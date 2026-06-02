8000¼ 8700±îÁö 4°Å·¡ÀÏ¡¦ ¹ÝµµÃ¼¡¤ÇÇÁöÄÃ AI ½ò¸² °¡¼ÓÈ
ÀÌÁ¦ 9000 ¹Ù¶óº¸´Â ÄÚ½ºÇÇ
LGÀüÀÚ µî Á¨½¼ È² ±â´ëÁÖ »óÇÑ°¡
¿ÃÇØ ÄÚ½ºÇÇ »ó½ÂºÐ 70% »ïÀü´Ð½º
¡°ÀÌÀÍ ¼ºÀå ¼Óµµ »¡¶ó¡¦ °ú¿ ¾Æ³Ä¡±
ÄÚ½ºÇÇ°¡ »ï¼ºÀüÀÚ¡¤SKÇÏÀÌ´Ð½º ¸ñÇ¥Ä¡ Ãß°¡ »óÇâ°ú Á¨½¼ È² ¿£ºñµð¾Æ ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)ÀÇ ¹æÇÑ ±â´ë°¡ ¸Â¹°¸®¸ç ±ÞµîÇß´Ù. Á¾°¡ ±âÁØ 8000¼±À» µ¹ÆÄÇÑ Áö ´Ü 4°Å·¡ÀÏ ¸¸¿¡ 8700¼±À» µ¹ÆÄ, ¡®±¸ÃµÇÇ¡¯(ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö 9000)¸¦ ´«¾Õ¿¡ µ×´Ù. ¹ÝµµÃ¼ µî ÀÎ°øÁö´É(AI) ¹ë·ùÃ¼ÀÎ ½ò¸²Çö»óÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ ´çºÐ°£ Áö¼ÓµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ¡®´º³ë¸Ö¡¯ÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®µµ ³ª¿Â´Ù.
1ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ´Â Àü °Å·¡ÀÏº¸´Ù 312.23Æ÷ÀÎÆ®(3.68%) ¿À¸¥ 8788.38¿¡ ¸¶°¨ÇÏ¸ç »ç»ó ÃÖ°íÄ¡¸¦ °¥¾Æ Ä¡¿ü´Ù. ¿ÀÀü Àå¿¡¼´Â 8874.16±îÁö ¿À¸£±âµµ Çß´Ù. 9000±îÁö´Â Á¾°¡ ±âÁØ 211.62Æ÷ÀÎÆ®, ÀåÁß °íÁ¡ ±âÁØÀ¸·Î´Â 128.84Æ÷ÀÎÆ® ³²°Üµ×´Ù. ÄÚ½ºÇÇ ½Ã°¡ÃÑ¾×Àº ¾à 7204Á¶¿øÀ¸·Î Ã³À½À¸·Î 7000Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù. ±â°ü(¾à 2Á¶5300¾ï¿ø)°ú °³ÀÎ(¾à 3700¾ï¿ø)ÀÌ ¼ø¸Å¼öÇÏ¸ç Áö¼ö¸¦ ²ø¾î ¿Ã·È´Ù. ¿Ü±¹ÀÎÀº 2Á¶9400¾ï¿ø ¼ø¸ÅµµÇÏ¸ç 17°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Åµµ ÁßÀÌ´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â¿¡ °¡¼Óµµ°¡ ºÙ°í ÀÖ´Ù. ÄÚ½ºÇÇ´Â 2021³â 3000Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ³ÑÀº ÀÌÈÄ 4000À» µ¹ÆÄÇÏ´Â µ¥ 4³âÀÌ °É·È´Ù. ±× ÀÌÈÄ 5000±îÁö´Â ¼® ´Þ, 5000¿¡¼ 6000±îÁö´Â ÇÑ ´Þµµ °É¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¹Ì¡¤ÀÌ¶õ ÀüÀï ¿µÇâÀ¸·Î 7000 ´Þ¼º±îÁö´Â µÎ ´ÞÀÌ ³Ñ¾úÁö¸¸, ÀÌÈÄ ´Ü 13°Å·¡ÀÏ ¸¸¿¡ 8000À» µ¹ÆÄÇß´Ù. 4°Å·¡ÀÏ ¸¸¿¡ 8700À» ³Ñ¾î¼± ÄÚ½ºÇÇ »ó½Â ¼Óµµ¸¦ °¨¾ÈÇÏ¸é 9000¼±µµ °¡½Ã±Ç¿¡ µé¾î¿Ô´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
ÀÌ³¯µµ ´ëÇüÁÖ Áß½ÉÀ¸·Î »ó½Â¼¼°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ½Ã°¡ÃÑ¾× 1À§ »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ÇÏ·ç ¸¸¿¡ 10.09% »ó½ÂÇÑ 34¸¸9000¿ø¿¡ ¸¶°¨ÇÏ¸ç Áö¼ö »ó½ÂÀ» ÁÖµµÇß´Ù. »ó½Â ÆøÀ¸·Î µûÁö¸é Á¨½¼ È² ¿£ºñµð¾Æ CEO ±â´ëÁÖ°¡ µ¸º¸¿´´Ù. ÀÌ³¯ µÎ»ê·Îº¸Æ½½º(29.95%) LGÀüÀÚ(29.86%) ³×ÀÌ¹ö(16.03%) µî ¿£ºñµð¾Æ°¡ ¹æÇÑÇØ ÃÑ¼ö¸¦ ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ°Å³ª, ¾ð±ÞÇØ ÇÇÁöÄÃAI Çù·Â ±â´ë°¨ÀÌ Ä¿ ±â¾÷ÀÌ ±ÞµîÇß´Ù.
