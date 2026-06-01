해군, 亞 최초 연합부대 지휘봉… 전작권 지휘능력 입증 기대
2026 RIMPAC 이달말 하와이서 개최
31개국 참여 세계 최대 해상훈련
정조대왕함 앞세워 장병 700명 임무
이지스구축함 정조대왕함을 앞세운 한국 해군 ‘림팩’(RIMPAC·환태평양 훈련) 훈련부대가 1일 해군 제주기지에서 출항했다. 한국은 올해 림팩에서 아시아 국가 최초로 연합해군기동부대를 지휘하는 연합해군구성군사령관(CFMCC) 임무를 수행한다. 이번 림팩은 전시작전통제권(전작권) 전환을 추진 중인 우리 군의 연합 작전 지휘능력을 국제무대에서 검증받는 계기가 될 전망이다.
해군은 이달 말 미국 하와이 일대에서 열리는 림팩에 참여하는 훈련부대가 이날 해군 제주기지에서 출항했다고 밝혔다. 훈련부대는 해군·해병대 장병 700여명과 함께 정조대왕함(8200t급), 잠수함 도산안창호함(3000t급), 상륙함 천자봉함(4900t급), 호위함 대전함(3100t급), P-8A 해상초계기, AW-159 해상작전헬기, 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV) 6대로 구성됐다. 정조대왕함은 곧장 하와이로 향했고, 천자봉함은 제주 동남방에서 일본 해상자위대와 한·일 수색구조훈련(SAREX)을 진행한 뒤 합류할 예정이다. 도산안창호함과 대전함은 캐나다에서 한국·캐나다 연합훈련을 끝내고 하와이로 이동한다.
올해 30회째를 맞은 림팩은 미국이 주관해 격년으로 실시하는 세계 최대 규모의 다국적 해상훈련이다. 올해는 한국과 미국·일본·캐나다·호주 등 31개국이 참여하며 함정 40여척과 항공기 140여대, 병력 2만5000여명이 투입된다.
미국은 1971년 훈련 시작 이후 처음으로 한국에 CFMCC 임무를 부여했다. CFMCC는 연합 해군전력의 작전 계획을 수립하고 참가국 함정과 항공전력을 통합 지휘하는 핵심 직위다. 미국이 자국과 동맹국 전력이 참가하는 다국적 해군부대의 지휘를 맡길 만큼 한국 해군의 작전 기획능력을 높게 평가하고 있다는 의미로 해석된다. 한국 해군은 1990년 처음 림팩에 참가한 이후 꾸준히 역할을 확대해 왔다. 2024년 직전 훈련에서는 연합해군구성군 부사령관 임무를 수행하며 경험을 축적했다. 훈련부대를 지휘하는 김인호(소장) 해군 기동함대사령관은 “사령관 임무를 맡게 된 건 훈련 참가국 위치에서 지휘국으로 도약했다는 것”이라고 소감을 밝혔다.
군 당국은 이번 림팩이 향후 전작권 전환 논의 과정에서 한국군의 연합작전 지휘 역량을 국제적으로 입증할 수 있는 중요한 사례가 될 것으로 보고 있다. 해군 관계자는 “전작권 전환을 추진 중인 우리 군이 연합해양작전 기획능력을 한층 강화할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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