노동부, 철거 시공사 대표 중처법 위반 입건

경찰도 안전관리 책임자 4명 입건

‘선거 개입’ 주장엔 “동의 못한다”

지난달 26일 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 사고 현장 모습. 연합뉴스

고용노동부는 6명의 사상자가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 철거 공사의 시공사 대표 A씨를 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건했다고 1일 밝혔다. 이와 함께 경찰은 시공사의 현장소장급 직원을 비롯한 안전관리 책임자 4명을 업무상 과실치사 혐의로 입건해 수사 중이다. 노동부는 사고로 숨진 현장소장 B씨도 산업안전보건법 위반 혐의로 입건했지만 ‘공소권 없음’으로 종결될 전망이다.



경찰 전담수사팀과 노동부 특별사법경찰관은 시공사 관계자들이 안전관리 의무를 이행하지 않았는지 등을 들여다볼 방침이다. 경찰은 공사 발주처인 서울시 도시기반시설본부에도 사고 관련 책임을 물을 수 있는지 조사 중이다. 수사팀은 조만간 공사 관계자들을 소환조사할 것으로 보인다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례브리핑에서 “현장 감식과 압수수색을 통해 확보한 자료를 정밀 분석하고 있다”고 말했다.



지난 29일 압수수색 대상에 서울시 도시기반시설본부가 포함된 것을 두고 야권에서 ‘선거 개입’ 아니냐는 주장이 제기된 데 대해 경찰은 “동의할 수 없다”고 반박했다. 박 청장은 “최대한 이른 시간 내 압수수색으로 자료를 확보하는 게 수사 성패를 가름하는 중요 요소”라며 “다른 고려 없이 순수하게 수사적 측면에서 압수수색을 했다”고 설명했다.



조민아 기자, 세종=황민혁 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고용노동부는 6명의 사상자가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 철거 공사의 시공사 대표 A씨를 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건했다고 1일 밝혔다. 이와 함께 경찰은 시공사의 현장소장급 직원을 비롯한 안전관리 책임자 4명을 업무상 과실치사 혐의로 입건해 수사 중이다. 노동부는 사고로 숨진 현장소장 B씨도 산업안전보건법 위반 혐의로 입건했지만 ‘공소권 없음’으로 종결될 전망이다.경찰 전담수사팀과 노동부 특별사법경찰관은 시공사 관계자들이 안전관리 의무를 이행하지 않았는지 등을 들여다볼 방침이다. 경찰은 공사 발주처인 서울시 도시기반시설본부에도 사고 관련 책임을 물을 수 있는지 조사 중이다. 수사팀은 조만간 공사 관계자들을 소환조사할 것으로 보인다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례브리핑에서 “현장 감식과 압수수색을 통해 확보한 자료를 정밀 분석하고 있다”고 말했다.지난 29일 압수수색 대상에 서울시 도시기반시설본부가 포함된 것을 두고 야권에서 ‘선거 개입’ 아니냐는 주장이 제기된 데 대해 경찰은 “동의할 수 없다”고 반박했다. 박 청장은 “최대한 이른 시간 내 압수수색으로 자료를 확보하는 게 수사 성패를 가름하는 중요 요소”라며 “다른 고려 없이 순수하게 수사적 측면에서 압수수색을 했다”고 설명했다.조민아 기자, 세종=황민혁 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지