[이도경의 에듀 서치] 교육감 직선제는 실패한 ‘교육자치 실험’… 수술대 올려야

한국의 직선제 선진국서도 드물어
정치색 짙은 선거전은 진흙탕 얼룩
직선 교육감 단기 성과와 '표' 의식
학교 자율성· 학생 중심 행정 뒷전
선거 부작용 줄일 보완책 논의할 때
정치색 짙은 선거전은 진흙탕 얼룩
직선 교육감 단기 성과와 '표' 의식
학교 자율성· 학생 중심 행정 뒷전
선거 부작용 줄일 보완책 논의할 때
3일 밤이면 앞으로 4년간 지역 교육을 이끌 교육감들의 윤곽이 나옵니다. 미래 세대의 앞날을 좌우할 수 있는 중요한 인물들이지만 선출 과정은 이번에도 진흙탕이었습니다. 음주운전과 뇌물, 폭력 같은 범죄 전력이 있거나 사법리스크 때문에 당선돼도 재선거 위험이 있는 인사들의 ‘면죄부용’ 출마가 이어졌습니다. 정책 경쟁 대신 이목을 끌기 위한 ‘현금 살포성’ 공약 경쟁도 여전했습니다.
단일화 경선에선 ‘합의를 지키라’는 승자와 ‘부정 의혹이 있는데 어찌 승복하는가’란 패자가 원색적 비난을 주고받다 고소·고발로 이어지기도 했습니다. 교육감 직선제가 거듭될수록 문제가 개선되기는커녕 학생들 보기에 낯 뜨거운 장면들은 오히려 늘어나고 있습니다. 교육계에선 반장 선거보다 못한 선거로 교육감을 뽑는다는 자조가 넘쳐납니다.
현행 교육감 직선제는 2007년 부산교육감 선거를 시작으로 2010년에 전면 도입됐습니다. 교육의 정치적 중립성과 자주성 보장을 통한 교육 자치 실현이 목적이었습니다. 정치적 중립은 지켜지고 있을까요.
교육감 캠프들은 노골적으로 정치권에 기댄 선거 운동을 벌였습니다. 여당 쪽은 파란색, 야당 쪽은 붉은색 계통을 후보의 상징색으로 활용합니다. 세종시에선 ‘더불어민주당 국회의원 전략공천을 받았던 후보’란 현수막을 건 후보와 현직 교육부 장관을 개소식에 불러 논란을 일으킨 후보가 ‘진짜 파란색’ 경쟁을 벌였습니다.
교육 자치는 역행하는 모습입니다. 한국교육개발원(KEDI)이 지난 4월 발표한 ‘학교장은 얼마나 권한을 가지는가:경제협력개발기구(OECD) 데이터를 중심으로’ 보고서에 드러납니다. 보고서는 OECD 국제학업성취도평가(PISA)의 교장 설문자료를 토대로 한국 학교의 권한 수준을 OECD 국가와 비교했습니다.
한국 학교의 권한은 2009년 7.44점에서 2022년 5.65점으로 하락했습니다. OECD 38개국 중 29위로 하위권입니다. 교육청 권한은 같은 기간 3.73점에서 4.49점으로 올라 OECD 3위였습니다. 정부 권한은 0.73점에서 1.86점으로 상승해 OECD 20위였습니다. 한국은 인사·예산권을 교육감이 틀어쥐고 학교는 교육과정 운영 정도만 제한적으로 허용하는 구조였습니다. 인사·예산권이 뒷받침되지 않는 교육과정의 자율성은 큰 의미가 없습니다. 연구진은 “교육부 권한이 교육청으로 이양되는 과정에서 권한이 단위 학교까지 내려가지 못하고 교육청 단계에서 집중·비대해졌다”고 분석했습니다.
교육 자치는 교육청 자치만을 의미하지 않습니다. 학교 자치, 궁극적으로는 교사와 학생이 만들어가는 교실 자치가 지향점이라고 할 수 있습니다. 교육청은 이를 실현하기 위해 지원하는 역할인 것이죠. 하지만 학교의 권한이 축소되는 시기와 교육감 직선제 도입 시기가 맞물립니다. 교육 자치에 대한 부정적 인식은 KEDI가 19~74세 국민 4000명을 대상으로 지난해 진행한 여론조사에서도 볼 수 있습니다. ‘지방교육자치가 지역 특성에 맞는 교육을 실현하는가’란 질문에 13.1%가 ‘전혀 그렇지 않다’, 33.2%는 ‘그렇지 않다’고 답했습니다. ‘매우 그렇다’는 1%, ‘그렇다’는 9.3%였습니다.
교육감은 4년마다 선거를 치릅니다. 선거 때 내놓을 가시적인 성과가 필요합니다. 학교들의 개성을 존중하기보다는 공약이나 자신의 브랜드 정책을 밀어붙이는 경향이 강하게 나타나는 이유입니다. ‘모든 학교에서 이런 정책이 실행됐다’는 홍보를 해야 하니 획일성도 피하기 어렵습니다.
게다가 직선 교육감은 외부 민원에 취약합니다. 특히 단일화 기구에 참여하는 단체들의 입김에서 자유롭지 못합니다. 과거와 달리 학교 구성원은 다양해졌습니다. 교사뿐 아니라 각종 공무직원이 일하고 있습니다. 교사들은 교원 단체, 공무직은 공무직 노동조합 등에 가입하거나 연대하고 있습니다. 교육감 직선제에는 이들 단체가 강한 영향력을 발휘합니다. 일반 대중의 관심이 떨어지니 이들의 조직표는 강력합니다. 교육감은 이들 눈치를 살펴야 하고, 학교 관리자들은 인사권자인 교육감의 눈치를 살핍니다. 한 지역 부교육감은 “학교에서 업무를 나누거나 구성원 사이에 이해관계가 엇갈릴 때 학교 관리자들이 책임 있게 결정하기 어렵다”고 말했습니다.
학생을 중심에 두는 행정을 기대하기 어려운 구조입니다. 소규모 학교 정책을 예로 들 수 있습니다. 지난해 기준 교직원이 학생보다 많아진 학교는 전국적으로 392곳입니다. 2021년 172곳에서 4년 새 128% 증가했죠. 이런 ‘한계 학교’에선 아이들이 사회성을 기르기도, 제대로 된 수업을 받기도 힘듭니다. 교육감들도 학생들의 피해를 알지만 손대기 싫어합니다. 선거에 불리하게 작용할 것이란 두려움 때문입니다. 학교 통폐합 같은 정공법 대신 초등학교는 ‘학교가 작아 낭만이 있다’는 식으로 뭉개고, 중·고교는 교사를 이 학교 저 학교로 돌리는 땜질 처방으로 일관하는 이유입니다.
현행 교육감 직선제가 금과옥조는 아닙니다. 미국(주지사·시장 임명제가 더 많음), 독일, 프랑스, 일본 같은 민주 국가들이 채택한 제도가 아니니 민주화를 상징하지도 않습니다. 단지 직선제라는 어감이 좋을 뿐이죠. 한국처럼 광역 단위에서 직선으로 교육 수장을 뽑는 사례는 찾기 어렵습니다. 한국만의 독특한 제도라고 할 수 있습니다. 교육 자치를 위한 ‘실험’ 중 하나였을 뿐입니다.
선거 부작용을 줄일 시·도지사 러닝메이트나 임명제, 공동 등록제 같은 다양한 보완책을 논의할 때입니다. 지난 16년의 실험으로 족합니다. 교육감 선거는 끝나지만 선거제 개편 논의는 시작해야 합니다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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