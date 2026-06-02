화순 적벽부터 굴비거리까지… 여름엔 ‘남도한바퀴’ 도세요
전남도, 8월까지 관광상품 운영
전남도는 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’ 여름 여행코스를 출시했다고 1일 밝혔다. 코스마다 3~5개 관광명소와 축제를 한 번에 둘러보는 관광상품이다. 여행코스는 8월까지 운영될 예정이다.
남도한바퀴는 14개 코스로 구성됐다. 광양 불고기거리, 요트체험, 순천·광양의 사찰, 영광 굴비거리, 백수해안도로, 칠산타워, 목포 국립해양유물전시관, 북항 회타운, 목포해상케이블카, 김대중 노벨평화상기념관, 화순·담양의 화순 적벽, 관방제림·국수거리, 죽녹원, 메타세쿼이아 가로수길, 교동 수산시장, 오동도, 아쿠아플라넷, 고흥 분청박물관, 녹동항 회타운, 금당팔경 유람선 여행 등이다. 오미경 전남도 관광과장은 “시원한 해변과 섬, 숲과 정원, 해양레저, 남도미식 등 최고의 여름 여행지로 구성했다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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