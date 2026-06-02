美 ‘빌보드200’ 톱10, 르세라핌 5연속 진입
걸그룹 르세라핌(사진)이 새 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 톱10에 진입했다. 이로써 르세라핌은 5개 앨범을 연속해서 ‘빌보드 200’ 10위권에 진입시키는 기록을 세웠다.
1일 빌보드에 따르면 르세라핌의 정규 2집 ‘퓨어플로우 파트1’은 ‘빌보드 200’ 최신 차트(6월 6일 자)에서 10위를 기록했다. 정규 1집 ‘언포기븐’(6위)을 시작으로 미니 3집 ‘이지’(8위), 미니 4집 ‘크레이지’(7위), 미니 5집 ‘핫’(9위)에 이어 정규 2집까지 5장의 음반이 모두 톱10에 진입했다.
신보에는 타이틀곡 ‘붐팔라’를 포함해 총 11곡이 수록됐다. 지난달 22일 발매 직후부터 글로벌 흥행 가도를 달리고 있다. 르세라핌은 다음 달 11~12일 인천 인스파이어 아레나 공연을 시작으로 두 번째 월드투어에 나선다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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