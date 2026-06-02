ÀÏº»Àº ¹æÃâ, ÇÑ±¹Àº º¸·ù¡¦ ºñÃàÀ¯ µÑ·¯½Ñ ¡®¾ù°¥¸° ¼±ÅÃ¡¯
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È£¸£¹«Áî ÇØÇù ºÀ¼â ÀÌÈÄ ±Û·Î¹ú ¿øÀ¯ Àç°í°¡ °¨¼Ò¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â °¡¿îµ¥ ÇÑÀÏ ¾ç±¹ÀÇ ¡®Àü·« ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ¡¯ Á¤Ã¥ÀÌ ¾ù°¥¸®°í ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ ÀÏº»Àº Áö³ 3¿ùºÎÅÍ ÀÌ´Þ ÃÊ±îÁö ¹Î°£°ú Á¤ºÎ ºñÃàÀ¯¸¦ ÃÑ ¼¼ Â÷·Ê Ç®¸ç ¹°·® È®´ë¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¹Ý¸é ÇÑ±¹Àº ¿À´Â 9ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÈ ±¹Á¦¿¡³ÊÁö±â±¸(IEA)ÀÇ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ ½ÃÇÑ±îÁö Á¤ºÎ º¸À¯ºÐÀ» ¹æÃâÇÏÁö ¾Ê°í »óÈ²À» ÁöÄÑº¸±â·Î Çß´Ù. µÎ ³ª¶ó´Â ¿Ö ´Ù¸¥ °áÁ¤À» ÇßÀ»±î.
1ÀÏ »ê¾÷Åë»óºÎ¿¡ µû¸£¸é ÇÑ±¹Àº ¹Î°£ ºñÃà ÀÇ¹« ±â°£À» ÁÙÀÌ´Â ½ÄÀ¸·Î ±¹Á¦ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ¿¡ µ¿ÂüÇÑ´Ù. Áßµ¿¹ß ¼ö±Þ À§±â¿¡ ´ëÀÀÇÏ±â À§ÇØ ÃÖ±Ù ¡®¿øÀ¯ ½º¿ÍÇÁ(¸Â±³È¯)¡¯±îÁö ÇÕÀÇÇÑ µÎ ³ª¶ó°¡ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ ¹æ½Ä¿¡¼± Â÷ÀÌ¸¦ º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ±¹ Á¤ºÎ°¡ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâÀ» ¼µÎ¸£Áö ¾Ê´Â ¹è°æ¿£ ½Ã½Ã°¢°¢ ¹Ù²î´Â Áßµ¿ Á¤¼¼¿Í ¿øÀ¯ ¼ö±Þ È¯°æÀÌ ÀÚ¸®ÇÑ´Ù. »ê¾÷ºÎ´Â ¾Õ¼ ¡°Áßµ¿ ÀüÀï Àå±âÈ °¡´É¼º µîÀ» °í·ÁÇØ Á¤ºÎ ºñÃàºÐÀº ÃßÈÄ ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óÈ²¿¡ ÇÑÇØ ¹æÃâ ¿©ºÎ¸¦ °ËÅäÇÑ´Ù¡±´Â ¹æÄ§À» °ø½ÄÈÇß´Ù.
´çÃÊ Á¤ºÎ´Â Áßµ¿ ÀüÀï Á÷ÈÄÀÎ Áö³ 3¿ù IEA ±¹Á¦°øÁ¶¿¡ µ¿ÂüÇØ ÃÑ 2246¸¸ ¹è·²ÀÇ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ·®À» ÇÒ´ç¹Þ¾Ò´Ù. ¿À´Â 9ÀÏÀÌ ¹æÃâ ½ÃÇÑÀÌ´Ù. ¾ç±â¿í »ê¾÷ºÎ »ê¾÷ÀÚ¿ø¾Èº¸½ÇÀåÀº ¡°±¹ÀÍÀ» Áß½É¿¡ ³õ°í ±¹³» ¿øÀ¯ ¼ö±Þ »óÈ²°ú ±¹Á¦»çÈ¸ °øÁ¶ ÇÊ¿ä¼º, Áßµ¿ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â »óÈ² µîÀ» °í·ÁÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹Ý¸é ¿ì¸®³ª¶ó¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î Áßµ¿»ê ¿øÀ¯ ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ôÀº ÀÏº»Àº ÀÌ¹Ì ¼¼ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¹Î°£¡¤Á¤ºÎ ºñÃàÀ¯¸¦ ¹æÃâÇß´Ù. Áö³ 3¿ù¿¡ ¹Î°£ ºñÃàÀ¯ 15ÀÏºÐ°ú Á¤ºÎ ºñÃàÀ¯ 30ÀÏºÐÀ» ½ÃÀå¿¡ Ç®¾ú°í, ÀÌ´Þ ÃÊ¿¡µµ 2Â÷ Á¤ºÎ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâÀ» ½ÃÇàÇß´Ù.