¹Ý¸é ¹ÝµµÃ¼³ª ÇÇÁöÄÃAI¿Í °ü·ÃµÈ ¾÷Á¾ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸é ÀÏÁ¦È÷ ÇÏ¶ôÇß´Ù. ½ÃÃÑ »óÀ§ÁÖ Áß¿¡¼´Â ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(-7.90%) ´ë¿ì°Ç¼³(-7.44%) ÇÑ¿Â½Ã½ºÅÛ(-7.28%) µîÀÌ Áö¼ö ¹æÇâ¼º°ú ¹«°üÇÏ°Ô Å©°Ô ÇÏ¶ôÇß´Ù. ½ÇÀû ¼ºÀå ±â´ë°¨°ú Á¨½¼ È² ±â´ëÈ¿°ú ±× ¾î´À °Íµµ ¹ÞÁö ¸øÇÑ ÄÚ½º´ÚÀº »óÈ²ÀÌ ´õ ÁÁÁö ¾Ê´Ù. ÀÌ³¯ Àü °Å·¡ÀÏº¸´Ù 24.77Æ÷ÀÎÆ®(2.30%) ÇÏ¶ôÇÑ 1050.03¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¿ÃÇØ ¼öÀÍ·üÀº 13.45%¿¡ ±×Ä¡°í ÀÖ´Ù.
Áö±ÝÃ³·³ ¡®¿À¸£´Â Á¾¸ñÀÌ ´õ ¿À¸£´Â¡¯ ½ò¸²Çö»óÀº Áö¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ ÄÚ½ºÇÇ¿¡¼ »ó½Â Á¾¸ñÀº 179°³, ÇÏ¶ô Á¾¸ñÀº 732°³´Ù. ÇÏ¶ô Á¾¸ñÀÌ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ¸¹¾Ò´Ù. LSÁõ±Ç ºÐ¼®¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ ÄÚ½ºÇÇ »ó½ÂºÐÀÇ ¾à 70%°¡ »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀÌ´Ð½ºÀÇ ±â¿© ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. µÎ ±â¾÷ÀÇ ÀÌÀÍ Àü¸ÁÄ¡ »óÇâ, AI ¼ºÀå ³»·¯Æ¼ºê, »óÀåÁö¼öÆÝµå(ETF) Áß½ÉÀÇ ¼ö±Þ ±¸Á¶ µîÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
½ÃÀå¿¡¼´Â ½ò¸²Çö»óÀ¸·Î º¯µ¿¼ºÀÌ Ä¿Áö´Â ºÎÀÛ¿ëÀ» ¿ì·ÁÇÏ¸é¼µµ ¡°ºñÀÌ¼ºÀûÀÎ °ú¿Àº ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù. ÇØ¼ÒµÅ¾ß ÇÒ ½ò¸²ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â ¶æÀÌ´Ù. ÀÌÀºÅÃ KBÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°¹öºí·¤¸® ¸·ÆÇÀ¸·Î °¥¼ö·Ï ½ò¸²ÀÌ ÇØ¼ÒµÇ±â´ÂÄ¿³ç ¿ÀÈ÷·Á ½ÉÈÇÏ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹øµµ ´Ù¸£Áö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌÀÍ ¼ºÀå ¼Óµµµµ »¡¶ú±â ¶§¹®¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°½ò¸²ÀÌ ÇØ¼ÒµÇ´Â ±¹¸éÀº ¡®¹Ý°¡¿î È®»ê¡¯ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¡®¹öºí ºØ±«¡¯ÀÇ ÀüÁ¶ÀÏ °Í¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ±¤¼ö ±âÀÚ gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç