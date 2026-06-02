¿Ü±³·ÂÀÌ ¼ºÆÐ °¡¸¥´Ù¡¦ KÀá¼öÇÔ ¡®¿î¸íÀÇ ÇÑ´Þ¡¯

ÇÑ±¹°ú µ¶ÀÏÀÌ Á¤¸é ½ÂºÎ¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â Ä³³ª´Ù Â÷¼¼´ë Àá¼öÇÔ »ç¾÷(CPSP) ¼öÁÖÀü °á°ú°¡ ÀÌ¸£¸é 6¿ù ¸» ¹ßÇ¥µÈ´Ù. ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ÇÑ±¹ ¹æ»ê ¿ª»ç»ó ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¼öÃâ ±âÈ¸ÀÌÀÚ, Àá¼öÇÔ ºÐ¾ß ¡®ÀüÅë °È£¡¯ÀÎ µ¶ÀÏÀ» »ó´ë·Î K-¹æ»êÀÇ °æÀï·ÂÀ» ÀÔÁõÇÒ ½ÃÇè´ë·Î Æò°¡ ¹Þ´Â´Ù. ÇÑ±¹Àº ½ÇÀü ¹èÄ¡µÈ Àá¼öÇÔÀÇ ¼º´É¿¡ ´õÇØ ´ë±Ô¸ð »ê¾÷ Çù·Â ÆÐÅ°Áö¸¦ ³»¼¼¿ì¸ç Á¤ºÎ¿Í ±â¾÷ÀÌ ¡®¿øÆÀ¡¯À¸·Î ÃÑ·ÂÀü¿¡ ³ª¼± »óÈ²ÀÌ´Ù. µ¶ÀÏ ¿ª½Ã ºÏ´ë¼¾ç Á¶¾à ±â±¸(NATO) ±â¹ÝÀÇ ¾Èº¸ ¹× °æÁ¦ Çù·ÂÀ¸·Î Ä³³ª´Ù¸¦ ¼³µæÇÏ°í ÀÖ¾î ¾ç±¹ÀÇ ¼öÁÖ °æÀïÀº ¸·ÆÇ±îÁö Ä¡¿ÇÏ°Ô Àü°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
1ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Ä³³ª´Ù Á¤ºÎ´Â ÀÌ´Þ ¸» ¿¬¹æ ÀÇÈ¸°¡ ¿©¸§ ÈÞÈ¸¿¡ µ¹ÀÔÇÏ±â Àü¿¡ CPSP ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ´Ê¾îµµ ´ÙÀ½ ´Þ 7ÀÏ Æ¢¸£Å°¿¹ ¾ÓÄ«¶ó¿¡¼ ¿¸®´Â NATO Á¤»óÈ¸ÀÇ ÀÌÀü¿¡ °á·ÐÀ» ³¾ °Å¶ó´Â Àü¸ÁÀÌ ³ª¿Â´Ù.
¼º´É ºñ½Á¡¦½ÂºÎÃ³´Â °æÁ¦±â¿©µµ
CPSP´Â Ä³³ª´Ù°¡ ³ëÈÄÈµÈ ºòÅä¸®¾Æ±Þ Àá¼öÇÔÀ» ´ëÃ¼ÇÏ±â À§ÇØ ÃÖ´ë 12Ã´ÀÇ Â÷¼¼´ë Àá¼öÇÔÀ» µµÀÔÇÏ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Ù. 30³â°£ÀÇ À¯Áö¡¤Á¤ºñ¡¤º¸¼ö(MRO)¸¦ Æ÷ÇÔÇØ »ç¾÷ºñ°¡ ÃÖ´ë 60Á¶¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. Áö³ÇØ 8¿ù Ä³³ª´Ù´Â ÇÑ±¹ÀÇ ÇÑÈ¿À¼Ç¡¤HDÇö´ëÁß°ø¾÷°ú µ¶ÀÏÀÇ Æ¼¼¾Å©·çÇÁ¸¶¸°½Ã½ºÅÛÁî(TKMS)¸¦ ÃÖÁ¾ ÈÄº¸·Î ¼±Á¤Çß°í, ¾çÃøÀº Áö³ 4¿ù ÃÖÁ¾ Á¦¾È¼ Á¦ÃâÀ» ¿Ï·áÇß´Ù.
