트럼프와 싸우는 트럼프… ‘오바마 합의’ 비판 잣대 부메랑

트럼프, 이란 종전 MOU ‘퇴짜’

동결자산 해제·농축 우라늄 처리 등

조건 강화한 수정안 이란에 재발송

스스로 높여 놓은 협상 ‘허들’ 딜레마

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의를 위한 양해각서(MOU)를 승인하지 않고, 수정한 후 이란에 돌려보냈다는 보도가 나왔다. 트럼프 대통령은 이란 동결자산 해제, 농축우라늄 처리 등 핵심 쟁점과 관련해 요구조건을 강화한 것으로 알려졌다. 2015년 오바마 행정부의 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 “역대 최악의 합의”라고 강력히 비판해온 트럼프 입장에선 당시보다 진전된 결과를 얻지 못할 경우 안팎의 비판에 직면할 것을 우려하고 있다는 평가가 나온다.



뉴욕타임스(NYT)는 30일(현지시간) 소식통 3명을 인용해 트럼프가 MOU 초안에 담긴 잠정 합의 조건을 강화한 수정안을 이란 측에 발송했다고 보도했다. 소식통 두 명은 트럼프가 이란에 대한 동결 자산 해제 조치가 포함된 잠정 합의안에 우려를 표했다고 전했다. 또 악시오스에 따르면 농축우라늄 처리 등 핵 문제와 관련한 조항에 대해서도 수정을 지시했다. 다만 이와 관련해 구체적인 내용은 확인되지 않았다.



앞서 지난 29일 트럼프는 이란과의 종전 문제를 논의하기 위해 백악관 상황실에서 2시간 동안 회의를 열었다. 회의 직전 트럼프는 트루스소셜에 “최종 결정을 내리기 위한 회의에 돌입한다”고 밝혀 MOU 체결이 임박했다는 관측이 나왔지만 끝내 최종 승인을 내리지 않았다.



트럼프가 MOU 초안을 이란 측에 되돌려 보낸 것은 그가 현재 처한 딜레마를 보여주는 방증이란 평가가 제기된다. 그는 집권 전부터 오바마 행정부의 JCPOA를 줄곧 비판하며 결국 파기했지만, 이제는 그 비판이 오히려 자신을 압박하고 있다는 분석이다. 이번 합의를 자신의 표현대로 “더 크고 더 나은 합의”로 포장하려면 JCPOA보다 진전된 조건을 관철해야만 하는 상황에 놓인 것이다.



특히 이번 수정안 반려의 배경으로 거론되는 동결자산 해제 문제는 트럼프가 JCPOA를 비판할 때마다 꺼내 들던 단골 소재다. 오바마 행정부는 JCPOA 체결 이후 이란에 대한 금융·에너지 제재를 일부 완화하고 해외에 묶여 있던 이란 자산에 대한 접근을 허용했다. 또 1979년 이란 혁명이 일어나기 전 미국이 이란으로부터 받은 무기 거래 대금과 그 이자 17억 달러를 현금으로 돌려줬다. 트럼프는 4월 20일 트루스소셜에 “오바마는 이란 지도부가 마음껏 쓸 수 있도록 현금을 비행기에 실어 보냈다”고 비판하며 “새로운 합의는 이란의 핵무기 보유를 원천 차단하고 세계의 평화와 안보를 보장할 것”이라고 자신했다. 이번 협상에서 이란은 200억 달러(약 32조원) 규모의 동결 자산 해제를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.







고농축우라늄 처리 문제를 두고서도 양측은 접점을 찾지 못하고 있다. 트럼프는 이란이 보유한 고농축우라늄을 미국 또는 제3국으로 반출해야 한다고 주장하고 있지만, 이란은 국외 이전 자체가 불가능하다는 입장이다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보위원장은 29일 “우리의 농축우라늄을 제3국이나 중재자, 혹은 그 어느 곳에도 넘겨줄 의사가 없다”고 밝혔다.



현재 이란은 순도 60%로 농축한 우라늄 약 440㎏을 보유한 것으로 추정된다. JCPOA 체결 당시와 비교해도 훨씬 진전된 핵 능력으로 평가된다. 당시 이란은 합의에 따라 보유 중이던 저농축우라늄 대부분을 러시아로 반출했다. 지금은 핵무기급(90%)에 근접한 고농축우라늄도 대량 보유한 것으로 추정된다. 트럼프 입장에선 JCPOA보다 강력한 핵 합의를 추진해야 하는 동시에 당시보다 훨씬 커진 핵 역량을 갖춘 이란과 협상해야 하는 과제를 안고 있다는 평가가 나온다.



