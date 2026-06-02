천장 무너진 부산 백화점… “복구작업 진행”
안전점검 결과 토대 영업 재개 결정
냉각수 누수 추정… 150여명 대피
천장 마감재가 떨어지는 사고가 발생한 부산 롯데백화점 센텀시티점이 복구 작업과 안전 점검에 나섰다. 백화점 측은 외부 전문 기관과 함께 안전성을 확인하고 이번 사고를 계기로 시설 전반에 대한 점검도 강화하기로 했다.
1일 롯데백화점에 따르면 지난 31일 오후 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 냉각수 배관 누수로 천장 마감재 일부가 떨어지는 사고가 발생했다.
사고 당시 매장에 있던 고객과 직원 150여명이 긴급 대피했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다. 소방당국은 소방대원과 경찰 등 40여명을 투입해 현장 안전조치를 했다. 현장에서는 천장 마감재와 일부 설비가 떨어졌으며 누수로 인해 천장이 아래로 처진 모습도 확인됐다. 소방당국은 애초 영향을 받은 구간을 가로·세로 각각 약 5ｍ 규모로 파악했으나 백화점 측은 실제 피해 구간은 약 3ｍ, 4ｍ 크기라고 설명했다.
백화점 측은 천장 내부 냉각수 파이프에서 누수가 발생하면서 천장 마감재 일부가 떨어진 것으로 보고 있다. 현재 사고 구간에 대한 복구 작업과 함께 외부 전문 기관과 협의해 안전 점검을 진행 중이다.
롯데백화점은 사고 직후인 지난 31일 오후 4시15분 영업을 중단했다. 백화점 측은 “정상 영업 여부는 복구와 안전 점검이 완료된 뒤 다시 안내할 예정”이라고 밝혔다. 해운대구는 소방·경찰 등 관계기관과 합동 점검을 시행한 뒤 안전 점검이 완료될 때까지 영업 중지를 요청했다. 또 사고 구간에 대한 보수·보강계획서와 다른 시설에 대한 안전성 검토 의견서를 제출하도록 했다. 보수·보강 공사가 시작되면 부분 영업 여부도 검토할 계획이다.
롯데백화점은 이번 사고를 계기로 시설 전반에 대한 점검도 강화하기로 했다. 영업 재개 시점은 아직 결정되지 않았다. 백화점 관계자는 “고객들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 내부 설비와 시설 상태를 전반적으로 점검하는 계기로 삼겠다”며 “해운대구와 외부 전문기관의 안전 점검 결과를 토대로 협의한 뒤 재개 여부를 결정할 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사