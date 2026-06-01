정 “MB, 중도보수에 마이너스”… 오 “李대통령의 허수아비”
정원오, 13개 일정 돌며 강행군
“과거세력에게 서울 다시 못 맡겨”
오세훈 48시간 25개 자치구 유세
“함량 미달 후보에 서울 못 맡겨”
여야 서울시장 후보들은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 각각 두 자릿수 일정을 소화하며 강행군을 펼쳤다. 정원오 더불어민주당 후보는 8개 자치구를, 오세훈 국민의힘 후보는 12개 자치구를 돌며 마라톤 유세를 이어갔다. 이명박 전 대통령의 서울숲 지원 유세가 주목받자 정 후보 측은 “중도보수에 마이너스가 될 것”이라고 평가절하했지만, 오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 조성 치적의 긍정적 면모를 부각했다.
정 후보는 동대문·용산·종로·금천·구로·강남·동작·중구 등 8개 자치구에서 13개 일정을 소화하며 바닥 민심을 다졌다. 동대문구 청량리청과물시장을 시작으로 용산구 서울역에서 아침 인사를 마친 정 후보는 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문한 뒤 나머지 지역에서 총력전을 이어갔다. 강남 은마아파트와 용산구청장 후보 사무소에서는 재개발·재건축 간담회를 열어 부동산 표심 공략에 주력했다. 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 유세를 잠시 중단했지만 대부분 일정은 예정대로 소화했다.
정 후보는 서울역 앞 기자회견에서 “서울 디스카운트의 핵심은 오세훈 시장 시정”이라며 “안전불감증과 무능·무책임 행정을, 정쟁과 전시행정을 심판해 달라”고 말했다. 이어 “프리미엄 서울로 가야 한다”며 “이재명정부 성공을 서울에서 뒷받침할 정원오에게 힘을 모아 달라”고 역설했다.
정 후보는 최근 이명박·박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보 지원에 적극 나서는 것을 두고 “선거가 불리해지자 국민의힘은 다시 과거를 불러내고 있다”며 “그들을 다시 불러낸 오 후보도 다르지 않다”고 지적했다. 이어 “과거 세력에게 지방정부를, 대한민국의 얼굴인 서울을 다시 맡길 수 없다”고 강조했다. 정 후보 선거대책위원회 전략총괄본부장인 윤건영 의원은 이 전 대통령의 지원 유세를 겨냥해 “선거 전략의 큰 미스(실수)이고 실패작”이라고 날을 세웠다.
오 후보는 48시간 동안 서울 25개 자치구를 모두 방문하는 ‘사생결단 유세’에 돌입했다. 광화문 출근길 유세를 시작으로 첫날 강북권·동북권·강남권 등 12개 자치구를 돌고, 다음날 나머지 13곳을 훑으며 ‘검증된 후보’ 강점을 앞세운다는 구상이다.
오 후보는 성북구 유세에서 “서울시민은 함량 미달의 준비 부족 후보에게 서울을 맡기지 않는다”며 “정 후보를 유심히 지켜본 유권자라면 대통령에게 코드를 맞추는 데 열중할 수밖에 없는 허수아비 (시장이) 될 수밖에 없다는 판단이 이미 끝나셨을 것”이라고 직격했다. 정 후보가 ‘서울 디스카운트’라는 표현으로 자신을 비판한 데 대해선 “그런 용어가 쓰인 사실이 있나. 금시초문의 생경한 표현을 쓰면서 마치 그 원인이 저한테 있는 것처럼 이야기하는 건 억지춘향식 비난”이라고 꼬집었다. 오 후보는 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고 이후에는 율동과 로고송을 자제하는 조용한 유세를 이어갔다.
오 후보는 이 전 대통령의 서울숲 지원 유세에 대해선 “지금은 ‘초록초록한’ 공간(서울숲)이 삶의 질을 위한 것이란 공감대가 있지만, 이명박 시장님 시절만 하더라도 극심한 반대가 있었을 것”이라며 “동대문디자인플라자(DDP), 한강 세빛섬, 한강버스, 감사의 정원 등 선제적인 판단을 해왔는데, (이런 판단에는) 늘 비판이 따르기 마련이라는 취지의 말씀을 해준 것”이라고 평가했다.
오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.kr
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