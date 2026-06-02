서울 광나루역 한강변에 ‘목조 국제경기장’ 건립 추진

2028년 4월 착공, 2031년 8월 준공

태권도 등 경기장에 복합시설도

서울시, 시설설계 공모 당선작 발표



장기간 방치된 서울 광진구 광장동 한강변 체육시설부지에 4000석 규모의 국내 최초 목구조 다목적 국제경기장(조감도)이 들어선다.



서울시는 1일 ‘광장동 복합체육시설 건립사업’ 설계공모에 출품된 28개 작품 가운데 가와종합건축사무소와 건축사사무소 이색, 디디건축사사무소가 공동 응모한 작품을 최종 당선작으로 선정했다고 밝혔다. 광진구 광장동 복합체육시설 건립사업은 광장동 체육시설부지 5만916㎡에 태권도, 유도, 레슬링 등 투기 종목 국제대회 개최가 가능한 전문체육시설과 공영주차장, 생활체육·문화시설을 함께 조성하는 대규모 복합 개발사업이다.



해당 부지는 1978년 도시계획시설(운동장)로 지정됐으나 그동안 개발이 제대로 이뤄지지 않았다. 시는 2020년 체육시설부지 개발 추진 계획을 수립한 뒤 타당성 조사 등 관련 행정 절차를 밟았고, 지난해 7월 중앙투자심사 문턱을 넘으면서 사업 추진에 속도를 내게 됐다. 총 사업비는 1999억원으로 2028년 4월 착공, 2031년 8월 준공이 목표다.



당선작에서 가장 눈길을 끈 부분은 국내 대규모 공공건축물에는 보기 드문 ‘하이브리드 목구조’가 적용됐다는 점이다. 국내 대형 체육시설은 철근콘크리트와 철골 중심으로 계획되는 것이 일반적이다. 하지만 당선작은 원형 경기장을 중심으로 목재와 다른 구조재를 결합한 하이브리드 구조를 적용해 조형미와 실현 가능성을 동시에 확보했다는 평가를 받았다. 서울 진입 관문이자 한강변에 위치한 입지 특성을 살려 새로운 도시 랜드마크 역할을 할 수 있도록 설계됐다는 게 심사위원회 평가다.



탄소 저감 등 미래지향적 가치도 높게 평가를 받았다. 목재는 열전도율이 낮아 단열 성능이 콘크리트의 7배, 철의 176배, 일반 단열재의 1.5배 이상이다. 목조 건축에 단열재를 함께 적용하면 일반 주택 대비 냉·난방비를 30%가량 절감하는 효과를 낸다. 탄소를 저장하는 성질도 있어 온실가스 저감 효과도 우수하다. 선수와 관람객 동선을 효율적으로 분리하면서 평상시에는 주민들이 생활체육과 문화 활동을 즐길 수 있도록 공간을 유연하게 구성한 점도 높은 점수를 받았다.







황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 211 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 장기간 방치된 서울 광진구 광장동 한강변 체육시설부지에 4000석 규모의 국내 최초 목구조 다목적 국제경기장()이 들어선다.서울시는 1일 ‘광장동 복합체육시설 건립사업’ 설계공모에 출품된 28개 작품 가운데 가와종합건축사무소와 건축사사무소 이색, 디디건축사사무소가 공동 응모한 작품을 최종 당선작으로 선정했다고 밝혔다. 광진구 광장동 복합체육시설 건립사업은 광장동 체육시설부지 5만916㎡에 태권도, 유도, 레슬링 등 투기 종목 국제대회 개최가 가능한 전문체육시설과 공영주차장, 생활체육·문화시설을 함께 조성하는 대규모 복합 개발사업이다.해당 부지는 1978년 도시계획시설(운동장)로 지정됐으나 그동안 개발이 제대로 이뤄지지 않았다. 시는 2020년 체육시설부지 개발 추진 계획을 수립한 뒤 타당성 조사 등 관련 행정 절차를 밟았고, 지난해 7월 중앙투자심사 문턱을 넘으면서 사업 추진에 속도를 내게 됐다. 총 사업비는 1999억원으로 2028년 4월 착공, 2031년 8월 준공이 목표다.당선작에서 가장 눈길을 끈 부분은 국내 대규모 공공건축물에는 보기 드문 ‘하이브리드 목구조’가 적용됐다는 점이다. 국내 대형 체육시설은 철근콘크리트와 철골 중심으로 계획되는 것이 일반적이다. 하지만 당선작은 원형 경기장을 중심으로 목재와 다른 구조재를 결합한 하이브리드 구조를 적용해 조형미와 실현 가능성을 동시에 확보했다는 평가를 받았다. 서울 진입 관문이자 한강변에 위치한 입지 특성을 살려 새로운 도시 랜드마크 역할을 할 수 있도록 설계됐다는 게 심사위원회 평가다.탄소 저감 등 미래지향적 가치도 높게 평가를 받았다. 목재는 열전도율이 낮아 단열 성능이 콘크리트의 7배, 철의 176배, 일반 단열재의 1.5배 이상이다. 목조 건축에 단열재를 함께 적용하면 일반 주택 대비 냉·난방비를 30%가량 절감하는 효과를 낸다. 탄소를 저장하는 성질도 있어 온실가스 저감 효과도 우수하다. 선수와 관람객 동선을 효율적으로 분리하면서 평상시에는 주민들이 생활체육과 문화 활동을 즐길 수 있도록 공간을 유연하게 구성한 점도 높은 점수를 받았다.시는 이번 사업을 통해 광진구민체육센터와 시립광진청소년센터, YES24라이브홀 등 부지 내 시설을 유기적으로 연결하고 지상부에는 대규모 녹지와 개방형 공공공간을 조성할 계획이다. 광나루역 일대의 주차 수요를 고려해 공영주차장도 함께 만들어 주차난 해소에도 기여할 방침이다.황인호 기자 inhovator@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지