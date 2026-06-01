약한 지반·낡은 아파트… 배수관 공사장 매몰 ‘예고된 참사’

노후 단지, 지하 기반시설도 노후화

강남·목동 등 옛 범람원으로 취약

지질 약한 곳은 2m만 파도 와르르

수서역 현장 흙막이 공사 생략 정황

서울 노후 아파트가 많은 지역을 중심으로 배수관 정비 공사 수요가 늘면서 사고 우려가 커지고 있다. 사진은 지난 27일 매몰 사고로 1명이 사망한 서울 강남구 수서역 인근 아파트의 배수로 공사 현장. 뉴시스

지난 27일 서울 강남구 수서역 인근 한 아파트 내 배수관로 정비공사 현장에서 약 2m 높이의 토사가 무너졌다. 이 사고로 현장에서 작업 중이던 인부 3명이 매몰됐고 이 가운데 60대 남성 1명이 숨졌다. 사고 현장에서 약 4㎞ 떨어진 강남구 은마아파트에서도 지난해 6월 배수관로 공사 과정에서 비슷한 사고가 발생해 작업자 2명이 매몰됐고 이 가운데 1명이 숨졌다. 은마아파트 사고 이후 1년도 채 지나지 않아 인근에서 비슷한 사고가 터진 것이다.



사고가 발생한 두 아파트 모두 지은 지 30년이 넘은 노후 아파트다. 전문가들은 노후 아파트가 늘어날수록 배수관 같은 도시기반시설의 노후화로 인한 문제와 이에 대한 정비 수요가 커지면서 이 같은 사고가 반복될 가능성이 크다고 경고한다.





국가데이터포털의 ‘서울시 노후기간별 주택현황’에 따르면 서울 25개 자치구 가운데 준공 30년 이상 된 노후 아파트는 2024년 기준 노원구가 9만2209가구로 가장 많았고, 강남구가 5만3530가구로 뒤를 이었다. 송파구(3만9397가구)와 양천구(3만2704가구), 서초구(2만467가구) 등 강남권과 목동 일대와 같이 1970~80년대 대규모 택지 개발이 이뤄진 지역을 중심으로 노후 아파트가 집중돼 있다.



노후 아파트가 많은 이 지역들은 과거 한강이나 탄천, 안양천, 중랑천 등의 범람과 오래된 배수관에서 발생한 누수 등의 영향으로 지반이 무른 곳이 많다. 배수관 누수는 땅속에 빈 공간을 형성하는 등 싱크홀(땅꺼짐) 등의 원인이 되기도 한다. 국민일보가 조달청 나라장터에 올라온 서울 주요 자치구의 최근 2년 새 배수관 정비공사 용역 발주 내역을 분석한 결과 강남권이나 양천구 등에서 연간 10건 안팎의 배수관 정비공사가 새로 발주됐다. 안형준 건국대 건축학부 교수는 31일 “지질이 약한 곳은 땅을 2~3m만 파도 붕괴가 발생할 수 있다”며 “공사에 앞서 사전 지질조사와 안전성 검토가 필요하다”고 말했다.



이런 상황에서 현장의 안전관리 부실까지 겹치면 걷잡을 수 없는 사고로 이어질 수 있다는 분석이 나온다. 이수곤 전 서울시립대 토목공학과 교수는 “땅을 파면 무너지지 않도록 흙막이 공사와 지지대(버팀목)를 반드시 설치해야 하지만 잘 지켜지지 않은 사례가 많다”고 말했다. 흙막이 공사는 굴착 과정에서 주변 토사와 지하수가 무너져 내리는 것을 막기 위한 가설 공사다. 현행 산업안전보건 규정 역시 토사 붕괴 위험이 있는 굴착 현장에 흙막이 시설이나 안전관리자 배치를 의무화하고 있다.







김다연 기자 yan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 26 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 지난 27일 서울 강남구 수서역 인근 한 아파트 내 배수관로 정비공사 현장에서 약 2m 높이의 토사가 무너졌다. 이 사고로 현장에서 작업 중이던 인부 3명이 매몰됐고 이 가운데 60대 남성 1명이 숨졌다. 사고 현장에서 약 4㎞ 떨어진 강남구 은마아파트에서도 지난해 6월 배수관로 공사 과정에서 비슷한 사고가 발생해 작업자 2명이 매몰됐고 이 가운데 1명이 숨졌다. 은마아파트 사고 이후 1년도 채 지나지 않아 인근에서 비슷한 사고가 터진 것이다.사고가 발생한 두 아파트 모두 지은 지 30년이 넘은 노후 아파트다. 전문가들은 노후 아파트가 늘어날수록 배수관 같은 도시기반시설의 노후화로 인한 문제와 이에 대한 정비 수요가 커지면서 이 같은 사고가 반복될 가능성이 크다고 경고한다.국가데이터포털의 ‘서울시 노후기간별 주택현황’에 따르면 서울 25개 자치구 가운데 준공 30년 이상 된 노후 아파트는 2024년 기준 노원구가 9만2209가구로 가장 많았고, 강남구가 5만3530가구로 뒤를 이었다. 송파구(3만9397가구)와 양천구(3만2704가구), 서초구(2만467가구) 등 강남권과 목동 일대와 같이 1970~80년대 대규모 택지 개발이 이뤄진 지역을 중심으로 노후 아파트가 집중돼 있다.노후 아파트가 많은 이 지역들은 과거 한강이나 탄천, 안양천, 중랑천 등의 범람과 오래된 배수관에서 발생한 누수 등의 영향으로 지반이 무른 곳이 많다. 배수관 누수는 땅속에 빈 공간을 형성하는 등 싱크홀(땅꺼짐) 등의 원인이 되기도 한다. 국민일보가 조달청 나라장터에 올라온 서울 주요 자치구의 최근 2년 새 배수관 정비공사 용역 발주 내역을 분석한 결과 강남권이나 양천구 등에서 연간 10건 안팎의 배수관 정비공사가 새로 발주됐다. 안형준 건국대 건축학부 교수는 31일 “지질이 약한 곳은 땅을 2~3m만 파도 붕괴가 발생할 수 있다”며 “공사에 앞서 사전 지질조사와 안전성 검토가 필요하다”고 말했다.이런 상황에서 현장의 안전관리 부실까지 겹치면 걷잡을 수 없는 사고로 이어질 수 있다는 분석이 나온다. 이수곤 전 서울시립대 토목공학과 교수는 “땅을 파면 무너지지 않도록 흙막이 공사와 지지대(버팀목)를 반드시 설치해야 하지만 잘 지켜지지 않은 사례가 많다”고 말했다. 흙막이 공사는 굴착 과정에서 주변 토사와 지하수가 무너져 내리는 것을 막기 위한 가설 공사다. 현행 산업안전보건 규정 역시 토사 붕괴 위험이 있는 굴착 현장에 흙막이 시설이나 안전관리자 배치를 의무화하고 있다.하지만 아파트 단지 내 배수관 공사의 경우 주민 불편 등을 이유로 좁은 공간에서 굴착 작업이 이뤄지는 경우가 많다. 상대적으로 난도가 높지 않은 공사라는 인식 탓에 안전조치에 소홀한 경우도 적지 않다. 수서역 인근 아파트 배수관 공사현장 사고 역시 이런 정황이 포착된다. 경찰 조사에서 현장소장 A씨는 ‘흙막이 공사를 생략했다’는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다. 조원철 연세대 토목공학과 교수는 “굴착 현장에서는 흙막이와 버팀목 설치가 필수인데 비용을 줄이고 공사를 서두르기 위해 이를 생략한 것이 사고를 키웠을 가능성이 크다”고 지적했다. 경찰은 A씨를 업무상 과실치사 혐의로 입건해 조사 중이다.김다연 기자 yan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지