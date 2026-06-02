SK하이닉스 청주공장서 화재… 3600명 대피
6층 가스룸서 불, 불소 일부 누출
만일의 사태 대비, 전 직원 이동
SK하이닉스 청주 공장에서 화재로 가스가 누출되는 사고가 발생했다. 현장 근무자 11명이 병원으로 이송되고 전 직원이 대피했다.
화재는 1일 오전 10시32분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 발생했다. 곧바로 스프링클러가 작동돼 불은 진화됐다. 하지만 반도체 공정에 사용되는 불소 일부(5ppm)가 가스룸에 새어 나와 현장 근무자 11명 중 5명이 눈 따가움 증세를 호소했다.
SK하이닉스 측은 가스 누출 직후 혹시 모를 상황에 대비해 M15 공장과 M15X 공장 내 전 직원 3600명을 대피시켰다. 이와 함께 특이 증세를 보이지 않는 근무자를 포함해 누출 가스 영향권에 있던 근무자 전원을 사내 부설 병원으로 이송해 예방적 차원에서 검진을 진행했다. 대부분 별다른 이상은 없는 것으로 파악됐다. 소방당국은 장비 25대, 인력 71명을 투입해 현장 조사를 진행했다.
SK하이닉스 측은 현장 확인 결과 화재로 인해 가스 배관에서 문제가 발생한 것으로 추정한다고 설명했다. 또 불소가 소량 검출됐으나 기준치 이하 농도였다고 밝혔다. SK하이닉스 관계자는 “환경정화 장비를 가동해 방재 작업을 진행하고, 공기질 측정 등 안전점검이 완료되면 직원들을 복귀시킬 예정”이라며 “장비 가동에 문제가 없어 생산 차질은 없다”고 말했다.
SK하이닉스 청주 공장은 메모리 반도체인 D램과 낸드플래시를 생산하는 주요 거점이다. 사고가 발생한 가스룸은 반도체 제조 공정에 필요한 수십가지 특수 가스를 보관, 공급, 제어하는 역할을 하는 시설이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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