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[포토] 귀환하는 中 선저우 우주선 캡슐

입력:2026-05-31 20:07
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중국 유인 우주선인 선저우 21호 비행사 3명을 태운 선저우 22호 우주선 귀환 캡슐이 29일 중국 북북 내몽골 자치구 상공에서 귀환 도중 달을 배경으로 포착됐다. 신화연합뉴스

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