오 더불어민주당 후보는 8개 자치구를, 오세훈 국민의힘 후보는 12개 자치구를 돌며 마라톤 유세를 이어갔다. 이명박 전 대통령의 서울숲 지원 유세가 주목받자 정 후보 측은 “중도보수에 마이너스가 될 것”이라고 평가절하했지만, 오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 조성 치적의 긍정적 면모를 부각했다.정 후보는 동대문·용산·종로·금천·구로·강남·동작·중구 등 8개 자치구에서 13개 일정을 소화하며 바닥 민심을 다졌다. 동대문구 청량리청과물시장을 시작으로 용산구 서울역에서 아침 인사를 마친 정 후보는 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문한 뒤 나머지 지역에서 총력전을 이어갔다. 강남 은마아파트와 용산구청장 후보 사무소에서는 재개발·재건축 간담회를 열어 부동산 표심 공략에 주력했다. 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 유세를 잠시 중단했지만 대부분 일정은 예정대로 소화했다.정 후보는 서울역 앞 기자회견에서 “서울 디스카운트의 핵심은 오세훈 시장 시정”이라며 “안전불감증과 무능·무책임 행정을, 정쟁과 전시행정을 심판해 달라”고 말했다. 이어 “프리미엄 서울로 가야 한다”며 “이재명정부 성공을 서울에서 뒷받침할 정원오에게 힘을 모아 달라”고 역설했다.정 후보는 최근 이명박·박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보 지원에 적극 나서는 것을 두고 “선거가 불리해지자 국민의힘은 다시 과거를 불러내고 있다”며 “그들을 다시 불러낸 오 후보도 다르지 않다”고 지적했다. 이어 “과거 세력에게 지방정부를, 대한민국의 얼굴인 서울을 다시 맡길 수 없다”고 강조했다. 정 후보 선거대책위원회 전략총괄본부장인 윤건영 의원은 이 전 대통령의 지원 유세를 겨냥해 “선거 전략의 큰 미스(실수)이고 실패작”이라고 날을 세웠다.오 후보는 48시간 동안 서울 25개 자치구를 모두 방문하는 ‘사생결단 유세’에 돌입했다. 광화문 출근길 유세를 시작으로 첫날 강북권·동북권·강남권 등 12개 자치구를 돌고, 다음날 나머지 13곳을 훑으며 ‘검증된 후보’ 강점을 앞세운다는 구상이다.오 후보는 성북구 유세에서 “서울시민은 함량 미달의 준비 부족 후보에게 서울을 맡기지 않는다”며 “정 후보를 유심히 지켜본 유권자라면 대통령에게 코드를 맞추는 데 열중할 수밖에 없는 허수아비 (시장이) 될 수밖에 없다는 판단이 이미 끝나셨을 것”이라고 직격했다. 정 후보가 ‘서울 디스카운트’라는 표현으로 자신을 비판한 데 대해선 “그런 용어가 쓰인 사실이 있나. 금시초문의 생경한 표현을 쓰면서 마치 그 원인이 저한테 있는 것처럼 이야기하는 건 억지춘향식 비난”이라고 꼬집었다. 오 후보는 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고 이후에는 율동과 로고송을 자제하는 조용한 유세를 이어갔다.오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 지원 유세에 대해선 “지금은 ‘초록초록한’ 공간(서울숲)이 삶의 질을 위한 것이란 공감대가 있지만, 이명박 시장님 시절만 하더라도 극심한 반대가 있었을 것”이라며 “동대문디자인플라자(DDP), 한강 세빛섬, 한강버스, 감사의 정원 등 선제적인 판단을 해왔는데, (이런 판단에는) 늘 비판이 따르기 마련이라는 취지의 말씀을 해준 것”이라고 평가했다.오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지