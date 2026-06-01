°Ýº¯±â¸¶´Ù ¡°»ó»ý¡± ÅÃÇØ¿Â Åä¿äÅ¸¡¦ ¡°ÅõÀï¡± ¿ÜÄ¡´Â Çö´ëÂ÷

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Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç°¡ ¼º°ú±Þ ¹èºÐ°ú °í¿ë ¾ÈÁ¤ µîÀ» ³õ°í ÁÙ´Ù¸®±â¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â °¡¿îµ¥ °æÀï»çÀÌÀÚ ±Û·Î¹ú 1À§ ¿Ï¼ºÂ÷ ¾÷Ã¼ Åä¿äÅ¸ÀÇ Çàº¸°¡ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä °Ýº¯±â¸¶´Ù »ó»ý ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ´ø Åä¿äÅ¸¿Í ºñ±³ÇØ ±¹³» ¾÷Ã¼µéÀÇ ³ë»ç °ü°è´Â °æÁ÷µÅ ÀÖ´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
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»ó»ý ±âÁ¶°¡ ¿ÃÇØ Ã³À½Àº ¾Æ´Ï´Ù. 2019³â »ó¹Ý±â ´ç½Ã ¿ª´ë ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇßÀ» ¶§ ³ëÁ¶´Â ¡®¼º°ú´ë·Î ÀÓ±ÝÀ» ¹Þ°Ú´Ù¡¯°í »çÃø¿¡ ¼±Á¦¾ÈÇß´Ù. °æÀï·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ 5´Ü°è Â÷µî Áö±ÞÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù¸ç ÀÚ¹ßÀûÀÎ ÀÓ±ÝÃ¼°è °³ÆíÀ» ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. Àüµ¿È, ÀÚÀ²ÁÖÇà µî ¿Ï¼ºÂ÷ ¾÷°èÀÇ ÀüÈ¯±â¸¦ ¾ÕµÎ°í °æ¿µ ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇÏ±â À§ÇØ ³ëÁ¶°¡ ¸ÕÀú ³ª¼¹´Ù´Â ÇØ¼®ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ³ëÁ¶´Â 2000³â´ë Åä¿äÅ¸°¡ »ç»ó ÃÖ´ë ¼öÀÍÀ» ±ú³ª°¡´Â ¿ÍÁß¿¡µµ ÀÓ±Ý µ¿°áÀ» Á¦¾ÈÇÏ¸ç ¡°È¸»çÀÇ ±¹Á¦ °æÀï·ÂÀ» À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù°í ÇÑ´Ù.
¹Ý¸é Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶´Â ¿ÃÇØ ¼øÀÌÀÍÀÇ 30%¸¦, ±â¾Æ ³ëÁ¶´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ 30%¸¦ ¼º°ú±ÞÀ¸·Î Áö±ÞÇØ ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÏ´Â ÁßÀÌ´Ù. »ó¿©±Ý 800% ÀÎ»ó, ÁÖ 4.5ÀÏÁ¦ µµÀÔ, ±¹¹Î¿¬±Ý ¼ö±Þ ½Ã±â¿Í ¿¬µ¿ÇÑ Á¤³â¿¬Àå µîµµ Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶ÀÇ ¿ä±¸´Ù. Áö³ÇØ Çö´ëÂ÷¡¤±â¾ÆÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³âº¸´Ù 23.6% ÁÙ¾îµç 20Á¶5460¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù. Çö´ëÂ÷´Â Áö³´Þ ±Û·Î¹ú ÆÇ¸Å·®µµ Àü³â ´ëºñ 7.7% ÁÙ¾î ÇÏ¶ô¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
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¹ÚÀå±º ±âÀÚ general@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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