Ä³³ª´Ù´Â ¾çÃøÀÇ Àá¼öÇÔ ¼º´ÉÀ» ºñ½ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ¸ç, ÀÚ±¹¿¡ ´ëÇÑ °æÁ¦ ±â¿©µµ¸¦ ÇÙ½É ¿ä¼Ò·Î º¸°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» °ø½ÄÈÇÑ »óÅÂ´Ù. Áö³ 2¿ù ÇÑÈ¿À¼Ç °ÅÁ¦»ç¾÷ÀåÀ» Ã£Àº ½ºÆ¼ºì Ç»¾î Ä³³ª´Ù ±¹¹æÁ¶´Þ Æ¯ÀÓÀå°üµµ ¡°ÀÌ »ç¾÷Àº ±¹°¡ ´ëÇ×Àü(G2G) ¼º°ÝÀ¸·Î ¹ßÀüÇßÀ¸¸ç, ½ÂÀÚ¿Í´Â ¼ö½Ê ³â°£ °ü°è¸¦ ¸Î°Ô µÉ °ÍÀÎ ¸¸Å ´©°¡ Ä³³ª´Ù¿¡ °¡Àå ÃÖ¼±ÀÇ °æÁ¦Àû ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ´À³Ä°¡ °ü°ÇÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ Ä³³ª´Ù´Â Áö³ 3¿ù ÃÊ 1Â÷ Á¦¾È¼¸¦ Á¢¼ö ¹Þ°í, ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î ¾çÃø¿¡ ¼öÁ¤¡¤º¸¿ÏµÈ Á¦¾È¼¸¦ ¿ä±¸ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í Á¦¾È¼¿¡ ´ã±ä »ê¾÷¡¤°æÁ¦ Çù·Â ¹æ¾ÈÀÌ Ä³³ª´Ù Á¤ºÎ°¡ ¹Ù¶ó´Â ¼öÁØ¿¡ ¸ø ¹ÌÃÆ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. Æ¯È÷ µ¶ÀÏ Ãø ÇÙ½É ÆÄÆ®³ÊÀÎ ÀÚµ¿Â÷ ¾÷Ã¼ Æø½º¹Ù°ÕÀÌ ¼öÀÍ¼º ¾ÇÈ¸¦ ÀÌÀ¯·Î Àá¼öÇÔ »ç¾÷°ú ¿¬°èµÈ ÅõÀÚ¸¦ Æ÷±âÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼, ÇÑ±¹ÀÌ ½Â±â¸¦ ÀâÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â ±â´ë°¨ÀÌ Èê·¯³ª¿Ô´Ù.
ùÛ, 100¿©°³ ÇöÁö ±â¾÷¡¤±â°ü Çù·Â
¡®°áÀüÀÇ ´Þ¡¯ÀÌ ´Ù°¡¿Ã¼ö·Ï ¾ç±¹Àº ´õ¿í Àû±ØÀûÀ¸·Î Ä³³ª´Ù Á¤ºÎ °ø·«¿¡ ³ª¼¹´Ù. ÇÑ±¹ ÇØ±º°ú ÇÑÈ¿À¼ÇÀº Áö³ 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) 3000t±Þ µµ»ê¾ÈÃ¢È£ÇÔÀ» Ä³³ª´Ù ºê¸®Æ¼½ÃÄÃ·³ºñ¾ÆÁÖ ¿¡½ºÄâÀÌ¸ôÆ® ÇØ±º±âÁö¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÔÇ×½ÃÅ°¸ç Àå°Å¸® ÀÛÀü ´É·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ÇÑ±¹ Àá¼öÇÔÀÌ ÅÂÆò¾çÀ» È¾´ÜÇÑ °ÍÀº »ç»ó Ã³À½À¸·Î, ÇöÁö ¾ð·Ðµéµµ ÇØ´ç ¼Ò½ÄÀ» »ó¼¼È÷ º¸µµÇß´Ù.
