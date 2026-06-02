한우 먹고 트레킹하고… 횡성서 ‘소 한 마리 먹고 가세요’
횡성군, 체험형 미식 관광 개시
강원도 횡성군과 횡성문화관광재단이 지역 대표 먹거리인 횡성한우와 관광 자원을 결합한 체험형 미식 관광 상품 ‘소 한 마리 먹고 가세요’ 프로그램을 마련했다. 이 프로그램은 6일부터 11월까지 모두 14차례 운영될 예정이다.
참가자들은 서울에서 버스를 타고 횡성으로 이동 후 6개 구간으로 조성된 횡성호수길을 트레킹한다. 점심 식사는 횡성한우 모둠 구이다. 식사 후에는 국립횡성숲체원으로 이동해 치유체험을 한다. 마지막 일정은 안흥찐빵마을 투어다. 참가자는 불고기, 국거리용 횡성한우, 곰탕으로 구성된 ‘한우 선물세트’를 선물로 받을 수 있다.
원련경 횡성문화재단 관광사업팀장은 1일 “지역 청정 자원, 명품 브랜드와 연계한 다채로운 체류형 관광 상품을 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.
횡성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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