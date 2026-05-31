시사 전체기사 [포토] 귀환하는 中 선저우 우주선 캡슐 입력:2026-05-31 20:07 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 중국 유인 우주선인 선저우 21호 비행사 3명을 태운 선저우 22호 우주선 귀환 캡슐이 29일 중국 북북 내몽골 자치구 상공에서 귀환 도중 달을 배경으로 포착됐다. 신화연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “대통령 지지하면 1번” “독재 막으려면 2번”… 투표 독려 사활 2 李 “투표 독려 불편한 정치집단, 구태 기득권자들” 3 국민의힘, ‘투표지 노출 논란’ 공세…이 대통령 선거법 위반으로 고발 4 박근혜·이명박 잇단 부산행…박형준 부산시장 후보 지원 유세 5 가던 길 가나, 다른 길 가나… 한동훈 생환 최대 변수 해당분야별 기사 더보기 1 한국은행은 도대체 왜 이란 은행에 100억을 물어주게 됐나 2 ‘HBM4E 샘플 첫출하’ 삼전, 우선주 포함 시총 2000조원 돌파 3 ‘젠슨 황 효과’ LG전자 상한가… 천장 뚫린 코스피, 최고가 경신 4 [단독] 빚 내서 자식 집 사주고… 연체 늪 빠진 ‘마처세대’ 5 주담대 8% 오나…한은 금리 인상 신호에 후폭풍 우려 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 ‘투표지 노출’ 논란에…중앙선관위원장도 고발당해 2 [영상] 24년 버스기사의 마지막 퇴근길, 몰래 탄 삼 남매 3 주말 백화점 천장 와르르… 고객·직원 150명 대피 4 대학 축제 ‘미친 라인업’에… 학생증 대여·재학생 인증 퀴즈까지 5 직장동료와 언쟁한 뒤 뇌출혈로 숨진 공장장…법원 “산재” 해당분야별 기사 더보기 1 소림사 전 주지 징역 24년… 30년간 668억 횡령‧유용 2 세계 최대 정유사 “재고 사상 최저…유가 150달러 갈수도” 3 이란 전쟁 휴전 승인 망설이는 트럼프, 딜레마 빠졌나…휴전도 공격 재개도 부담 4 80세 앞두고도 강건한 트럼프…6㎏ 늘었지만 심장 나이는 60대 5 시속 12만㎞ 유성, 美 상공서 폭발… 두 차례 굉음에 건물 흔들렸다 해당분야별 기사 더보기 1 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? 2 19세 신예에게 무너진 조코비치…‘세월 앞에 장사 없네’ 3 “월드컵 끝나고 사퇴”… 정몽규 축구협회장, 13년 만에 물러난다 4 PSG, 승부차기 끝 UCL 2연패…이강인 또 빅이어 품었다 5 ‘남태령’ 김현지 감독 “작은 김장하들이 거기 잔뜩 있었다” 해당분야별 기사 더보기 1 저가 커피에 스틱커피까지…고환율에 줄줄이 오르는 커피값 2 ‘몰입감 최고’ vs ‘전쟁이 장난이냐’…‘콜옵’ 신작이 소환한 게임의 윤리 3 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 4 첼리스트 김태연, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 준우승 5 선율 “콘서트 피아니스트의 삶이 즐거움과 성장을 준다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문 5점 만점에 1.8점…탱크데이 논란 스타벅스 직원들이 경영진에 준 성적표 대내외 악재 속 ‘경제 안보’ 빛났다…‘최초’ 기록들 써 내려간 1년 [이재명정부 1년] 주담대 8% 오나…한은 금리 인상 신호에 후폭풍 우려 정몽규, 13년 만에 축구협회장 사퇴…빈자리 어떻게? ‘HBM4E 샘플 첫출하’ 삼전, 우선주 포함 시총 2000조원 돌파 세계 최대 정유사 “재고 사상 최저…유가 150달러 갈수도” ‘젠슨 황 효과’ LG전자 상한가… 천장 뚫린 코스피, 최고가 경신 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요