ÇÑÈ¿À¼ÇÀº ÀÌ¾î °°Àº ´Þ 27~28ÀÏ Ä³³ª´Ù ÃÖ´ë ¹æ»ê Àü½ÃÈ¸ ¡®CANSEC 2026¡¯¿¡¼µµ °ËÁõµÈ Àá¼öÇÔ ¼º´É°ú ÇÔ²² Ä³³ª´Ù Àü¿ª¿¡ °ÉÄ£ »ê¾÷Çù·Â Àü·«À» ÁýÁß ¼Ò°³Çß´Ù. ÇÑÈ¿À¼ÇÀº Á¶¼±¡¤¹æ»ê¡¤ÀÚµ¿Â÷¡¤Ã·´ÜÁ¦Á¶¡¤¿¡³ÊÁö¡¤¿ìÁÖÇ×°ø µî ±¤¹üÀ§ÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ 100°³ ÀÌ»óÀÇ Ä³³ª´Ù ±â¾÷ ¹× ±â°ü°ú Çù·Â °ü°è¸¦ ±¸ÃàÇß°í, ÇöÁö »ý»ê¡¤±â¼ú ÀÌÀü¡¤ÀÎ·Â ¾ç¼º µîÀ» ¸Á¶óÇÑ Ã»»çÁøÀ» Á¦½ÃÇß´Ù. CPSP »ç¾÷ÀÚ·Î ¼±Á¤µÉ °æ¿ì ¿¬°£ 2¸¸2500°³ ÀÌ»óÀÇ ÀÏÀÚ¸®¿Í ¾à 940¾ï Ä³³ª´Ù ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) È¿°ú¸¦ Ã¢ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¼öÄ¡µµ ³»³õ¾Ò´Ù.
µ¶ÀÏÀÇ °ø¼¼µµ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê´Ù. º¸¸®½º ÇÇ½ºÅä¸®¿ì½º µ¶ÀÏ ±¹¹æÀå°üÀº CANSEC¿¡ Á÷Á¢ Âü¼®ÇØ ¸¶Å© Ä«´Ï Ä³³ª´Ù ÃÑ¸®¿Í µ¥ÀÌºñµå ¸Æ±äÆ¼ ±¹¹æÀå°üÀ» ÀÕµû¶ó ¸¸³µ´Ù. ¹æ»ê ¼öÃâÀ» À§ÇØ ±¹¹æÀå°üÀÌ °ø°³ ¼¼ÀÏÁî¿¡ ³ª¼± °ÍÀº ¸Å¿ì ÀÌ·ÊÀûÀÌ¶ó´Â Æò°¡´Ù. ÇÇ½ºÅä¸®¿ì½º Àå°üÀº ¡°Ä³³ª´Ù°¡ µ¶ÀÏ Àá¼öÇÔÀ» ¼±ÅÃÇÏ¸é ¾ç±¹ °æÁ¦ÀÇ ´õ ±ä¹ÐÇÑ ÅëÇÕÀ» ÇâÇÑ ´ë¼¾ç È¾´Ü ³ë¼±À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Ãß±¸ÇÏ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç °æÁ¦¡¤¾Èº¸ ÅëÇÕ È¿°ú¸¦ °Á¶Çß´Ù. 2035³â±îÁö Àá¼öÇÔ 4Ã´À» ³³±âÇÏ°Ú´Ù°í °ø¾ðÇÑ ÇÑÈ¿À¼ÇÀ» °Ü³ÉÇØ, µ¶ÀÏµµ 2036³â±îÁö 4Ã´À» °ø±ÞÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ ³»³ù´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ µ¶ÀÏ ÃøÀº ÈñÅä·ù °¡°ø°ú ±¤¹°¡¤¹èÅÍ¸® »ê¾÷ ÅõÀÚ ÆÐÅ°Áö¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸Å´ÏÅä¹ÙÁÖ Ã³Ä¥Ç× °³¹ß°ú ¾×ÈÃµ¿¬°¡½º(LNG) ¼öÃâ ÀÎÇÁ¶ó Çù·Â µîÀ» Á¦½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù µ¶ÀÏÀº Ä³³ª´Ù¿Í °°Àº NATO È¸¿ø±¹ÀÌ¶ó´Â Á¡À» È°¿ëÇØ µ¶ÀÏ, ³ë¸£¿þÀÌ¿¡ Ä³³ª´Ù±îÁö Âü¿©ÇÏ´Â NATO ±â¹ÝÀÇ Àá¼öÇÔ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ Á¦¾ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÏ±ØÇØ¿Í ºÏ´ë¼¾ç ¾Èº¸ Áß¿ä¼ºÀÌ Ä¿Áö´Â »óÈ²¿¡¼ Ä³³ª´Ù¸¦ NATO ºÏ¹æ ¾Èº¸ ³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÆíÀÔ½ÃÅ°°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.
