¡®K-ÆÈ¶õÆ¼¾î¡¯ ³ë¸°´Ù¡¦ ³×ÀÌ¹ö¡¤Åë½Å 3»ç ±¹¹æ AI »ç¾÷ µµÀü

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±¹¹æ ºÐ¾ß°¡ ÅäÁ¾ Á¤º¸±â¼ú(IT)¡¤Åë½Å ±â¾÷µéÀÇ ÀÎ°øÁö´É(AI) ÁÖµµ±Ç È®º¸¸¦ À§ÇÑ °ÝÀüÁö·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù. ±º»ç ±â¹Ð µî ¹Î°¨ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ´Ù·ç´Â ±¹¹æ ºÐ¾ß´Â ¿Ü±¹»ê AI ¸ðµ¨ÀÌ³ª °³¹æÇü Å¬¶ó¿ìµå¿¡ ÀÇÁ¸ÇÒ ¼ö ¾ø¾î ¡®¼Ò¹ö¸° AI¡¯ ¿ª·®À» ÀÔÁõÇÒ ½ÃÇè´ë·Î ²ÅÈù´Ù.
±¹¹æ ºÐ¾ß¿¡¼ ÀÔÁõÇÑ º¸¾È ±â¼ú·ÂÀº ÀÌÈÄ ±ÝÀ¶¡¤°ø°ø¡¤ÀÇ·á µî ´Ù¸¥ »ê¾÷±º ÁøÃâ ½Ã¿¡µµ °·ÂÇÑ º¸Áõ ¼öÇ¥·Î ÀÛ¿ëÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù. ¸·´ëÇÑ ÀÚº»ÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â AI »ê¾÷¿¡¼, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ±¹¹æ ¿¹»êÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ±º »ç¾÷ÀÌ ±â¾÷µéÀÇ »õ·Î¿î ¡®Ä³½ÃÄ«¿ì¡¯°¡ µÉ °ÍÀÌ¶õ ºÐ¼®µµ ³ª¿Â´Ù.
ÀÚÃ¼ AI ¸ðµ¨À» º¸À¯ÇÑ ³×ÀÌ¹öÅ¬¶ó¿ìµå´Â ±¹¹æ Æ¯È AI ÀüÈ¯(AX) »ç¾÷À» º»°Ý °¡µ¿Çß´Ù. 1ÀÏ Ãâ¹üÇÑ Àü´ã ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)´Â Àü¹æ ¹èÄ¡ ¿£Áö´Ï¾î(FDE) Á÷±ºÀ» ÇöÀå¿¡ ÅõÀÔÇØ ¸ÂÃãÇü ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¼³°è¡¤±¸ÇöÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ±èÀ¯¿ø ´ëÇ¥°¡ TF¸¦ Á÷Á¢ ÁøµÎÁöÈÖÇÏ´Â ¸¸Å, ³×ÀÌ¹öÅ¬¶ó¿ìµåÀÇ ÇÙ½É °æÀï·ÂÀÎ ¿È´Ï¸ð´Þ AI ±â¼úÀÌ Àü¹æÀ§·Î È°¿ëµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
AI ½Å»ç¾÷ ¼±Á¡¿¡ »çÈ°À» °Ç Åë½Å 3»çÀÇ ¹ß°ÉÀ½ ¶ÇÇÑ ºÐÁÖÇÏ´Ù. SKÅÚ·¹ÄÞÀº Áö³´Þ °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ¡¤±¹¹æºÎ¿Í ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇÏ°í, µ¶ÀÚ ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ¸ðµ¨ ¡®¿¡ÀÌ´å¿¢½º(A.X) K1¡¯À» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ±¹¹æ Æ¯È AI °³¹ß¿¡ ³ª¼¹´Ù. KT ¿ª½Ã ÀÚÃ¼ °³¹ß ¸ðµ¨ ¡®¹Ï:À½¡¯À» ¾Õ¼¼¿ö ÁÖ¿ä ±¹¹æ »ç¾÷¿¡ AI ¼Ö·ç¼Ç Àû¿ëÀ» ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. Áö³ 1¿ù¿¡´Â ±¹¹æÇõ½Å±â¼úº¸¾ÈÇùÈ¸, ÇÑ±¹ÀÎ°øÁö´ÉÇùÈ¸¿Í °øµ¿À¸·Î ¡®±¹¹æ AI ¸®´õ½º Æ÷·³¡¯À» °á¼ºÇÏ´Â µî º¸ÆøÀ» ³ÐÈ÷°í ÀÖ´Ù.
LGÀ¯ÇÃ·¯½º´Â ÇÏµå¿þ¾î¿Í ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â º¸¾È »ýÅÂ°è ±¸Ãà¿¡ ¹«°Ô¸¦ µÎ°í ÀÖ´Ù. AI ¹ÝµµÃ¼ ½ºÅ¸Æ®¾÷ Ç»¸®¿À»çAI¿Í ÇÔ²² ¿ÜºÎ Å¬¶ó¿ìµå¿Í ºÐ¸®µÈ È¯°æ¿¡¼µµ ±¸µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÏÃ¼Çü Àåºñ, ¡®¼Ò¹ö¸° AI ¾îÇÃ¶óÀÌ¾ð½º¡¯¸¦ °³¹ßÇØ ±¹¹æ ºÐ¾ß ÁøÃâÀ» ³ë¸°´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
±¹¹æ AI ½ÃÀåÀ» ÇâÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀº ¹Ì±¹ ½Ç¸®ÄÜ¹ë¸®¿¡¼µµ È°¹ßÇÏ°Ô °¨ÁöµÈ´Ù. 2018³â ³»ºÎ Á÷¿øÀÇ °Å¼¾ ¹Ý¹ß·Î ±º»ç µå·Ð ¿µ»ó ºÐ¼® »ç¾÷¿¡¼ ¼ÕÀ» ¶Ã´ø ±¸±ÛÀº ÃÖ±Ù ÀÔÀåÀ» 180µµ ¹Ù²ã ÀÚ»ç »ý¼ºÇü AI Á¦¹Ì³ªÀÌ¸¦ ¹Ì ±º»ç ±â¹Ð ½Ã½ºÅÛ¿¡ µµÀÔÇÏ´Â °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ÃªGPT °³¹ß»çÀÎ ¿ÀÇÂAIµµ ¾à°ü¿¡¼ ¡®±º»çÀû ¸ñÀû »ç¿ë ±ÝÁö¡¯ Á¶Ç×À» Áö¿ì°í ¹Ì ±¹¹æºÎ¿Í ÀÚ»ç AI ¸ðµ¨ »ç¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÇÕÀÇ¸¦ ¸Î¾ú´Ù.
°¡Àå ±ØÀûÀÎ ¼º°ø »ç·Ê´Â ¹Ì±¹ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® Àü¹® ±â¾÷ ÆÈ¶õÆ¼¾î´Ù. ÆÈ¶õÆ¼¾î´Â ÀÚ»çÀÇ »ý¼ºÇü AI ÇÃ·§ÆûÀ» ±º»ç ÀÛÀü ½Ã½ºÅÛ¿¡ °áÇÕÇÏ¸ç Áö³ 1ºÐ±â Á¤ºÎ±â°ü ´ë»ó ¸ÅÃâ¿¡¼¸¸ Àü³â µ¿±â ´ëºñ 84% ±ÞÁõÇÑ 6¾ï8700¸¸ ´Þ·¯(¾à 1Á¶380¾ï¿ø)¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù. ÀüÀå¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý°ú ºÐ¼®, Å¸°Ý °áÁ¤À» Áö¿øÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü AI°¡ µçµçÇÑ ¡®µ· ÁÙ¡¯ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» º¸¿©ÁØ ¼ÀÀÌ´Ù.
±º ´ç±¹ ÀÔÀå¿¡¼µµ AI ±â¼ú µµÀÔÀº »ýÁ¸ÀÇ ¹®Á¦´Ù. ±Þ°ÝÇÑ º´·Â °¨¼Ò ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ÇÙ½É ¿¼èÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÎÀû ÀÚ¿øÀÌ Àý´ëÀûÀ¸·Î ÁÙ¾îµå´Â »óÈ²¿¡¼ Àü¹æ °æ°èÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì°í, ¹«ÀÎ µå·Ð°ú À§¼º µîÀÌ ½ñ¾Æ³»´Â ÀüÀå µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î ¼öÁý¡¤ºÐ¼®¡¤Ãß·ÐÇÏ±â À§ÇØ¼´Â AIÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¼öÀûÀÌ´Ù. ÇÑ ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹¹æ ºÐ¾ß´Â ±â¼ú ÀÚ¸³°ú ¾Èº¸ ÁÖ±ÇÀÌ¶ó´Â ¸íºÐÀº ¹°·Ð, »õ·Î¿î ¼öÀÍ ¸ðµ¨±îÁö ±×·Áº¼ ¼ö ÀÖ´Â ½ÃÀå¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°AI »ç¾÷ÀÇ ¿Ü¿¬À» È®ÀåÇÏ·Á´Â Å×Å© ±â¾÷µé¿¡°Ô´Â ³õÄ¥ ¼ö ¾ø´Â ±âÈ¸¡±¶ó°í Æò°¡Çß´Ù.
¹Ú¼±¿µ ±âÀÚ pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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