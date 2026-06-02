조유민 ‘눈물의 부상’… ‘비장의 카드’ 조위제
[And 스포츠] 월드컵 코앞 홍명보호 부상 악재
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막을 열흘 앞두고 홍명보호에 부상 악재가 닥쳤다.
대한축구협회는 월드컵 최종 명단 제출 기한인 1일(한국시간) 센터백 조유민(샤르자)이 부상으로 소집 해제된다고 밝혔다. 조유민은 전날 트리니다드토바고와의 평가전에서 오른쪽 발목을 삐끗했다. 검진 결과 오른 발바닥의 발꿈치 족저근막이 부분 파열된 것으로 확인됐다. 전치 8주 진단을 받은 그는 귀국해 치료와 재활에 나설 예정이다.
홍명보호로선 손실이 크다. 2022 카타르월드컵 멤버인 조유민은 홍 감독 체제에서도 꾸준히 신뢰를 받아 왔다. 이번 대회 아시아 최종 예선에서는 7경기 연속 풀타임을 뛰며 한국의 11회 연속 본선 진출에 힘을 보탰다.
그의 빈자리는 2001년생 조위제(전북)가 메운다. 조위제는 이번 대회 훈련 파트너로 미국 유타주 솔트레이크시티 사전 캠프에 동행했다. 대표팀이 오는 5일 멕시코 과달라하라 베이스캠프에 입성하면 귀국할 예정이었다. 하지만 조유민의 낙마로 정식 등번호를 받고 월드컵 여정을 함께하게 됐다.
지난해까지 K리그2에서 뛰었던 조위제는 올 시즌 K리그1 전북현대 유니폼을 입고 활약하고 있다. A대표팀 경험은 없지만 키 189㎝의 좋은 신체 조건과 빠른 스피드, 뒷공간 수비 능력이 강점으로 꼽힌다. 세트피스 득점력까지 갖춰 ‘골 넣는 수비수’로도 불린다. 특히 장신 선수들이 즐비한 체코를 상대로 좋은 활약을 보일 것이란 기대가 크다.
대표팀은 또 다른 훈련 파트너 강상윤(전북)도 본선까지 함께하기로 했다. 애초 훈련 파트너 중에선 골키퍼 윤기욱(서울)만 대회 일정이 끝날 때까지 남을 예정이었다. 대한축구협회 관계자는 “월드컵 기간 대표팀과 동행하는 게 선수의 성장과 대표팀의 대회 준비 모두에 도움이 될 것으로 판단했다”고 설명했다.
전날 평가전에서 조유민과 함께 부상 우려로 교체됐던 배준호(스토크시티)는 다행히 큰 문제가 없는 것으로 확인됐다.
한편 한국의 조별리그 상대국들도 최종 전력 구성을 마쳤다. 체코는 이날 코소보와의 평가전에서 2대 1로 승리한 뒤 26명의 최종 명단을 확정했다. 파트리크 시크(레버쿠젠), 파벨 슐츠(리옹) 등 유럽 빅리거들이 대거 포함됐고, 슬라비아 프라하 소속이 10명이나 돼 끈끈한 조직력이 예상된다.
멕시코 역시 자국 리그 선수가 12명에 달한다. 한국과 조별리그 2차전을 치르는 아크론 스타디움을 홈으로 쓰는 CD 과달라하라 소속 선수만 5명이다. 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아(AEL 리마솔)는 사상 처음으로 월드컵 6회 연속 출전 기록을 쓰게 됐다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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