Ä³³ª´Ù ¡®¿Ü±³Àû ÆÇ´Ü¡¯ÀÌ ÃÖÁ¾ º¯¼ö
¾÷°è´Â ÀÌ¹ø ¼öÁÖÀü ÀÚÃ¼°¡ ´Þ¶óÁø ÇÑ±¹ ¹æ»ê À§»óÀ» º¸¿©ÁÖ´Â »óÂ¡Àû Àå¸éÀÌ¶ó°í ÀÔÀ» ¸ðÀº´Ù. °ú°Å ÇÑ±¹ ¹æ»êÀÌ °¡°Ý °æÀï·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Áßµ¿¡¤µ¿³²¾Æ ½ÃÀåÀ» °ø·«Çß´Ù¸é, ÀÌÁ¦´Â µ¶ÀÏ °°Àº ÀüÅë ¹æ»ê °±¹°ú ºÏ¹Ì ½ÃÀå¿¡¼ Á¤¸é ½ÂºÎ¸¦ ¹úÀÌ´Â ´Ü°è·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦ Ä³³ª´Ù ¼öÁÖÀü °á°ú´Â ÇâÈÄ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ Â÷¼¼´ë È£À§ÇÔ »ç¾÷°ú µ¿³²¾Æ Àá¼öÇÔ »ç¾÷ µî ÈÄ¼Ó ´ëÇü ¹æ»ê ¼öÁÖÀü¿¡µµ ÀûÁö ¾ÊÀº ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
°ÈÆ½Ä ´ëÅë·Éºñ¼½ÇÀåµµ Áö³ 31ÀÏ °íÀ§±Þ ´ëÇ¥´ÜÀ» ÀÌ²ø°í Ä³³ª´Ù¸¦ Ã£¾Æ Àá¼öÇÔ ¼öÁÖÀüÀ» À§ÇÑ ¸·ÆÇ Áö¿ø¿¡ °¡¼¼Çß´Ù. ±èÁ¤°ü »ê¾÷Åë»óºÎ Àå°üÀº ÃÖ±Ù ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ ¡°¿ì¸®°¡ Á¦¾ÈÇÑ Àåº¸°íÇÔÀº ¼³°è ´Ü°èÀÎ °æÀï±¹°ú ´Þ¸® ½ÇÃ¼°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÑ±¹ÀÇ ÆÄ°ÝÀûÀÎ »ê¾÷Çù·Â ÆÐÅ°Áö°¡ ÇöÁö ºÎÇ°»çµéÀÇ °·ÂÇÑ ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù¡±°í ºÐÀ§±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ±è Àå°üÀº ´Ù¸¸ ¡°Ä³³ª´Ù ÀÔÀå¿¡¼´Â ¿À·¡µÈ Ä£±¸°¡ À¯·´ÀÌ´Ï, ¹ÏÀ» °ÍÀº ¿À·¡µÈ Ä£±¸¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸é¼ °á±¹ Ä³³ª´ÙÀÇ ¿Ü±³Àû ÆÇ´ÜÀÌ ¡®ÃÖÁ¾ Àåº®¡¯ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ³»ºñÃÆ´Ù.
¹Ú»óÀº ±âÀÚ pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö