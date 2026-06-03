나날이 확장하는 메이플스토리 IP
온오프라인서 두각 제2 전성기
1Q 매출 42% 늘어나 분기 최고
23세를 훌쩍 넘겼지만 여전히 정정하다. 2003년 4월 출시한 넥슨의 간판 타이틀 ‘메이플스토리’ 이야기다.
넥슨은 최근 메이플스토리의 탄탄한 실적을 바탕으로 게임 서비스를 넘어선 거대한 지식재산권(IP) 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 게임의 틀을 넘어서 ‘일상에서 함께하는’ 브랜드로 확장하려는 넥슨의 사업 방향성이 엿보인다.
장수 게임임에도 메이플스토리의 매출 지표는 굳건한 고공행진을 이어가고 있다. 지난달 14일 공시에 따르면 지난 1분기 메이플스토리 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 42% 상승했다. 지난해 출시한 ‘메이플 키우기’가 북미와 유럽, 동남아 지역에서 신규 이용자를 대거 유치하며 기대 이상의 성과를 냈다. 대만 지역에서도 ‘메이플스토리 월드’가 춘절 업데이트 효과로 79% 성장했다. 이러한 호실적에 힘입어 넥슨은 단일 분기 신기록인 5426억원의 영업이익을 달성했다.
넥슨은 메이플스토리 IP를 유저가 주도적으로 이끌어가는 창작 생태계로 발전시키기 위해 다각도의 노력을 기울이고 있다. 그 일환으로 최근 총상금 18억원 규모의 글로벌 개발 콘테스트를 공지하고 글로벌 유저들의 자발적인 2차 창작을 독려하고 나섰다. 이번 공모전을 기점으로 플랫폼 내에 인공지능(AI) 툴킷 기능을 새롭게 도입해, 복잡한 코딩 지식이 없는 초보자도 손쉽게 자신만의 월드를 제작할 수 있도록 기술적 진입 장벽을 대폭 낮췄다.
이와 더불어 오프라인 거점을 지속해서 확보하며 대중적인 브랜드로의 확장을 적극 도모하고 있다. 지난 4월 서울 롯데월드 어드벤처 내부에 약 1900㎡(600평) 규모로 개장한 상설 테마존 ‘메이플 아일랜드’는 게임 속 친숙한 마을과 캐릭터를 다채로운 어트랙션으로 구현해 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 아울러 오는 21일까지 잠실 롯데월드타워 일대에서는 대규모 오프라인 이벤트 ‘메이플 어택! 위드 롯데’가 열린다. 석촌호수에 띄운 대형 아트벌룬을 비롯해 잔디광장 특별 전시와 팝업스토어 등을 마련한 축제의 장이다.
앞서 지난해 하반기 서울 강남역 핵심 상권에 177석 규모로 문을 연 상설 테마 PC방 ‘메이플 아지트’는 전용 굿즈 스토어와 테마 식음료존을 유기적으로 결합해 유저들의 오프라인 소통 거점으로 안착했다. 오는 13일 열리는 메이플스토리 여름 쇼케이스에서는 다채로운 미디어믹스 전략을 공개한다. BTS 진과의 특별 협업 프로젝트를 비롯해 극장판 애니메이션 개봉 소식 등 메이플스토리 IP를 활용한 폭넓은 엔터테인먼트 콘텐츠를 발표할 예정이다.
최신 기술을 접목한 멀티버스 구축과 미디어믹스 확장 행보도 눈에 띈다. 차세대 기술 기반의 블록체인 생태계인 ‘메이플스토리 유니버스’는 최근 서비스 1주년을 맞아 한층 고도화된 2.0 버전을 공개했다. 누적 가입 계정 380만개를 훌쩍 넘긴 이 프로젝트는 AI 기반 창작 도구와 블록체인 정산 시스템을 결합해 게임사와 콘텐츠 제작자, 이용자가 긴밀하게 연결되는 자생적 환경을 조성했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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