이가현 기자 , 워싱턴=임성수 특파원 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의를 위한 양해각서(MOU)를 승인하지 않고, 수정한 후 이란에 돌려보냈다는 보도가 나왔다. 트럼프 대통령은 이란 동결자산 해제, 농축우라늄 처리 등 핵심 쟁점과 관련해 요구조건을 강화한 것으로 알려졌다. 2015년 오바마 행정부의 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 “역대 최악의 합의”라고 강력히 비판해온 트럼프 입장에선 당시보다 진전된 결과를 얻지 못할 경우 안팎의 비판에 직면할 것을 우려하고 있다는 평가가 나온다.뉴욕타임스(NYT)는 30일(현지시간) 소식통 3명을 인용해 트럼프가 MOU 초안에 담긴 잠정 합의 조건을 강화한 수정안을 이란 측에 발송했다고 보도했다. 소식통 두 명은 트럼프가 이란에 대한 동결 자산 해제 조치가 포함된 잠정 합의안에 우려를 표했다고 전했다. 또 악시오스에 따르면 농축우라늄 처리 등 핵 문제와 관련한 조항에 대해서도 수정을 지시했다. 다만 이와 관련해 구체적인 내용은 확인되지 않았다.앞서 지난 29일 트럼프는 이란과의 종전 문제를 논의하기 위해 백악관 상황실에서 2시간 동안 회의를 열었다. 회의 직전 트럼프는 트루스소셜에 “최종 결정을 내리기 위한 회의에 돌입한다”고 밝혀 MOU 체결이 임박했다는 관측이 나왔지만 끝내 최종 승인을 내리지 않았다.트럼프가 MOU 초안을 이란 측에 되돌려 보낸 것은 그가 현재 처한 딜레마를 보여주는 방증이란 평가가 제기된다. 그는 집권 전부터 오바마 행정부의 JCPOA를 줄곧 비판하며 결국 파기했지만, 이제는 그 비판이 오히려 자신을 압박하고 있다는 분석이다. 이번 합의를 자신의 표현대로 “더 크고 더 나은 합의”로 포장하려면 JCPOA보다 진전된 조건을 관철해야만 하는 상황에 놓인 것이다.특히 이번 수정안 반려의 배경으로 거론되는 동결자산 해제 문제는 트럼프가 JCPOA를 비판할 때마다 꺼내 들던 단골 소재다. 오바마 행정부는 JCPOA 체결 이후 이란에 대한 금융·에너지 제재를 일부 완화하고 해외에 묶여 있던 이란 자산에 대한 접근을 허용했다. 또 1979년 이란 혁명이 일어나기 전 미국이 이란으로부터 받은 무기 거래 대금과 그 이자 17억 달러를 현금으로 돌려줬다. 트럼프는 4월 20일 트루스소셜에 “오바마는 이란 지도부가 마음껏 쓸 수 있도록 현금을 비행기에 실어 보냈다”고 비판하며 “새로운 합의는 이란의 핵무기 보유를 원천 차단하고 세계의 평화와 안보를 보장할 것”이라고 자신했다. 이번 협상에서 이란은 200억 달러(약 32조원) 규모의 동결 자산 해제를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.트럼프는 또 이란의 우라늄 농축 활동 제한 기간을 규정한 ‘일몰 조항’(15년)도 문제 삼아 왔다. 핵 개발을 영구적으로 중단시키는 것이 아니라 잠시 지연시키는 데 불과하다는 것이었다. 그러나 트럼프 역시 우라늄 농축의 전면적 금지에서 한발 물러선 ‘최소 20년의 장기간 농축 중단’이라는 제한적 합의 조건을 걸고 있는 것으로 알려졌다. 또 MOU에 탄도미사일 프로그램 해체, 헤즈볼라·하마스·후티 반군 등 친이란 무장세력 문제를 다루지 않은 것을 두고도 비판을 받아왔다.고농축우라늄 처리 문제를 두고서도 양측은 접점을 찾지 못하고 있다. 트럼프는 이란이 보유한 고농축우라늄을 미국 또는 제3국으로 반출해야 한다고 주장하고 있지만, 이란은 국외 이전 자체가 불가능하다는 입장이다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보위원장은 29일 “우리의 농축우라늄을 제3국이나 중재자, 혹은 그 어느 곳에도 넘겨줄 의사가 없다”고 밝혔다.현재 이란은 순도 60%로 농축한 우라늄 약 440㎏을 보유한 것으로 추정된다. JCPOA 체결 당시와 비교해도 훨씬 진전된 핵 능력으로 평가된다. 당시 이란은 합의에 따라 보유 중이던 저농축우라늄 대부분을 러시아로 반출했다. 지금은 핵무기급(90%)에 근접한 고농축우라늄도 대량 보유한 것으로 추정된다. 트럼프 입장에선 JCPOA보다 강력한 핵 합의를 추진해야 하는 동시에 당시보다 훨씬 커진 핵 역량을 갖춘 이란과 협상해야 하는 과제를 안고 있다는 평가가 나온다.이가현 기자 , 워싱턴=임성수 특파원 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지