“F-35 교란법 제미나이로 연구”… 美 AI로 무장한 이란
FT “이란, AI 활용 사이버전 속도”
이스라엘 국민 상대 피싱 메시지도
이란이 오픈AI의 챗GPT와 구글의 제미나이 같은 미국 생성형 인공지능(AI)을 활용한 사이버전에 속도를 내고 있다는 분석이 나왔다.
파이낸셜타임스(FT)는 31일(현지시간) “이란이 서방국 AI로 악성코드를 개발하거나 완벽한 수준의 히브리어·아랍어 피싱 메시지를 생성해 전례 없는 규모와 속도로 사이버전을 벌이고 있다”고 전했다. 한 대기업의 사이버 보안 전문가는 FT에 “그들(이란)이 AI를 활용하는 징후는 전방위에서 나타나고 있다. AI는 그들의 능력 향상에 도움이 됐다”고 평가했다.
전쟁 전부터 사이버 범죄로 악명을 떨친 이란 해커들은 이미 수년 전부터 AI를 활용했으며 2022년 챗GPT 상용화 이후 연달아 출시된 대규모언어모델(LLM)을 연구하며 역량을 강화한 것으로 관측된다. 이들은 AI로 미국·이스라엘의 공격을 교란할 수 있는 허위 표적을 생성하거나 이란 정보기관에 협력하도록 유도하는 피싱 메시지·이메일을 이스라엘 국민에게 발송하고 있다.
실제로 구글은 지난 2월 개전 직전 이란 정부의 지원을 받는 해커단체 ‘APT42’가 사이버전 목적으로 제미나이를 사용한 정황을 포착했다. 이 단체가 미군 F-35 전투기의 전파를 교란하는 방법을 제미나이로 연구했다고 FT 는 설명했다. 이란 해커들은 개전 이후 아랍에미리트(UAE)에 매일 50만건의 사이버 공격도 가하고 있다.
이란은 무기에도 AI를 탑재했다고 주장한다. 이란 이슬람혁명수비대는 AI를 활용한 유도·항법 및 전자전 회피 체계를 갖춘 순항미사일을 보유했다고 밝혔는데, 프랑스 파리정치대학의 이란 전문가 니콜 그라예프스키는 “이란이 중동 전역을 공격할 때 기초적 수준의 AI를 활용했을 가능성이 있다”며 “개전 초기 특정 표적을 반복적으로 공격한 점이 그 가능성을 시사한다”고 말했다.
이란이 미국·이스라엘의 공습을 받은 지하 미사일 기지 상당수를 복구했다는 분석도 나왔다. CNN은 위성사진을 대조해 “이란의 지하 미사일 기지 터널 입구 69개 중 50개가 재개방된 것으로 확인됐다”고 전날 보도했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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