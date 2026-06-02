“우리 딸은 이채원”… 피살 여고생 이름 공개한 유족
광주 여고생 살인 피의자 엄벌 촉구
“부당 감형은 두 번째 살인” 호소도
한밤중 일면식 없는 괴한이 휘두른 흉기에 숨진 여고생의 유가족이 딸의 이름과 초상화(사진)를 공개하며 가해자 엄벌을 눈물로 호소했다.
고 이채원(17)양의 부모는 1일 이양의 초상화와 함께 딸의 이름을 공개하며 피의자 장윤기(23)에 대한 엄벌을 촉구했다. 이양의 부모는 “채원이의 억울함을 풀고 같은 피해자가 다시는 나오지 않기를 바라는 마음으로 입장을 낸다”며 엄벌 탄원 운동에 동참해달라고 말했다.
이들은 “사춘기도 없을 정도로 정말 착한 아이였다”며 “단 한 번도 엄마 아빠한테 화낸 적도 없었다”고 털어놨다. 이어 “채원이는 마지막 순간까지 눈도 감지 못한 채 있었다. 부모로서 아무것도 해주지 못했다는 생각에 지금도 잠을 이루지 못하고 있다”면서 눈물을 떨궜다.
유족은 피의자 장윤기에 대해 “추호의 동정도 받을 자격이 없는 범죄자”라며 “사법부가 엄중한 처벌을 통해 정의가 살아있음을 보여주길 바란다”고 말했다. 또 “재판 과정에서 부당한 감형이 이뤄진다면 고인과 유가족에 대한 두 번째 살인과 다름없다”고 호소했다.
사건 현장 주변 안전시설 확충도 함께 요청했다. 이들은 “LED 가로등과 고화질 CCTV, 안심 비상벨 설치를 확대하고 학생들의 하교 시간대 순찰을 강화해야 한다”며 “채원이의 희생이 청소년 안전망을 개선하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
이양은 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 거리에서 집으로 돌아가던 중 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 장윤기는 자신을 스토킹 가해자로 신고한 여성을 살해하려다 범행에 이르지 못하자 분풀이로 일면식 없는 이양에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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