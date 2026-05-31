헤그세스 “中, 아시아 패권 안돼… 韓 전작권 의지 고무적”
싱가포르 아시아안보회의 연설
“한국 국방비 증액 계획에 박수”
피트 헤그세스 미국 국방장관이 30일(현지시간) “중국을 포함한 어떤 국가도 아시아에서 패권을 행사해선 안 된다”고 강조했다. 그는 또 동맹국들의 국방비 증액도 촉구하면서 “한국 같은 동맹국이 전시작전통제권(전작권)을 더욱 신속히 주도하는 것은 고무적인 일”이라고 평가했다.
헤그세스 장관은 이날 40여 개국이 참가한 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 연설에서 “중국의 역사적인 군사력 증강과 이 지역 및 그 너머까지 확장되는 군사 활동에 대해 경각심을 갖고 있다”며 이같이 밝혔다. 이어 동맹국들의 안보 부담 분담 확대를 강조하며 한국의 국방비 증액 계획에 대해 “실용주의와 리더십에 박수를 보낸다”고 했다. 이는 지난해 11월 한·미 정상회담 공동 팩트시트에서 한국이 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5%까지 늘리는 계획이 명시된 것을 두고 한 발언으로 보인다.
다만 그는 미·중 관계의 민감한 사안에 대해서는 언급을 자제하며 수위 조절에 나서는 모습이었다. 헤그세스 장관은 “태평양에서 미국 전략의 중심은 제1도련선에 걸쳐 상대의 접근을 거부하는 것”이라고만 말했다. 제1도련선은 일본과 오키나와, 대만, 필리핀, 말라카 해협을 잇는 가상의 전략 방어선으로 미국의 대중국 억지 전략의 핵심 지역이다. 그는 대만에 대한 미국산 무기 추가 판매에 대해서도 “대통령의 선택에 달려 있다”며 언급을 피했다.
반면 중국과 일본은 서로의 군사적 영향력 확대를 둘러싸고 정면충돌했다. 중국 대표단 단장인 멍샹칭 국방대 교수는 이날 일본의 평화헌법 개정 추진과 비핵 3원칙 수정 가능성 등을 거론하며 재무장 움직임을 강하게 질타했다. 그는 도쿄재판 개시 80주년을 언급하며 “일부 세력이 전쟁 범죄를 미화하고 침략 역사를 세탁하려 하고 있다”고 비판했다.
이와 관련해 고이즈미 신지로 일본 방위상은 31일 연설에서 “핵무기와 전략폭격기를 대량 보유한 나라가 그 어느 것도 갖지 않은 일본을 ‘신군국주의’라고 부르는 것은 이상하다”고 맞받아쳤다. 다만 그는 비판 대상이 중국이라는 점은 직접 언급하지 않았다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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