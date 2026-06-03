[이도경의 에듀 서치] 교육감 직선제는 실패한 ‘교육자치 실험’… 수술대 올려야

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한국의 직선제 선진국서도 드물어

정치색 짙은 선거전은 진흙탕 얼룩

직선 교육감 단기 성과와 '표' 의식

학교 자율성· 학생 중심 행정 뒷전

선거 부작용 줄일 보완책 논의할 때