ÀÏº»Àº ¿øÀ¯ ¼öÀÔ·®ÀÇ ¾à 90%¸¦ È£¸£¹«Áî ÇØÇùÀ» ÅëÇØ µé¿©¿Â´Ù. ÀüÃ¼ ¿øÀ¯ ¼öÀÔ·®ÀÇ 70%°¡ Áßµ¿»êÀÌ°í ÀÌ Áß 95%°¡ È£¸£¹«Áî ÇØÇùÀ» Åë°úÇÏ´Â ÇÑ±¹°ú À¯»çÇÏ´Ù. Áßµ¿ ÀüÀï ÀÌÀü ¾ç±¹ÀÇ Àü·« ºñÃàÀ¯ º¸À¯ ±Ô¸ð´Â ÇÑ±¹ÀÌ ¾à 210ÀÏºÐ, ÀÏº»ÀÌ ¾à 254ÀÏºÐÀÌ¾ú´Ù.
±¹³» ¿øÀ¯ ¼ö±Þ ¿©°Ç¿¡ Å« Â÷ÁúÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡µµ ¹Ý¿µµÆ´Ù. »ê¾÷ºÎ¿¡ µû¸£¸é ´ÙÀ½ ´Þ±îÁö ±¹³» Á¤À¯»çµéÀÌ È®º¸ÇÑ ´ëÃ¼ ¿øÀ¯´Â Æò³â ´ëºñ 85% ¼öÁØÀÌ´Ù. ´ëÃ¼ Ç×·Î¸¦ ÅëÇØ µé¿©¿À´Â »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ»ê ¿øÀ¯¸¦ ºñ·ÔÇØ ¹Ì±¹ ¾ÆÇÁ¸®Ä« µî¿¡¼ È®º¸ÇÑ ¿øÀ¯¸¦ Á¤ºÎ°¡ ºñÃàÇÑ Áßµ¿»ê ¿øÀ¯·Î ¹Ù²Ù´Â ½º¿ÍÇÁ Á¤Ã¥µµ ½ÃÇà ÁßÀÌ´Ù. Á¤À¯»çµéÀÇ ¿øÀ¯ ¹× ¼®À¯Á¦Ç° Àç°íµµ ¾à 32ÀÏ°£ ¼Òºñ ºÐ·®ÀÎ 9000¸¸ ¹è·²¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¾ç ½ÇÀåÀº ¡°Á¤ºÎ ºñÃàÀ¯¸¦ Ç®¾îµµ ±¹³» Á¤À¯»çµéÀÌ ÀÌ¸¦ ¹ÞÀ» À¯ÀÎÀÌ ¾ø´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ºÎ´Â ¹Î°£ ºñÃà ÀÇ¹« ±â°£À» 40ÀÏ¿¡¼ 20ÀÏ·Î ÁÙÀÌ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î IEA¿ÍÀÇ ºñÃàÀ¯ ¹æÃâ ÀÇ¹«¸¦ ÀÌÇàÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ IEA¿¡ Åëº¸ÇÏ´Â ¹æÃâ ¹°·®Àº 1200¸¸ ¹è·²·Î ´çÃÊ ¾à¼ÓÇÑ ¹°·®ÀÇ Àý¹Ý ¼öÁØÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ÀÏº»µµ ¹Î°£ ºñÃàÀ¯ 15ÀÏ Ä¡ ¹æÃâ ÀýÂ÷¸¦ ÀÚ±¹ Á¤À¯»çÀÇ ºñÃà ÀÏ¼ö¸¦ ÁÙÀÌ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇß´Ù. »ê¾÷ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹°¡º°·Î ¹æÃâ ¹æ½Ä, ¹°·®Àº ½ÅÃàÀûÀ¸·Î °áÁ¤ÇÏ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ´Ù¸£°Ô ÇÑ´Ù°í ÇØ¼ Æ¯º°È÷ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
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