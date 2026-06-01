공항 비우고 사열대 추정 구조물, 시진핑 방북 임박… 환영행사 준비?

“여러 가지 일 있기 때문에 이달 초에는 방북 어려울 듯”

로이터연합뉴스

시진핑 중국 국가주석의 북한 방문설이 나오는 가운데 북한이 이를 준비하는 정황이 포착됐다는 보도가 나왔다.



미국의 북한 전문매체 NK뉴스는 지난 29일 “위성사진에 포착된 평양 중심부 구조물이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 맞이할 때 사용된 것과 유사하다”며 북한이 시 주석의 방북을 준비 중인 것으로 보인다고 보도했다. 미국 시사지 타임은 지난 20일 시 주석이 북한을 국빈방문할 예정이라고 익명의 소식통을 인용해 전했다.



NK뉴스에 따르면 비비안 발라크리슈난 싱가포르 외교부 장관이 지난 26일 평양에서 촬영해 28일 인스타그램에 게시한 영상에 가림막이 쳐진 김일성광장이 찍혔다. NK뉴스는 “위성사진을 바탕으로 가림막 위치를 분석한 결과 2024년 푸틴 대통령 방북 당시 석조 사열대가 설치된 자리와 일치한다”며 시 주석의 방북 가능성을 전했다. 비어 있는 평양 순안공항의 활주로 또한 방북을 예고한다고 이 매체는 분석했다.



다만 베이징 외교 소식통은 1일 기자들과 만나 “이달 초에는 여러 가지 일이 있기 때문에 (시 주석 방북이) 어렵지 않을까 본다”며 “시기가 확정된 게 아니라 시 주석과 왕이 외교부장의 일정을 주시하고 있다”고 말했다.



한편 시 주석이 방북한다면 이는 북한에 대한 중국의 영향력을 과시하기 위한 것이라는 게 전문가의 분석이다. 미국 뉴욕에 있는 외교정책위원회(NCAFP)의 한반도 전문연구원 하오 난은 지난 28일 싱가포르 국영방송 CNA에 “중국은 러시아와 북한의 관계가 깊어지고 있음에도 북한이 여전히 중국의 전략적 영향권 내에 있음을 알리고 싶어 한다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문설이 나오는 가운데 북한이 이를 준비하는 정황이 포착됐다는 보도가 나왔다.미국의 북한 전문매체 NK뉴스는 지난 29일 “위성사진에 포착된 평양 중심부 구조물이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 맞이할 때 사용된 것과 유사하다”며 북한이 시 주석의 방북을 준비 중인 것으로 보인다고 보도했다. 미국 시사지 타임은 지난 20일 시 주석이 북한을 국빈방문할 예정이라고 익명의 소식통을 인용해 전했다.NK뉴스에 따르면 비비안 발라크리슈난 싱가포르 외교부 장관이 지난 26일 평양에서 촬영해 28일 인스타그램에 게시한 영상에 가림막이 쳐진 김일성광장이 찍혔다. NK뉴스는 “위성사진을 바탕으로 가림막 위치를 분석한 결과 2024년 푸틴 대통령 방북 당시 석조 사열대가 설치된 자리와 일치한다”며 시 주석의 방북 가능성을 전했다. 비어 있는 평양 순안공항의 활주로 또한 방북을 예고한다고 이 매체는 분석했다.다만 베이징 외교 소식통은 1일 기자들과 만나 “이달 초에는 여러 가지 일이 있기 때문에 (시 주석 방북이) 어렵지 않을까 본다”며 “시기가 확정된 게 아니라 시 주석과 왕이 외교부장의 일정을 주시하고 있다”고 말했다.한편 시 주석이 방북한다면 이는 북한에 대한 중국의 영향력을 과시하기 위한 것이라는 게 전문가의 분석이다. 미국 뉴욕에 있는 외교정책위원회(NCAFP)의 한반도 전문연구원 하오 난은 지난 28일 싱가포르 국영방송 CNA에 “중국은 러시아와 북한의 관계가 깊어지고 있음에도 북한이 여전히 중국의 전략적 영향권 내에 있음을 알리고 싶어 한다”고 말했다.권민지 기자, 베이징=송세영 특파원 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지